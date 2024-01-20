16 звезд за 50, которые настолько похорошели с годами, что просто диву даешься

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Молодость имеет множество неоспоримых плюсов: гладкая кожа, идеальный овал лица. Но, с другой стороны, с возрастом мы начинаем лучше понимать, что нам подходит, а что нет. Наверное, в этом кроется секрет знаменитостей, которые только хорошеют с годами.

Роксана Бабаян в 43 года и 75 лет

Алика Смехова в 20-21 год и 55 лет

Светлана Бондарчук в 42 и 54 года

East News

Лада Дэнс в 27 и 57 лет

Жанна Эппле в 27 и 59 лет

Юлия Меньшова в 21-22 и 52 года

Марина Зудина в 32 года и 56 лет

East News , Tarakanov Vadim/East News

Дарья Повереннова в 40 лет и 51 год

East News

Ирина Салтыкова в 31 год и 56 лет

Лера Кудрявцева в 37 лет и 52 года

ZERKALO/East News

Валерия в 32 года и 55 лет

EAST NEWS

Елена Степаненко в 56 и 67 лет

Кристина Орбакайте в 28 лет и 52 года

Ирина Нельсон в 24 и 51 год

Юлия Высоцкая в 32 года и 50 лет

East News

Елена Воробей в 33 и 52 года