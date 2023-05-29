20 знаменитых мам показали, как выглядят спустя недолгое время после родов

Знаменитые красотки всегда на виду. И уж если кто-то из них вдруг беременеет, то весь мир может наблюдать за растущим животом звезды, а после родов и за тем, как изменилась ее фигура. И если кто-то из селебрити быстренько приходит в форму и возвращается к работе, то другие просто остаются собой и наслаждаются материнством.