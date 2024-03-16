9 звезд, которым их идеальные образы стоили кучи нервов

Мы привыкли к тому, что у знаменитостей все идеально, а о житейских проблемах они даже не слышали. Но на самом деле даже у них случается всякое: то наденут белый бюстгалтер под черное платье, то это самое платье вдруг порвется на глазах у кучи людей.

Энн Хэтэуэй выглядела как богиня в обтягивающем красном платье от Versace. Правда, был один нюанс: актриса не могла в нем сидеть

Зато хотя могла бы дышать, как шутила сама Энн.

Платье Кайли Дженнер на Met Gala разорвалось прямо перед выходом на красную ковровую дорожку. Пришлось экстренно вшивать молнию

Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News

Ради своего платья на Met Gala в 2019 году Ким Кардашьян пришлось брать уроки по дыханию в корсете

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Но, видимо, помогли они не сильно: позднее Ким призналась, что в жизни не испытывала такой боли.

20 лет назад, в 2004, Аманда Сайфред еще сама собиралась на красные ковровые дорожки, без стилистов с визажистами

Актриса до сих пор с содроганием вспоминает, как потратила все свои деньги на «выходное» черное платье и умудрилась надеть под него белый бюстгалтер.

Эшли Робертс наступила на подол своего платья, едва не упала, но сама же посмеялась с этой ситуации

Alberto Pezzali / Invision / East News , Martin Harris / Capital Pictures/Capital Pictures Russia / East News

Платье Селены Гомес пришлось удерживать руками во избежание конфуза

Jordan Strauss / Invision / East News , Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press Russia / East News

Точь-в-точь как Мэрилин Монро в той знаменитой сцене из «Зуда седьмого года».

В борьбе с непослушным платьем Рэффи Кэссиди пришли на помощь сразу трое коллег. И они справились!

AP / Associated Press / East News , Kazuko Wakayama / KCS / East News

Лиза Коши упала прямо на красной ковровой дорожке «Оскара». Все-таки длинный подол и обувь на огромной платформе — опасное сочетание

Priscilla Grant / Everett Collection / East News , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Тейлор Свифт была ослепительна в своем платье, хоть ей и приходилось время от времени поправлять бретельки