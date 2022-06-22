20+ звезд, которые идеальны под софитами, а в обычной жизни одеваются, как родители на дачу
Красные ковровые дорожки различных фестивалей, премий и других знаковых медийных событий обязывают всех присутствующих на них выглядеть на все сто: таковы уж правила игры. И наверняка среди звезд есть немало тех, кто не получает ни капли удовольствия от процесса подготовки к выходу в свет. Поэтому нет ничего поразительного в том, что в обычной жизни многие знаменитости часто предпочитают роскошным нарядам комфортную повседневную одежду. Подобно той, в которой мы сами выходим за хлебом или на прогулку с собаками.
Нам в ADME захотелось посмотреть, как именно выглядят знаменитости в моменты, когда на них не направлены объективы сотен фотокамер.
Энн Хэтэуэй на красной дорожке Каннского кинофестиваля и в аэропорту
Роберт Паттинсон на премьере «Бэтмена» и на выходе с частной вечеринки
Джулия Робертс на Каннском кинофестивале и на прогулке
Кара Делевинь на Неделе моды в Нью-Йорке и на выходе из отеля
Дэниел Рэдклифф на премьере фильма «Затерянный город» и на выходе из театра
Зендея на премьере «Дюны» на Венецианском кинофестивале и на шопинге
Зои Кравиц на мировой премьере фильма «Бэтмен» и на прогулке по улицам Нью-Йорка
Генри Кавилл на премьере фильма «Миссия невыполнима» и на выходе с фотосессии со своей собакой
Кейт Уинслет на премии «Эмми» и на прогулке
Эмма Уотсон на церемонии вручения наград премии BAFTA и на шопинге
Тимоти Шаламе на красной дорожке «Оскара» и на фестивале Revolve
Кэти Перри на мероприятии Variety’s Power Of Women и на шопинге
Эштон Кутчер на церемонии Screen Actors Guild и на прогулке с собакой
Дакота Джонсон на Венецианском кинофестивале и на шопинге
Эшли Грэм на модном фестивале в Париже и на уличной тренировке
Тоби Магуайр на премьере сериала «Трофеи Вавилона» и на пляже
Кэти Холмс на открытии выставки в Нью-Йорке и на прогулке в том же городе
Камила Кабельо на церемонии MTV VMA и в аэропорту
Хью Джекман на премии «Тони» и на велопрогулке по улицам Нью-Йорка
Кеша на красной дорожке премии «Грэмми» и на пути в медицинское учреждение
Аманда Сейфрид на презентации сериала «Выбывшая» и на прогулке с собакой
Леонардо Ди Каприо на вечеринке после премии «Оскар» и на прогулке в Нью-Йорке
Кто из этих звезд, на ваш взгляд, в повседневном образе выглядит даже лучше, чем при полном параде?
AdMe/Культура/20+ звезд, которые идеальны под софитами, а в обычной жизни одеваются, как родители на дачу
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