16 звезд за 50, которые настолько похорошели с годами, что просто диву даешься
Молодость имеет множество неоспоримых плюсов: гладкая кожа, идеальный овал лица. Но, с другой стороны, с возрастом мы начинаем лучше понимать, что нам подходит, а что нет. Наверное, в этом кроется секрет знаменитостей, которые только хорошеют с годами.
Роксана Бабаян в 43 года и 75 лет
Алика Смехова в 20-21 год и 55 лет
Светлана Бондарчук в 42 и 54 года
East News
Лада Дэнс в 27 и 57 лет
Жанна Эппле в 27 и 59 лет
Юлия Меньшова в 21-22 и 52 года
Марина Зудина в 32 года и 56 лет
East News, Tarakanov Vadim/East News
Дарья Повереннова в 40 лет и 51 год
East News
Ирина Салтыкова в 31 год и 56 лет
Лера Кудрявцева в 37 лет и 52 года
ZERKALO/East News
Валерия в 32 года и 55 лет
EAST NEWS
Елена Степаненко в 56 и 67 лет
Кристина Орбакайте в 28 лет и 52 года
Ирина Нельсон в 24 и 51 год
Юлия Высоцкая в 32 года и 50 лет
East News
Елена Воробей в 33 и 52 года
Прежде чем найти свой стиль, артистки примеряют на себя множество разных образов. Следить за такими переменами крайне любопытно.
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