16 актеров, которые спокойно могли бы блистать в Голливуде
Нередко люди натыкаются в сети на своих двойников. Звезды не исключение — многие знаменитости имеют двойников зарубежом. Мы сравнили кадры из фильмов и изумились тому, насколько похожи многие из них.
Мартин Фримен и Григорий Вицин
Колин Ферт и Юрий Яковлев
Роберт Патиссон и Юрий Васильев
Мэтт Деймон и Гарик Харламов
Томас Манн и Максим Дунаевский
Эдриан Броуди и Артем Ткаченко
Тимоти Шаламе и Владимир Коренев
Райан Гослинг Данила Якушев
Джереми Реннер и Ян Цапник
Колин Фаррел и Петр Федоров
Бенедикт Камбербэтч и Алексей Баталов
Роберт Дауни-младший и Борис Хвошнянский
Шон Эшмор и Александр Петров
Джейк Джилленхол и Дмитрий Чеботарев
Хью Грант и Дмитрий Фрид
Энтони Хопкинс и Владимир Меньшов
А еще у нас есть статья, где мы рассказываем, кто из российских актрис как две капли воды похож на коллегу по другую сторону океана.
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