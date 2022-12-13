Мы сравнили 18 спонтанных фото звезд с постановочными и пришли к выводу, что нет ничего круче живых эмоций

У каждой знаменитости есть свои небольшие хитрости, помогающие ей удачно получаться на снимках. Стоит только включиться камерам, как звезда принимает фирменную позу — и вуаля: идеальное фото готово. Но нам кажется, что известные женщины еще более прекрасны, когда не позируют, ведь именно на непостановочных фотографиях можно увидеть настоящие живые эмоции.