9 звезд, которым их идеальные образы стоили кучи нервов
Мы привыкли к тому, что у знаменитостей все идеально, а о житейских проблемах они даже не слышали. Но на самом деле даже у них случается всякое: то наденут белый бюстгалтер под черное платье, то это самое платье вдруг порвется на глазах у кучи людей.
Энн Хэтэуэй выглядела как богиня в обтягивающем красном платье от Versace. Правда, был один нюанс: актриса не могла в нем сидеть
Зато хотя могла бы дышать, как шутила сама Энн.
Платье Кайли Дженнер на Met Gala разорвалось прямо перед выходом на красную ковровую дорожку. Пришлось экстренно вшивать молнию
Ради своего платья на Met Gala в 2019 году Ким Кардашьян пришлось брать уроки по дыханию в корсете
Но, видимо, помогли они не сильно: позднее Ким призналась, что в жизни не испытывала такой боли.
20 лет назад, в 2004, Аманда Сайфред еще сама собиралась на красные ковровые дорожки, без стилистов с визажистами
Актриса до сих пор с содроганием вспоминает, как потратила все свои деньги на «выходное» черное платье и умудрилась надеть под него белый бюстгалтер.
Эшли Робертс наступила на подол своего платья, едва не упала, но сама же посмеялась с этой ситуации
Платье Селены Гомес пришлось удерживать руками во избежание конфуза
Точь-в-точь как Мэрилин Монро в той знаменитой сцене из «Зуда седьмого года».
В борьбе с непослушным платьем Рэффи Кэссиди пришли на помощь сразу трое коллег. И они справились!
Лиза Коши упала прямо на красной ковровой дорожке «Оскара». Все-таки длинный подол и обувь на огромной платформе — опасное сочетание
Тейлор Свифт была ослепительна в своем платье, хоть ей и приходилось время от времени поправлять бретельки
А вот еще несколько раз, когда образы звезд оказались не идеальными, а вполне себе человеческими:
Комментарии
У меня юбка задиралась ровно два раза в жизни, и оба раза перед незнакомыми парнями на улице. Один раз на велике, под платьем были велосипедные шорты - и ОБОЖЕ, а вдруг он не понял, что это шорты, а не труселя! 😱 Второй раз под юбкой было совершенно закрытое бельё телесного цвета, и ОБОЖЕ, вдруг он не понял, что это труселя, а не первозданная нагота! (Через улицу на светофоре стояли напротив)
Догонять и объяснять ничего не стала, но когда срочно надо заснуть, память услужливо подкидывает, как я тогда облажалась.
Помню, была на одной свадьбе, где невеста на заказ сшила себе платье настолько в облипочку, что оно при попытке сесть начинало расходиться по швам, и свидетельница постоянно таскала с собой катушку с иголкой, чтобы периодически швы укреплять 😂
Ну, допустим, не точно как Монро, а гораздо хуже.