20 человек рассказали, какие книги разделили их жизнь на «до» и «после»

Каждый год публикуется около 4 миллионов новых книг. Некоторые из этих историй могут мотивировать нас на решительные действия, переносить в чудесные воображаемые миры, помогать посмотреть на свой опыт под другим углом. Наверное, почти у каждого книголюба найдется особенная история о том, как какой-то роман изменил их жизнь.