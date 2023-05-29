20 знаменитых мам показали, как выглядят спустя недолгое время после родов
Знаменитые красотки всегда на виду. И уж если кто-то из них вдруг беременеет, то весь мир может наблюдать за растущим животом звезды, а после родов и за тем, как изменилась ее фигура. И если кто-то из селебрити быстренько приходит в форму и возвращается к работе, то другие просто остаются собой и наслаждаются материнством.
Ждет ребенка.
Родила 7 месяцев назад.
Ждет малыша.
Родила 3 месяца назад.
Что и говорить, звездам и так непросто держать свою частную жизнь подальше от глаз посторонних, а уж во время беременности это становится еще тяжелее. Но все-таки многим из них удается скрывать свое интересное положение даже от коллег.
Фото на превью Invision / Invision / East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
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