9 неожиданных звездных пар, которые, оказывается, когда-то были вместе. А мы и не знали

Личная жизнь творческих людей всегда полна страстей и интриг. Порой просто не успеваешь уследить за делами на любовном фронте той или иной звезды. Сегодня мы решили разузнать об отношениях звезд, которые не были на слуху у всех.

Максим Матвеев и Яна Сексте

Максим познакомился со своей первой женой Яной Сексте, когда они оба играли в МХТ имени Чехова. Искра между ними вспыхнула во время совместной работы над постановкой «Сорок первый. Opus Posth». Сюжет спектакля был очень смелым и даже содержал откровенные сцены. На сцене Максим с Яной изображали влюбленных, что позже переросло в настоящую любовь в жизни. Пара почти сразу же поженилась, но их брак продержался всего лишь год. В 2009 году Матвеев встретил на съемочной площадке фильма «Не скажу» Елизавету Боярскую, с которой у них закрутился бурный роман. Актер обо всем рассказал жене, когда вернулся со съемок, и они решили расстаться. Сейчас Матвеев и Боярская женаты и воспитывают двух сыновей.

Елена Подкаминская и Марк Богатырев

East News

На съемках сериала «Кухня» актеры играли пару и вне экрана между ними вспыхнули настоящие чувства. Их роману не помешало даже то, что в тот момент Елена была замужем.

Звезда ушла от мужа и вместе с дочерью от первого брака переехала к Марку. На критику в свою сторону она отвечала совершенно спокойно: «Мы счастливы, и пусть пишут, что хотят!» Но идиллия влюбленных не продлилась долго. Пара часто ссорилась, Подкаминская переживала из-за дочери, которая скучала по своему отцу. Когда начались съемки третьего сезона «Кухни», Елена ушла от Марка. Богатырев очень болезненно воспринял разрыв, ведь был безумно влюблен. Через время Подкаминская снова вышла замуж, и у них с супругом Денисом Гущиным родилось еще двое детей.

Марина Александрова и Иван Стебунов

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Первым мужем Марины стал ее партнер по спектаклю «Горе от ума» в театре «Современник» Иван Стебунов. Пара встречалась год, а затем решила пожениться. Брак продлился всего два года. Поговаривают, что молодожены часто ссорились и разъезжались жить по разным квартирам. Позже актер признался, что изменил Александровой, что и послужило причиной их расставания.

На данный момент Марина замужем за режиссером Андреем Болтенко и у них двое детей.

Владимир Яглыч и Светлана Ходченкова

EAST NEWS , EAST NEWS

В студенческие годы Владимир слыл настоящим ловеласом, ему приписывали много мимолетных увлечений. Он начал ухаживать за Светланой, когда еще встречался с Анной Старшенбаум. Ходчинкова и Яглыч часто пересекались на совместных кинопроектах. На съемках «Карусели» началась их история любви, которая переросла в серьезные отношения и пятилетний брак. В их паре бушевали настоящие страсти. Оба были с сильными характерами, каждый гнул свою линию. В итоге супруги решили расстаться, однажды осознав, что устали жить в постоянных конфликтах. Через время Яглыч снова женился. Его новой супругой стала актриса Антонина Паперная. Артист счастлив в браке и говорит, что в этих отношениях обрел свое тихое счастье. У пары уже двое детей.

Евгений Цыганов и Ирина Леонова

После развода Леонова начала встречаться с Евгением Цыгановым. Влюбленные встретились на съемках «Детей Арбата». Пара не стала официально оформлять свои отношения, а просто жила вместе. В этом союзе у них родилось 7 детей.

Tarakanov Vadim / East News

Евгений и Юлия

Карьера Евгения шла в гору, в то время, как Ирина полностью погрузилась в роль матери. В 2015 году стало известно, что от Цыганова беременна другая женщина — его партнерша по съемкам фильма «Про любовь» Юлия Снигирь. Вскоре Ирина и Евгений разошлись.

Павел Майков и Екатерина Масловская

Павел и Екатерина вместе участвовали в мюзикле «Метро». Екатерина тоже была актрисой. Их роман оказался стремительным и ярким. Они старались проводить друг с другом каждую свободную минуту. В 2001 году пара оформила отношения официально. Но супружеская жизнь стала для них трудным испытанием. У влюбленных оказались совершенно разные взгляды на жизнь, из-за чего они постоянно ссорились. Даже рождение сына Даниила не смогло примирить супругов. А когда ребенку исполнилось 2 года, пара подала на развод. Масловская была так обижена на бывшего мужа, что запрещала ему видеться с их общим сыном. В итоге актер обрел свое счастье с актрисой Марией Саффо. У пары нет общих детей, но сын Павла от первого брака теперь живет с ними.

Анастасия Стоцкая и Алексей Секирин

East News

Анастасия и Алексей

Роман Стоцкой и Секирина начался в «Театре Луны», где они вместе выступали на одной сцене. Продюсер Анастасии был категорически против их отношений, считая, что дела амурные мешают работе. Поэтому влюбленные просто взяли и в тайне от всех поженились. Несмотря на сильные чувства, молодые люди регулярно спорили на тему бытовых вопросов. Актер считал, что Настя — плохая хозяйка, и это очень задевало девушку. В итоге пара развелась спустя 5 лет брака. Супруги расстались мирно и поддерживают приятельские отношения. Андрей поступил как джентльмен и все имущество оставил Анастасии.

East News

Анастасия и ее второй супруг Сергей

Во втором браке с бизнесменом Сергеем Абгаряном у Стоцкой родились дочка и сын. Сейчас звезда в разводе и встречается с артистом мюзиклов Александром Казыминым.

Юлия Высоцкая и Анатолий Кот

Ксения Угольникова / East News , Ivanov Sergey / East News

Юлия и Анатолий Кот

Мало кто знает, но первым мужем Юлии Высоцкой был Анатолий Кот. Они работали в одном театре и близко дружили. Карьера девушки шла в гору, и ей нужно было гражданство, поэтому Юлия попросила актера стать ее мужем. Юноша посмеялся, но в загс с ней пошел. «У нас не было чувств: есть женщины, которых мы любим, а есть женщины-друзья. Не помню, сколько лет длился наш так называемый брак и из-за чего он распался», — вспоминает артист.

ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News

Юлия и Андрей Кончаловский

После развода с другом, Юлия вышла замуж за кинорежиссера Андрея Кончаловского. Они до сих пор вместе, и у пары двое детей.

Юлия Такшина и Григорий Антипенко

East News

Актеры закрутили роман, когда вместе снимались в сериале «Не родись красивой». Через несколько месяцев отношений Юлия и Григорий стали жить вместе. В фактическом браке у них появилось двое сыновей — Иван и Федор. Они прожили вместе 6 лет, но из-за разных характеров и взглядов на жизнь решили расстаться. Пара разошлась без скандалов, но Юлия с трудом пережила окончание их любовной истории.

На данный момент Ташкина ни с кем не встречается. Дело в том, что воспитание детей и работа занимают все свободное время актрисы.