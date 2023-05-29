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20 знаменитых мам показали, как выглядят спустя недолгое время после родов

Культура
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Знаменитые красотки всегда на виду. И уж если кто-то из них вдруг беременеет, то весь мир может наблюдать за растущим животом звезды, а после родов и за тем, как изменилась ее фигура. И если кто-то из селебрити быстренько приходит в форму и возвращается к работе, то другие просто остаются собой и наслаждаются материнством.

Эшли Грэм

AA / ABACA / Abaca / East News

Оливия Уайлд

Charles Sykes / Invision / AP / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East News

Адриана Лима

Invision / Invision / East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Мишель Уильямс

Invision / Invision / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Кейт Хадсон

Invision / Invision / East News

Джулия Стайлз

Ждет ребенка.

Родила 7 месяцев назад.

Cиара

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Charles Sykes / Invision / AP / East News

Кэти Перри

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Кейли Куоко

Jordan Strauss / Invision / East News

Рианна

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

Хилари Дафф

Invision / Invision / East News

Дженнифер Лоуренс

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Билли Лурд

NIKLAS HALLE'N / AFP / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Кайли Дженнер

gilbertflores@broadimage / Broad Image / East News

Мэнди Мур

Роузи Хантингтон-Уайтли

Кеке Палмер

Ждет малыша.

Родила 3 месяца назад.

Крисси Тейген

Evan Agostini / Invision / East News

Софи Тернер

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Кирстен Данст

OPLA / Broadimage / EAST NEWS, Invision / Invision / East News

Что и говорить, звездам и так непросто держать свою частную жизнь подальше от глаз посторонних, а уж во время беременности это становится еще тяжелее. Но все-таки многим из них удается скрывать свое интересное положение даже от коллег.

Фото на превью Invision / Invision / East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
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AdMe/Культура/20 знаменитых мам показали, как выглядят спустя недолгое время после родов
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