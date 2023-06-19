20 человек рассказали, какие книги разделили их жизнь на «до» и «после»
Каждый год публикуется около 4 миллионов новых книг. Некоторые из этих историй могут мотивировать нас на решительные действия, переносить в чудесные воображаемые миры, помогать посмотреть на свой опыт под другим углом. Наверное, почти у каждого книголюба найдется особенная история о том, как какой-то роман изменил их жизнь.
- У меня есть экземпляр «Винни-Пуха», который еще в 1960-е читала моя мама. Впервые я прочитала эту книгу во взрослом возрасте. И до сих пор регулярно возвращаюсь к ней, когда чувствую, что цинизма во мне становится слишком много. Эта книга напоминает о том, что вещи могут быть простыми и радостными. У меня даже есть татуировка шмеля в честь этой истории как напоминание, что нужно выходить из состояния пресыщенности. Детская литература потрясающая. © honeyimsorry / Reddit
- «Мадам Бовари» Гюстава Флобера. Несмотря на то, что в молодости мы часто думаем, что мы особенные, настоящая жизнь большинства из нас совершенно обыденная. Главная героиня скучна, вокруг нее ничего не происходит, она просто ждет интересных событий. Когда читаешь, кажется, что вот уже что-то закручивается, но нет. Мадам Бовари всегда думала, что ее жизнь будет похожа на роман, но реальность ее разочаровала. Эта книга не угнетала меня, а помогла подготовиться к тому, что наша жизнь может быть совсем не такой, какой мы ее хотим видеть. © beebabeeba / Reddit
- Я знаю, что это не «серьезная литература», но цикл книг «Шестерка Воронов» Ли Бардуго действительно изменил мою жизнь. В 14 лет я прочитал эту историю и осознал, что хочу стать писателем. Тем же летом я написал свой первый роман. Ну а сейчас я уже получаю степень в области творческого письма, и совсем скоро 3 моих рассказа будут опубликованы. © avi_why / Reddit
- «Принцесса-невеста» Уильяма Голдмана. У меня было довольно тяжелое детство. И это первая прочитанная мной книга, в которой признается, что большая часть жизни болезненна. Есть красота, любовь, дружба и юмор, но и без боли никуда. Я читала эту книгу лет в 8-9, и это открытие очень утешало меня. Сочетание юмора, искренности и признания страданий в этой истории нашло отклик в моем сердце. © Anaxxor / Reddit
- Роман Маргарет Этвуд «Кошачий глаз». Я прочитала эту книгу в 21 год, и мне просто вынесло мозг от того, как я посмотрела на свой школьный опыт — надо мной издевались. Через несколько лет я познакомилась с автором и рассказала ей свои впечатления. Она очень удивилась, но ответила мне очень по-доброму. © la_bibliothecaire / Reddit
- «Клан пещерного медведя» Джин Ауэл. Мне как-то мама подсунула старую книжку, которая была у нее еще с 80-х. Я прочитала и пришла в такой восторг, что сразу же решила найти остальные книги этого автора. Она пишет потрясающе. © Unknown author / Reddit
- «В залитой солнцем стране» Билла Брайсона. 4 года назад я прочитал эту книгу и кардинально изменил свою жизнь. Я бросил работу и отправился путешествовать. За это время я посетил 15 новых стран, выучил испанский, жил в Перу и встретил там свою жену. А теперь я живу в Таиланде, учусь новому и ни о чем не жалею. Меня много книг вдохновляло на этом пути, но история Билла Брайсона стала настоящей первой искрой. © truthpooper / Reddit
- «Вторники с Морри» Митча Элбома. Книгу мне подарила бабушка, и поначалу я отнесся очень скептично. Думал, будет очередная «мотивационная» книжонка. Но как же я был не прав! Уже после первой страницы я расплакался. Я рыдал все время, пока читал ее, потому что это грустная, сентиментальная, но бесконечно трогательная история. И да, очень мотивирующая. После этого я понял, что мне совсем не нужно постоянно быть под гнетом проблем. © kfmush / Reddit
- «Хранители» — это, конечно, комикс, но что там за история! Текст Алана Мура в стиле нуар — это уже нечто, а тут все дополняется великолепной графикой Хиггинса и Гиббонса. Это история о гипотетическом мире, в котором далеко не все ладно, и моральный компас там весьма условный. Но все выполнено безупречно. © Vore*****94 / Reddit
- «Плоский мир» Терри Пратчетта. У меня тогда были очень сложные времена. Я училась в колледже и чувствовала себя абсолютно одинокой. Как-то раз я была в библиотеке и случайно схватила эту книжку с полки. После прочтения, клянусь, целых два дня подряд я улыбалась без остановки. Ничего подобного раньше я не читала, не могла насытиться деталями этой истории. Сейчас у меня около 20 книг автора. И как только выдается плохой день, я просто беру любую из них, и все проходит. © knight_ofdoriath / Reddit
- Я прочитал «Искупление» Иэна Макьюэна в 18 лет и осознал очень важную вещь. Порой мы совершаем то, что совершаем, потому что делаем поспешные выводы или считаем, что у нас есть ответы на все вопросы. Но ведь это не так. Мы ответственны за последствия наших выборов. И далеко не всегда мы можем исправить свои ошибки. © coreygeorge89 / Reddit
- «Ромовый дневник» Хантера Томпсона. Я был настолько взволнован, читая этот роман, что начал кругами бродить по комнате. В какой-то момент у меня даже закружилась голова, но я продолжал читать. В итоге эту книгу я «проглотил» быстрее, чем любую другую в жизни. © RealMM / Reddit
- «А порою очень грустны» Джеффри Евгенидиса. Мне было 25 лет, и я грустил из-за недавнего разрыва с любимым человеком. Но эта книга показала, что история любви не всегда уходит корнями в обязательства и преодоление испытаний. Я закончил книгу, расплакался и решил, что хватит так жить. Я бросил все, начал новую жизнь и переехал на Аляску. © DrasticPark / Reddit
- «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры. Я просто обожаю эту книгу — именно она сформировала мой взгляд на литературу и любовь. В свое время я покупала множество бумажных копий, но сейчас у меня нет ни одной. Все из-за того, что я одалживала книгу знакомым и никогда не получала назад. © scoobyduhh / Reddit
- Я знаю, что технически, «Песочный человек» Нила Геймана — это комикс, но он мне очень помог. Я был тихим ребенком, меня обижали сверстники. Эта история давала мне возможность уйти от действительности. Довольно мрачно, но очень классно. © Eirenex / Reddit
- «Брашпиль Аэронавта» Джима Батчера. Да, я знаю, что это чисто развлекательное чтиво. Но знаете что? Это было действительно весело. Раньше я любил читать. Читал часы напролет, из библиотеки таскал целые стопки книг. А потом появились электронные книги. О, сколько же историй можно прочесть! Но потом что-то изменилось. Будто каждый роман должен быть необычайно важным. Это хорошо, но со временем я устал от этого, разучился наслаждаться просто хорошей историей. А «Брашпиль Аэронавта» вернул мне любовь к чтению. © snowdrifts / Reddit
- «Север и Юг» Элизабет Гаскелл. Писательница вдохновлялась книгой «Гордость и предубеждение», но, по моему мнению, вышло даже лучше. Роман настолько хорош, что я буквально оторваться не могла. Персонажи выглядят такими живыми и естественными. А главный герой даже круче, чем мистер Дарси. © dippy_bear / Reddit
- «Хоббит» Джона Рональда Толкина. Когда мне было лет 6-7, все вокруг говорили об этой книге, и я взялся прочитать. Честно признаюсь, поначалу я и половины не понял. Но некоторые предложения и абзацы там — чистая поэзия. Но потом я осознал, что эта книга открыла мне дверь в мир зрелой художественной литературы. © canuckolivaw / Reddit
- «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Эта огромная книга годами стояла на полке, дожидаясь своего звездного часа. Когда, наконец, решился, я мысленно выделил себе несколько месяцев на прочтение. А в итоге не мог оторваться, даже не хотел, чтобы книга заканчивалась. © TwoShrubMound / Reddit
- «Автостопом по Галактике» Дугласа Адамса. Я прочитал всю серию в довольно юном возрасте, и она очень сильно на меня повлияла. Даже мое чувство юмора сформировалось благодаря этой истории. Очень жаль, что я не могу поблагодарить автора за влияние на мою жизнь. © KryptonPhantom / Reddit
Но не только у книг есть способность повлиять на нас и изменить жизнь. Порой правильно подобранный фильм может сделать не меньше.
Фото на превью Going Postal / Mid Atlantic Films and co-producers
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