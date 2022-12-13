Мы сравнили 18 спонтанных фото звезд с постановочными и пришли к выводу, что нет ничего круче живых эмоций
У каждой знаменитости есть свои небольшие хитрости, помогающие ей удачно получаться на снимках. Стоит только включиться камерам, как звезда принимает фирменную позу — и вуаля: идеальное фото готово. Но нам кажется, что известные женщины еще более прекрасны, когда не позируют, ведь именно на непостановочных фотографиях можно увидеть настоящие живые эмоции.
Джулианна Мур
Флоренс Пью
Кира Найтли
Кейт Хадсон
Моника Беллуччи
Дженнифер Лоуренс
Эмили Блант
Энн Хэтэуэй
Блейк Лайвли
Дженнифер Гарнер
Ванесса Паради
Эмма Стоун
Гвинет Пэлтроу
Ума Турман
Дакота Джонсон
Кейт Уинслет
Скарлетт Йоханссон
Мэрилин Монро
А вам какие фотографии нравятся больше: случайные или постановочные?
Фото на превью Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / East News, Everett Collection / Everett Collection / East News
AdMe/Культура/Мы сравнили 18 спонтанных фото звезд с постановочными и пришли к выводу, что нет ничего круче живых эмоций
Поделиться этой статьёй