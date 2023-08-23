8 простых приемов, с которыми итальянки выглядят шикарно при любых обстоятельствах

Итальянки серьезно относятся к уходу за своей внешностью. И хотя некоторые их бьюти-секреты могут показаться странными, кажется, что именно они добавляют итальянскому стилю особое очарование.

1. Придают бровям округлую форму

Многие женщины предпочитают придавать своим бровям выраженную форму и резкие изгибы. Итальянкам, напротив, нравятся более плавные линии. Они считают, что округлые брови освежают образ и делают его более естественным.

2. Не стесняются растрепанных причесок

Местные женщины считают, что лучше выделять естественную текстуру волос, а не пытаться ее скрыть. Они не боятся «лохматых» причесок и подчеркивают с их помощью непринужденность и естественность образа. Некоторые даже считают, что достаточно просто пройтись пальцами по волосам и уложить их, не подходя к зеркалу.

3. Не перебарщивают с косметикой

Делать яркие акценты в образе, но при этом стремиться сохранить естественность — излюбленный прием итальянок. Местные женщины считают, что макияж должен быть простым, а его нанесение — занимать мало времени. Главное, чтобы кожа дышала и сияла. Этого итальянки добиваются с помощью масел и увлажняющих кремов. Ну а ярким акцентом может быть «smoky eyes», красная помада или лак для ногтей.

4. Визуально удлиняют ногти с помощью лака

Техника маникюра в итальянском стиле помогает создать иллюзию длинных ногтей без изнурительной процедуры наращивания или других сложных методов. Для этого местные женщины наносят лак на центр ногтя и оставляют немного места по бокам.

5. В маникюре предпочитают темные оттенки

Казалось бы, именно красные ногти ассоциируются у нас с женственностью и привлекательностью, но итальянки предпочитают выбирать для маникюра более темные оттенки. Например, бордо, темно-синий, коричневый и даже черный. Эти цвета отлично сочетаются со смуглой кожей итальянок и создают более элегантный и стильный образ.

6. Делают косметику из подручных средств

Многие итальянские женщины, особенно старшего поколения, используют необычные продукты в домашнем уходе за кожей. Например, пасту из нута и лимонного сока. Также у них популярны маски из йогурта или клубники. А знаменитая итальянская актриса Софи Лорен советует вместо патчей накладывать компрессы с измельченной мятой, чтобы избавиться от темных кругов под глазами.

7. Не меняют любимый аромат духов

На туалетных столиках у итальянок нельзя увидеть множество флаконов с духами от разных брендов. Обычно они подбирают лишь один аромат, который отражает их индивидуальность, и носят парфюм долгие годы. А иногда и всю жизнь.

8. Осветляют волосы с помощью лимонного сока

Один из самых доступных способов освежить прическу — сделать легкое мелирование. Но с этим запросом итальянки не спешат идти к парикмахеру, ведь такого эффекта можно добиться самостоятельно. Нужно нанести лимонный сок на несколько прядей волос и отправиться на прогулку в солнечный день. После нее пряди будут становиться светлее. Однако использовать этот метод нужно с осторожностью. Ведь длительное пребывание на солнце может повредить волосы.