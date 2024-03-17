Мы сравнили фото звезд из соцсетей со снимками профессиональных фотографов. И просто рты пооткрывали
Культура
2 часа назад
Восхищаясь красивой жизнью знаменитостей, мы порой забываем, что фотографии не всегда соответствуют реальности. И в погоне за идеальной картинкой звезды иногда прибегают к некоторым уловкам.
Николь Кидман
Jordan Strauss/Invision/East News
Дженнифер Лопес
Broadimage Entertainment/Broad Image/East News
Сальма Хайек
FREDERIC J. BROWN/AFP/East News
Ким Кардашьян
JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News
Карен Гиллан
Grosby Group / East News
Эмилия Кларк
Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News
Эмили Ратаковски
Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS
Адриана Лима
Invision / Invision / East News
Эшли Грэм
Xavier Collin / Image Press Agency / Mega Agency / East News
Шарлиз Терон
Invision / Invision / East News
Кайли Дженнер
DDNY / Broadimage / Broad Image / East News
Карли Клосс
ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / East News
Еще больше снимков вы можете увидеть в других наших статьях:
Фото на превью FREDERIC J. BROWN/AFP/East News
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