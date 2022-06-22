20+ звезд, которые идеальны под софитами, а в обычной жизни одеваются, как родители на дачу

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Красные ковровые дорожки различных фестивалей, премий и других знаковых медийных событий обязывают всех присутствующих на них выглядеть на все сто: таковы уж правила игры. И наверняка среди звезд есть немало тех, кто не получает ни капли удовольствия от процесса подготовки к выходу в свет. Поэтому нет ничего поразительного в том, что в обычной жизни многие знаменитости часто предпочитают роскошным нарядам комфортную повседневную одежду. Подобно той, в которой мы сами выходим за хлебом или на прогулку с собаками.

Нам в ADME захотелось посмотреть, как именно выглядят знаменитости в моменты, когда на них не направлены объективы сотен фотокамер.

Энн Хэтэуэй на красной дорожке Каннского кинофестиваля и в аэропорту

Роберт Паттинсон на премьере «Бэтмена» и на выходе с частной вечеринки

Джулия Робертс на Каннском кинофестивале и на прогулке

Кара Делевинь на Неделе моды в Нью-Йорке и на выходе из отеля

Дэниел Рэдклифф на премьере фильма «Затерянный город» и на выходе из театра

Зендея на премьере «Дюны» на Венецианском кинофестивале и на шопинге

Зои Кравиц на мировой премьере фильма «Бэтмен» и на прогулке по улицам Нью-Йорка

Генри Кавилл на премьере фильма «Миссия невыполнима» и на выходе с фотосессии со своей собакой

Кейт Уинслет на премии «Эмми» и на прогулке

Эмма Уотсон на церемонии вручения наград премии BAFTA и на шопинге

Тимоти Шаламе на красной дорожке «Оскара» и на фестивале Revolve

Кэти Перри на мероприятии Variety’s Power Of Women и на шопинге

Эштон Кутчер на церемонии Screen Actors Guild и на прогулке с собакой

Дакота Джонсон на Венецианском кинофестивале и на шопинге

Эшли Грэм на модном фестивале в Париже и на уличной тренировке

Тоби Магуайр на премьере сериала «Трофеи Вавилона» и на пляже

Кэти Холмс на открытии выставки в Нью-Йорке и на прогулке в том же городе

Камила Кабельо на церемонии MTV VMA и в аэропорту

Хью Джекман на премии «Тони» и на велопрогулке по улицам Нью-Йорка

Кеша на красной дорожке премии «Грэмми» и на пути в медицинское учреждение

Аманда Сейфрид на презентации сериала «Выбывшая» и на прогулке с собакой

Леонардо Ди Каприо на вечеринке после премии «Оскар» и на прогулке в Нью-Йорке