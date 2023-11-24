7 вещей, которые делают пребывание в квартире неуютным

Порой при ведении быта мы не замечаем, как наш глаз замыливается и мы начинаем допускать грубые ошибки, которые влияют на восприятие эстетики интерьера. Повторное использование одноразовой пластиковой тары от овощей или пакет с пакетами могут казаться нам мелочью. А вот гостям они немедленно бросаются в глаза и создают негативное впечатление.

Контейнеры из-под продуктов, используемые для хранения

Повторное использование хлипких сеток, поддонов, ведерок и прочих одноразовых пластиковых емкостей из-под продуктов не самая лучшая затея. Особенно если вы планируете выставлять их на видное место. Создается впечатление, будто хозяева не могут позволить себе нормальную посуду. Чтобы кухня выглядела опрятно, лучше избегать подобных решений и использовать специальные контейнеры для хранения как пищи, так и всяких мелочей.

Разномастные чашки и кружки

Пестрая коллекция чашек и кружек, подаренных коллегами, купленных в путешествии или принесенных из офиса, не украшает интерьер и при этом создает неприятный глазу визуальный шум. Для единства и выдержанности стиля следует отказаться от таких вещей в пользу гармоничных минималистичных наборов.

Вычурные вещи

Избыточное количество роскошных элементов быта и декора скорее выглядит нелепо, чем стильно. Например, старинный шкаф, слишком объемный для небольшой комнаты, совершенно точно не сможет ее украсить. Винтажными предметами мебели дом нужно заполнять с умом. Если вы не чувствуете в себе дизайнерского потенциала, лучше пригласить профессионала, который грамотно продумает дизайн и гармонично обставит комнату.

Пакеты с пакетами

Пакеты, разбросанные по дому тут и там, создают ощущение беспорядка, который негативно влияет на ментальное здоровье. А вот многоразовые тканевые шоперы прочнее, долговечнее, выдерживают больший вес, а главное — гораздо привлекательнее и удобнее с точки зрения хранения. Благодаря такой сумке у вас не будет необходимости хранить пакет с пакетами или забивать ими кухонные ящики.

Хлам на балконе

Визуальный шум касается и захламления дома в целом. Беспорядочно раскиданные инструменты, детали каких-то предметов, коробки, сломанная бытовая техника и многое другое — все это делает пребывание в квартире очень неуютным, даже если весь этот хлам хранится только на балконе. К слову, такой же «шум» создают и магниты на холодильнике. Для хозяев неприглядное состояние балкона со временем может стать нормой (хотя это не отменяет влияние на эмоциональное состояние и самооценку), а вот для гостей любой беспорядок как бельмо на глазу. Чтобы не запускать ситуацию, важно не сваливать вещи в кучу и с умом использовать коробки и ящики, что-то частично раскладывать по шкафам и прочим местам хранения, для растений прикупить стенд и т. д.

Разбавленное жидкое мыло

Каждый знает, что дьявол кроется в деталях, и именно такие вещи, как порванные или грязные тапочки, засаленные полотенца, нежелательные ароматы в первую очередь создают неблагоприятное впечатление. Разбавленное мыло, которое скорее напоминает воду с пеной, тоже относится к таким деталям. Если вы не хотите производить на гостей негативное впечатление, то лучше не пытайтесь использовать по максимуму остатки средства в бутылочке, будь то мыло или средство для мытья посуды.

Банные полотенца