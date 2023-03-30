9 установок из прошлого, с которыми сильные женщины уже попрощались. И правильно сделали

Со временем определенные порядки, которые раньше считались нормой, неизбежно устаревают и кажутся нелепыми. Мы решили собрать старомодные установки, на которые сейчас современные женщины не обращают внимания.

Лучше не затягивать с беременностью

Если у женщины старше 30 лет нет детей, она все чаще слышит в свой адрес что-то про риски, связанные с поздней беременностью. Но медики утверждают, что нет подходящего всем возраста для родов. Женщины, как правило, могут рожать начиная с подросткового возраста до наступления менопаузы. Сейчас они обращают больше внимания на финансовую и психологическую готовность к беременности. Также появляются новые технологии, такие как заморозка яйцеклеток и ЭКО, которые позволяют зачать ребенка позже. Вот здесь мы, кстати, рассказывали историю о звезде, которая родила в 54 года и ни разу об этом не пожалела.

У меня есть подруги, которые родили в 39, 41 и 42 года без ЭКО и других вмешательств. © Dide Collins / Quora

Я рожала, когда мне было 37 и 39 лет, и мои дети здоровы! Забеременеть в первый раз было нелегко, понадобилось 14 циклов. Сначала я испугалась, что слишком долго ждала. Оказалось, я неправильно рассчитывала время для зачатия. Тогда, в 1998-м, я использовала не совсем корректный тест на овуляцию, мне гинеколог потом подсказала. Сейчас качество таких тестов значительно лучше. © Sonya Johnson / Quora

Женщина должна все успевать и на работе, и дома

Традиционно считается, что домашними делами типа готовки и уборки должна заниматься женщина. Но в современных реалиях, когда оба супруга работают, это может создавать чрезмерную нагрузку для прекрасной половины человечества. Исследователи обнаружили, что неравное распределение работы по дому является одним из главных факторов стресса в отношениях. Тем не менее индивидуальное восприятие справедливости важнее, чем фактическое разделение работы 50 на 50. Супругам очень важно озвучить свои приоритеты, обсудить, насколько для каждого важна чистота в доме, договориться о распределении домашних обязанностей или нанять уборщицу. Тут вы найдете истории о том, как пары по всему миру делят бытовые задачи. Брак — это партнерство во всех смыслах. Партнерство может работать только в том случае, когда каждый вкладывается. И хотя разделение обязанностей между супругами является нормальным, важно быть гибким. Если ребенок просыпается в 2 часа ночи и он не на грудном вскармливании, папа тоже может его покормить. И наоборот, если выносить мусор — обязанность мужа, но его нет дома, а ведро переполнено, то адекватная жена сама вынесет мусор. © Eileen Wood / Quora

Все лучшее — детям

В последнее время все чаще пишут о том, насколько важно самочувствие мамы для детей и в целом для семьи. Забота о себе — это не роскошь, а необходимость. Здесь стоит упомянуть о таком понятии, как материнская вина, или, другими словами, вина, которую женщины испытывают перед детьми. Чаще всего это чувство возникает после рождения первенца, когда молодая мама начинает бояться ошибиться и старается все делать правильно. Женщина чувствует вину независимо от того, сколько времени она проводит с ребенком. Нужно понимать, что небольшие перерывы в общении с детьми, наоборот, улучшают отношения с ними, потому что в результате мамы чувствуют себя отдохнувшими. Самое главное — включить время для себя в график. Будь то прогулка в одиночестве, занятие йогой или обед с подругой.

Первые месяцы после рождения первенца я испытывала материнскую вину. Мне было сложно отойти от ребенка и спокойно заняться домашними делами. Избавление от этого чувства произошло не сразу. Я не могу сразу справиться с горой грязного белья, разбросанных игрушек и прочими обязанностями. Но работа над чем-то одним действительно помогает мне обуздать чувство вины. © Jeanette Huston / Quora

Когда женщины застревают в чувстве вины до такой степени, что жертвуют собой, это становится нормой для всех остальных. Но неужели нельзя относиться к себе хотя бы так же, как вы относитесь к домашним обязанностям? Ведь когда туалет грязный, вы чистите его. Когда вода в миске для собаки закончилась, вы ее наполняете. Выделить время для себя несложно. Отпустить чувство вины сложно, если вы считаете, что не заслуживаете отдыха или удовольствия. Спросите себя: «Что моя дочь узнает о материнстве на моем примере?» Я хотела донести до дочерей, что они не смогут ни о ком хорошо заботиться, пока сначала не позаботятся о себе. © Katherine Mahon / Quora

Женщине следует одеваться по возрасту

По мнению фешен-инфлюэнсеров новой волны, можно экспериментировать с новыми тенденциями в одежде в любом возрасте. Журналист Элисон Уолш считает идею одеваться по возрасту эйджизмом и сексизмом. «Я всегда была убеждена, что стиль индивидуален. Мы должны носить то, что любим и в чем чувствуем себя комфортно, независимо от возраста», — говорит она. Читайте подробнее об этом тренде здесь. Женщина и в 60 лет может носить мини-платье. Если у нее хорошая фигура и ноги, то почему бы нет? © Nye Falston / Quora

Женщина в 50 должна одеваться так, как ей удобно. Меня бесят люди, у которых есть правила, что можно и нельзя носить после определенного возраста! В 50 лет самое время стать собой и забить на ограничения общества. © Leah / Quora

Невеста должна быть в белом платье

Многие невесты отказываются от традиционных платьев в пользу элегантных брюк или костюмов. Дизайнеры придумывают различные варианты — от укороченных узких штанов до кружевных комбинезонов. В большинстве случаев традиционные наряды основаны на архаичных историях или суевериях. Например, подружки невесты традиционно носили одно и то же платье, чтобы отгонять злых духов. Невеста должна надеть то, что сама хочет. Будь то смокинг, костюм, джинсы и топ — правил нет! Она невеста, это ее день! © Denise Cicchella / Quora

Обладательницам пышных форм лучше их не выпячивать

Общество до сих пор периодически осуждает женщин с пышными формами и навязывает идею о том, что такие дамы не должны носить цветное, им нужно прикрываться и так далее. Но современные дизайнеры и фешен-редакторы призывают фигуристых женщин игнорировать эти старомодные правила и носить то, что делает их счастливыми, а не то, что они якобы должны носить. В мире высокой моды появляется все больше моделей plus-size. Они привлекают внимание, находят кучу поклонников в соцсетях и попутно бросают вызов стандартам красоты. Носите то, в чем вы чувствуете себя счастливой, уверенной и стильной. Не слушайте людей, которые говорят вам носить длинные платья. Например, на мне они выглядят неряшливо, и я вообще не люблю носить платья. © D. Miller / Quora

Амбициозность — удел мужчин

Дамы меняют правила бизнеса и общества. По словам CEO одной крупной инвестиционной компании, женщины склонны связывать инвестиции со своими ценностями, в то время как мужчины скорее отделяют инвестиции от своих моральных ценностей. Джоанна Кроц, автор книги «Равноправие не означает одинаковость», призывает женщин самим начинать бизнес, чтобы двигаться вперед, а не следовать мужским правилам игры. Книга основана на актуальных отчетах и историях успешных женских стартапов. Я женщина-СЕО и не считаю, что мужчины всегда лучше как руководители. За последние 20 лет я работала со многими руководителями обоих полов. Вот некоторые мои наблюдения. Во-первых, гендерная предвзятость существует и в этом одинаково виноваты как мужчины, так и женщины. Во-вторых, количество женщин-CEO значительно меньше, но это не связано с тем, что они менее квалифицированны. Многие отказываются от карьеры по разным причинам. В-третьих, дело не в одном человеке, а в команде. В конце концов, великие лидеры — это люди, которые умеют видеть и развивать таланты, делегировать полномочия и вдохновлять, а также хорошо разрешать конфликты. Пол тут ни при чем. © Debbie Madden / Quora

Чтобы быть привлекательной, нужен макияж

Некоторые девушки предпочитают ухаживать за кожей, соблюдать режим сна и правильно питаться, а не скрывать естественную красоту под слоем пудры или тонального крема. Они красивы и без макияжа. Отказ от косметики может принести пользу коже, особенно если девушка регулярно наносила «тяжелые» средства, которые забивали поры. Кстати, здесь вы можете почитать про эксперимент нашего автора, которая решила на неделю перестать краситься. Отказ от косметики — это нормально, даже хорошо. Значит, женщине комфортно без макияжа, и это здорово! Окружающие чувствуют ее уверенность и не задаются вопросом, почему у нее нет мейкапа. © Olivia Middleton / Quora

Возраст следует скрывать