Мы сравнили фото звезд из соцсетей со снимками профессиональных фотографов. И просто рты пооткрывали

Культура
2 часа назад

Восхищаясь красивой жизнью знаменитостей, мы порой забываем, что фотографии не всегда соответствуют реальности. И в погоне за идеальной картинкой звезды иногда прибегают к некоторым уловкам.

Николь Кидман

Jordan Strauss/Invision/East News

Дженнифер Лопес

Broadimage Entertainment/Broad Image/East News

Сальма Хайек

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Ким Кардашьян

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Карен Гиллан

Grosby Group / East News

Эмилия Кларк

Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News

Эмили Ратаковски

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Адриана Лима

Invision / Invision / East News

Эшли Грэм

Xavier Collin / Image Press Agency / Mega Agency / East News

Шарлиз Терон

Invision / Invision / East News

Кайли Дженнер

DDNY / Broadimage / Broad Image / East News

Карли Клосс

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / East News

Еще больше снимков вы можете увидеть в других наших статьях:

Фото на превью FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Комментарии

Уведомления

Похожее