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Мы сравнили 18 спонтанных фото звезд с постановочными и пришли к выводу, что нет ничего круче живых эмоций

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У каждой знаменитости есть свои небольшие хитрости, помогающие ей удачно получаться на снимках. Стоит только включиться камерам, как звезда принимает фирменную позу — и вуаля: идеальное фото готово. Но нам кажется, что известные женщины еще более прекрасны, когда не позируют, ведь именно на непостановочных фотографиях можно увидеть настоящие живые эмоции.

Джулианна Мур

Sebastian Gabsch / Imago Stock and People / East News, Clemens Niehaus / Imago Stock and People / East News

Флоренс Пью

Vianney Le Caer / Invision / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Кира Найтли

Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News, The Canadian Press / Associated Press / East News

Кейт Хадсон

© Sipa USA / Alamy Stock Photo, VALERIE MACON / AFP / East News

Моника Беллуччи

ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News, Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Дженнифер Лоуренс

Vianney Le Caer / Invision / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Эмили Блант

Vianney Le Caer / Invision / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Энн Хэтэуэй

Charles Sykes / Invision / East News, MM / ABACA / Abaca / East News

Блейк Лайвли

Evan Agostini / Invision / AP / East News, © Abaca Press / Alamy Stock Photo

Дженнифер Гарнер

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Ванесса Паради

Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News, J.M. HAEDRICH / SIPA / Sipa Press / East News

Эмма Стоун

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Гвинет Пэлтроу

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News, Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

Ума Турман

East News, AFP / EAST NEWS

Дакота Джонсон

Berzane Nasser / ABACA / EAST NEWS, East News

Кейт Уинслет

Arthur Mola / Invision / AP / East News, Arthur Mola / Invision / AP / East News

Скарлетт Йоханссон

Darla Khazei, PacificCoastNews / EAST NEWS, Darla Khazei, PacificCoastNews / EAST NEWS

Мэрилин Монро

Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / East News, Everett Collection / Everett Collection / East News

А вам какие фотографии нравятся больше: случайные или постановочные?

Фото на превью Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / East News, Everett Collection / Everett Collection / East News
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AdMe/Культура/Мы сравнили 18 спонтанных фото звезд с постановочными и пришли к выводу, что нет ничего круче живых эмоций
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