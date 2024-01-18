13 знаменитостей, которые отказались от погони за молодостью и любят себя такими, какие есть

О многих знаменитостях ходят слухи, что они прибегали к услугам пластических хирургов. Ведь внешность для них — важная составляющая успеха. Но среди звезд немало женщин, которые принимают изменения своей внешности или вовсе наслаждаются ими.

Кейт Бланшетт, 54 года

BDGEStewartSmith/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News

Оскароносная актриса относится к своей внешности как к отражению истории своей жизни. «Я ничего не делала с собой, но кто знает. Когда у вас рождаются дети, ваше тело меняется, и в этом есть история. Мне нравится смотреть за ее развитием, и мне повезло быть рядом с человеком, которому тоже нравится за ней следить», — говорит Кейт. Актриса считает, что бесконечное омоложение никак не поможет в борьбе со страхом постареть. «Я не думаю, что люди выглядят лучше, когда они это делают. Они просто выглядят по-другому и не предотвращают неизбежное. Если вы делаете это из-за страха, этот страх все равно будет виден в ваших глазах», — считает Бланшетт.

Кира Найтли, 38 лет

Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News

Однажды Кира поделилась, что ее вдохновляют женщины с сединой и морщинами. Актриса призналась, что хочет стареть естественно и выглядеть так же, как эти женщины, когда станет старше. Но в то же время она переживает, когда обнаруживает у себя очередной седой волос, и хочет поскорее закрасить его. Кира уверена, что ею в этот момент движет не тщеславие, а боязнь увидеть в зеркале другого человека. Но, судя по фотографиям актрисы, она не собирается менять что-то в своей внешности. И мы поддерживаем ее решение, ведь она с годами становится только прекраснее.

Джулианна Мур, 63 года

Invision/Invision/East News

Джулианна Мур не из тех, кто осуждает людей за инъекции ботокса, но сама при этом думает, что они не очень хорошо влияют на внешний вид. По мнению актрисы, после процедуры по лицу человека сразу становится понятно, что он что-то делал с ним, и в большинстве случаев это выглядит странно.

Энн Хэтэуэй, 41 год

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Актриса считает, что морщины украшают лицо. Однажды Энн поделилась своей историей: «В 23 года мне предложили вколоть ботокс. С 25 до 27 лет я каждый божий день смотрела на свои веки и думала: „Пора, пора, пора!“ А потом поняла, что это не что иное, как следы моей улыбки. Если посмотреть на мои фотографии в юном возрасте, то можно заметить, что я улыбаюсь точно так же с самого детства. В этот момент я осознала: „Вот это настоящая я“. А ботокс „сотрет“ мое лицо».

Сальма Хайек, 57 лет

Evan Agostini/Invision/East News

Очаровательная Сальма утверждает, что никогда не делала инъекции ботокса, хоть и подумывала об этом. И даже едва не попробовала прибегнуть к ним, но в итоге отказалась. Актриса относится к старению философски и считает, что красота находится внутри нас.

Джейми Ли Кертис, 65 лет

JUAN PABLO RICO/AFP/East News

Джейми уверена, что старение так же естественно, как и нежная кожа младенца. «Старение — это эволюция человека в чистом виде», — говорит звезда.

Кейт Уинслет, 48 лет

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Звезда «Титаника» говорит, что у нее нет никакого желания повернуть процесс старения вспять. Кейт любит свои морщины, но при этом не забывает ухаживать за кожей, используя грамотно подобранную косметику.

Дженнифер Энистон, 54 года

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Актриса ставит во главу угла не погоню за молодостью, а заботу о здоровье кожи. Она считает, что процедуры скорее вредят ей, чем идут на пользу. «Мы все можем сохранить сияние и молодость нашей кожи с помощью увлажнения, правильных процедур по уходу и натуральных продуктов», — считает Дженнифер.

Дженнифер Коннелли, 53 года

Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Для звезды фильма «Игры разума» превыше всего счастье и благополучие. Дженнифер поделилась, что не готова истязать себя разными процедурами, чтобы соответствовать общепринятым стандартам, как это делают некоторые люди.

Хайди Клум, 50 лет

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

По мнению прославленной супермодели, пластическая хирургия слишком сильно меняет лица людей и чаще всего не делает их краше. Особенно когда к процедурам прибегают совсем молодые женщины. «Я знаю девушек вдвое моложе меня, которые уже прибегают к омолаживающим процедурам. Что они собираются делать в 40 или 50, когда в этом действительно будет необходимость?» — задается вопросом модель.

Кристи Тарлингтон, 55 лет

Evan Agostini/Invision/East News

Кристи откровенно говорит, что не хочет выглядеть моложе, чем она есть на самом деле. «Наше лицо — это карта нашей жизни. Чем рельефнее она, тем лучше», — считает супермодель.

Дайан Лейн, 58 лет

PATRICK T. FALLON/AFP/East News

Дайан честно признается, что ее периодически тревожат низкий тонус кожи, морщины и отечность. Но она считает, что эти изменения естественны. Ведь рано или поздно они затрагивают каждого из нас. И это нормально.

Дженнифер Лопес, 54 года

Invision/Invision/East News , Invision/Invision/East News

В свои 54 года знаменитая певица и актриса выглядит изумительно. И нас совершенно не удивляет, что внешность Дженнифер становится поводом для бурных дебатов в сети. Некоторые уверены, что Лопес обязана своей прекрасной коже омолаживающим инъекциям. Но звезда уверяет, что никогда не использовала ботокс, и расстраивается, когда ее обвиняют во лжи. Мы склонны верить Джей Ло. Ведь на некоторых ее фотографиях отчетливо видны следы возраста. И это прекрасно.