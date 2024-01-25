16 актеров, которые спокойно могли бы блистать в Голливуде

Нередко люди натыкаются в сети на своих двойников. Звезды не исключение — многие знаменитости имеют двойников зарубежом. Мы сравнили кадры из фильмов и изумились тому, насколько похожи многие из них.

Мартин Фримен и Григорий Вицин

Колин Ферт и Юрий Яковлев

Роберт Патиссон и Юрий Васильев

Мэтт Деймон и Гарик Харламов

Томас Манн и Максим Дунаевский

Эдриан Броуди и Артем Ткаченко

Тимоти Шаламе и Владимир Коренев

Райан Гослинг Данила Якушев

Джереми Реннер и Ян Цапник

Колин Фаррел и Петр Федоров

Бенедикт Камбербэтч и Алексей Баталов

Роберт Дауни-младший и Борис Хвошнянский

Шон Эшмор и Александр Петров

Джейк Джилленхол и Дмитрий Чеботарев

Хью Грант и Дмитрий Фрид

Энтони Хопкинс и Владимир Меньшов

А еще у нас есть статья, где мы рассказываем, кто из российских актрис как две капли воды похож на коллегу по другую сторону океана.