14 знаменитостей, которые повторно вступили в брак и вновь обрели счастье

Согласно исследованиям, люди в возрасте 55 лет и старше с большей вероятностью вступят в повторный брак, чем молодые. Ведь для того чтобы отойти от предыдущих отношений и начать новые, нужно время. И звездам это не чуждо. Несмотря на их плотный график, они всегда найдут время для любви.

Мы в ADME решили рассказать о 14 знаменитостях, которые показали нам, что любовь приходит в любом возрасте и, возможно, не с первой попытки.

1. Крис Прэтт

Chris Pizzello / Invision / AP / East News

Актер Крис Прэтт женился на актрисе Анне Фэрис в 2009 году, и в 2012 году у них родился сын. Но после 8 лет отношений пара рассталась. Позже Крис встретил Кэтрин Шварценеггер, дочь Арнольда Шварценеггера, и в 2019 году они поженились.

2. Гвинет Пэлтроу

Colin Young-Wolff / Invision / AP / East News

В 2003 году актриса вышла замуж за солиста Coldplay Криса Мартина, и у них родилось 2 детей. К сожалению, пара решила расторгнуть брак в 2014-м, но они по-прежнему хорошие друзья. В 2018 году Гвинет вновь встретила любовь и вышла замуж за, Брэда Фалчука, режиссера и продюсера телесериала «Американская история ужасов».

3. Эштон Кутчер

AFP / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Первой женой Эштона Кутчера была актриса Деми Мур — пара поженилась в 2005 году. В то время их дуэт стал поводом для бурных обсуждений из-за 15-летней разницы в возрасте. Эштон и Деми прожили вместе 6 лет, но их брак распался в 2013 году. Вскоре после развода, в 2015-м, Эштон женился на своей бывшей коллеге по «Шоу 70-х» Миле Кунис.

4. Риз Уизерспун

East News

Риз Уизерспун познакомилась со своим первым мужем, Райаном Филиппом, на вечеринке в 1997 году, а 2 года спустя пара поженилась. У них 2 общих детей, но в 2007 году они решили пойти разными путями. Тем не менее вскоре Риз встретила свою любовь, агента по подбору талантов, Джима Тота, за которого вышла замуж в 2011-м.

5. Кейт Уинслет

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/East News , East News , AFP / East News

Знаменитая актриса Кейт Уинслет была замужем 3 раза. Ее первый муж был помощником режиссера в фильме, в котором она снималась, и именно так они и познакомились. Влюбленные связали себя узами брака в 1998 году и развелись 3 года спустя. Ее вторым мужем был режиссер Сэм Мендес, за которого она вышла замуж в 2003-м. Их брак длился 7 лет, пока они не объявили о своем расставании в 2010 году. Кейт случайно встретила своего третьего мужа, Неда Рокнролла, во время пожара в доме. Вероятно, это была любовь с первого взгляда, потому что пара поженилась всего через год после знакомства, в 2011-м.

6. Пирс Броснан

Tom Belcher / Capital Pictures / East News , AP / East News

Пирс Броснан овдовел в 1991 году. Его брак с первой женой, актрисой Кассандрой Харрис, длился 11 лет. В 1987 году актрисе поставили диагноз рак яичников, и, к сожалению, она скончалась после 4 лет борьбы. В 1994 году актер познакомился с Кили Шэй Смит, которая стала его второй женой. Пара решила пожениться в 2001-м, в том же году у них родился ребенок.

7. Дженнифер Лопес

© Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , Milestone Media / East News , Invision / Invision / East News Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East NewsMilestone Media / East NewsInvision / Invision / East News

Певица и актриса Дженнифер Лопес вышла замуж в 1997 году за официанта Охани Ноа, но их брак длился лишь 1 год. Ее второй брак с танцором Крисом Джаддом просуществовал всего 8 месяцев. Дженнифер в третий раз вышла замуж за Марка Энтони, и они были вместе 10 лет, с 2004 по 2014 год. Недавно Дженнифер воссоединилась со своей старой любовью, актером Беном Аффлеком. Пара поженилась в июле этого года и, похоже, очень счастлива.

8. Орландо Блум

Matt Baron / BEImages / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Актер Орландо Блум был помолвлен дважды. Первый брак с моделью Мирандой Керр продолжался с 2010 по 2013 год. Через 3 года после расставания с первой супругой ко всеобщему удивлению, Орландо начал встречаться со знаменитой певицей Кэти Перри, с которой он обручился в 2019-м. Пара собиралась пожениться в 2020 году, но из-за пандемии влюбленным пришлось отменить торжество. Несмотря на то что пара еще не сыграла свадьбу, они все так же сильно любят друг друга.

9. Ричард Гир

PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / East News , East News , AP / East News

Известный сердцеед Ричард Гир был женат 3 раза. Его первый брак с моделью Синди Кроуфорд длился с 1991 по 1995 год. В 2002-м актер женился на модели и актрисе Кэри Лоуэлл, но их отношения закончились спустя 11 лет. Ричард встретил Алехандру Сильву, испанскую журналистку и активистку, в 2018-м. Пара все еще вместе, и в 2020 году у них родился второй ребенок.

10. Николь Кидман

East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

Николь Кидман и Том Круз поженились в 1990 году. Пара усыновила 2 детей, но их брак распался в 2001 году. Тем не менее вскоре Николь нашла свою настоящую любовь, певца Кита Урбана, за которого вышла замуж в 2006-м.

11. Хайди Клум

PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / East News , Grosby Group / East News

Модель Хайди Клум была замужем 3 раза. Ее первый брак с парикмахером Риком Пипино распался в 2002 году. 3 года спустя модель вышла замуж за певца Сила, но после 7 лет брака, в 2014-м, их отношения закончились. Сейчас она замужем за гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем. Они вместе с 2019 года.

12. Деннис Куэйд

© Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com , FR69715 AP / Associated Press / East News FR69715 AP / Associated Press / East News

Актер Деннис Куэйд за эти годы женился 4 раза. Его первой женой была немецкая актриса Пи Джей Соулс, и они состояли в браке с 1978 по 1983 год. В 1991 году актер женился на Мег Райан, но их союз распался в 2001-м. Третий брак Куэйда с агентом по недвижимости Кимберли Баффингтон продлился 14 лет. Пара развелась в 2018-м. С 2020 года Деннис женат на Лоре Савойе, аспирантке Техасского университета.

13. Блейк Шелтон

AP / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Кантри-певец Блейк Шелтон впервые женился в 2003 году на своей давней подруге Кайнетт Герн, но их брак распался в 2006-м. Его второй женой стала певица Миранда Ламберт, с которой он был с 2011 по 2015 год. Вскоре Блейк начал встречаться со своей коллегой по «Голосу» Гвен Стефани. Пара сыграла свадьбу в 2021 году, и они, кажется, действительно счастливы вместе.

14. Патрик Демпси

Актер Патрик Демпси был женат дважды. Его первой женой была его менеджер Рошель Паркер — они поженились в 1987 году и развелись в 1994-м. У пары была большая разница в возрасте — 27 лет: когда они сыграли свадьбу, Патрику был 21 год, а Рошель — 48. В 1999 году Патрик заключил брак с визажисткой Джиллиан Финк. Несмотря на то что в прошлом у пары были некоторые разногласия, со временем их отношения стали только крепче.

Как вам кажется, что помогает пережить расставание и двигаться дальше?

Фото на превью Chris Pizzello / Invision / AP / East News