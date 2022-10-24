14 знаменитостей, которые повторно вступили в брак и вновь обрели счастье
Согласно исследованиям, люди в возрасте 55 лет и старше с большей вероятностью вступят в повторный брак, чем молодые. Ведь для того чтобы отойти от предыдущих отношений и начать новые, нужно время. И звездам это не чуждо. Несмотря на их плотный график, они всегда найдут время для любви.
Мы в ADME решили рассказать о 14 знаменитостях, которые показали нам, что любовь приходит в любом возрасте и, возможно, не с первой попытки.
1. Крис Прэтт
Актер Крис Прэтт женился на актрисе Анне Фэрис в 2009 году, и в 2012 году у них родился сын. Но после 8 лет отношений пара рассталась. Позже Крис встретил Кэтрин Шварценеггер, дочь Арнольда Шварценеггера, и в 2019 году они поженились.
2. Гвинет Пэлтроу
В 2003 году актриса вышла замуж за солиста Coldplay Криса Мартина, и у них родилось 2 детей. К сожалению, пара решила расторгнуть брак в 2014-м, но они по-прежнему хорошие друзья. В 2018 году Гвинет вновь встретила любовь и вышла замуж за, Брэда Фалчука, режиссера и продюсера телесериала «Американская история ужасов».
3. Эштон Кутчер
Первой женой Эштона Кутчера была актриса Деми Мур — пара поженилась в 2005 году. В то время их дуэт стал поводом для бурных обсуждений из-за 15-летней разницы в возрасте. Эштон и Деми прожили вместе 6 лет, но их брак распался в 2013 году. Вскоре после развода, в 2015-м, Эштон женился на своей бывшей коллеге по «Шоу 70-х» Миле Кунис.
4. Риз Уизерспун
Риз Уизерспун познакомилась со своим первым мужем, Райаном Филиппом, на вечеринке в 1997 году, а 2 года спустя пара поженилась. У них 2 общих детей, но в 2007 году они решили пойти разными путями. Тем не менее вскоре Риз встретила свою любовь, агента по подбору талантов, Джима Тота, за которого вышла замуж в 2011-м.
5. Кейт Уинслет
Знаменитая актриса Кейт Уинслет была замужем 3 раза. Ее первый муж был помощником режиссера в фильме, в котором она снималась, и именно так они и познакомились. Влюбленные связали себя узами брака в 1998 году и развелись 3 года спустя.
Ее вторым мужем был режиссер Сэм Мендес, за которого она вышла замуж в 2003-м. Их брак длился 7 лет, пока они не объявили о своем расставании в 2010 году. Кейт случайно встретила своего третьего мужа, Неда Рокнролла, во время пожара в доме. Вероятно, это была любовь с первого взгляда, потому что пара поженилась всего через год после знакомства, в 2011-м.
6. Пирс Броснан
Пирс Броснан овдовел в 1991 году. Его брак с первой женой, актрисой Кассандрой Харрис, длился 11 лет. В 1987 году актрисе поставили диагноз рак яичников, и, к сожалению, она скончалась после 4 лет борьбы.
В 1994 году актер познакомился с Кили Шэй Смит, которая стала его второй женой. Пара решила пожениться в 2001-м, в том же году у них родился ребенок.
7. Дженнифер Лопес
Певица и актриса Дженнифер Лопес вышла замуж в 1997 году за официанта Охани Ноа, но их брак длился лишь 1 год. Ее второй брак с танцором Крисом Джаддом просуществовал всего 8 месяцев.
Дженнифер в третий раз вышла замуж за Марка Энтони, и они были вместе 10 лет, с 2004 по 2014 год. Недавно Дженнифер воссоединилась со своей старой любовью, актером Беном Аффлеком. Пара поженилась в июле этого года и, похоже, очень счастлива.
8. Орландо Блум
Актер Орландо Блум был помолвлен дважды. Первый брак с моделью Мирандой Керр продолжался с 2010 по 2013 год. Через 3 года после расставания с первой супругой ко всеобщему удивлению, Орландо начал встречаться со знаменитой певицей Кэти Перри, с которой он обручился в 2019-м.
Пара собиралась пожениться в 2020 году, но из-за пандемии влюбленным пришлось отменить торжество. Несмотря на то что пара еще не сыграла свадьбу, они все так же сильно любят друг друга.
9. Ричард Гир
Известный сердцеед Ричард Гир был женат 3 раза. Его первый брак с моделью Синди Кроуфорд длился с 1991 по 1995 год. В 2002-м актер женился на модели и актрисе Кэри Лоуэлл, но их отношения закончились спустя 11 лет.
Ричард встретил Алехандру Сильву, испанскую журналистку и активистку, в 2018-м. Пара все еще вместе, и в 2020 году у них родился второй ребенок.
10. Николь Кидман
Николь Кидман и Том Круз поженились в 1990 году. Пара усыновила 2 детей, но их брак распался в 2001 году. Тем не менее вскоре Николь нашла свою настоящую любовь, певца Кита Урбана, за которого вышла замуж в 2006-м.
11. Хайди Клум
Модель Хайди Клум была замужем 3 раза. Ее первый брак с парикмахером Риком Пипино распался в 2002 году. 3 года спустя модель вышла замуж за певца Сила, но после 7 лет брака, в 2014-м, их отношения закончились. Сейчас она замужем за гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем. Они вместе с 2019 года.
12. Деннис Куэйд
Актер Деннис Куэйд за эти годы женился 4 раза. Его первой женой была немецкая актриса Пи Джей Соулс, и они состояли в браке с 1978 по 1983 год. В 1991 году актер женился на Мег Райан, но их союз распался в 2001-м.
Третий брак Куэйда с агентом по недвижимости Кимберли Баффингтон продлился 14 лет. Пара развелась в 2018-м. С 2020 года Деннис женат на Лоре Савойе, аспирантке Техасского университета.
13. Блейк Шелтон
Кантри-певец Блейк Шелтон впервые женился в 2003 году на своей давней подруге Кайнетт Герн, но их брак распался в 2006-м. Его второй женой стала певица Миранда Ламберт, с которой он был с 2011 по 2015 год.
Вскоре Блейк начал встречаться со своей коллегой по «Голосу» Гвен Стефани. Пара сыграла свадьбу в 2021 году, и они, кажется, действительно счастливы вместе.
14. Патрик Демпси
Актер Патрик Демпси был женат дважды. Его первой женой была его менеджер Рошель Паркер — они поженились в 1987 году и развелись в 1994-м. У пары была большая разница в возрасте — 27 лет: когда они сыграли свадьбу, Патрику был 21 год, а Рошель — 48.
В 1999 году Патрик заключил брак с визажисткой Джиллиан Финк. Несмотря на то что в прошлом у пары были некоторые разногласия, со временем их отношения стали только крепче.
Как вам кажется, что помогает пережить расставание и двигаться дальше?