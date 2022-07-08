Дуэйн Джонсон и Лорен Хашиан раскрывают секреты своих отношений, которые прочны, как скала

Юмор в отношениях очень важен. Часто именно способность вместе от души посмеяться может стать ключом к счастливому длительному союзу. Дуэйн Джонсон и Лорен Хашиан подтверждают эту теорию. По-видимому, непоколебимому Скале не хватало немного смеха, чтобы показать свою мягкость.

Мы в ADME делимся с вами историей любви, какую, казалось, можно найти только в фильмах и любовных романах.

История, которая началась 16 лет назад

Дуэйн Джонсон и Лорен Хашиан познакомились 16 лет назад во время съемок фильма «План игры». Они начали встречаться через год, только после того, как Дуэйн разошелся с Дэни Гарсией. Джонсон считает себя счастливым человеком, потому что встретил любовь второй раз в своей жизни. Он сказал в интервью: «Влюбиться снова? Найти любовь второй раз — большая удача. Так что я просто счастливчик».

Поиск баланса

Актер и певица решили жить вместе в самом начале отношений, примерно в 2007 году. В интервью Esquire в 2015 году Джонсон сказал, что изо всех сил старается сохранить баланс между карьерой и семейной жизнью и ему не хочется выставлять все личное напоказ.

Самый долгожданный рождественский подарок

У Джонсона уже был ребенок от предыдущего брака, но пара с нетерпением ждала рождения их первой общей дочери. Жасмин появилась на свет за неделю до Рождества. Тогда Дуэйн опубликовал в социальных сетях фотографию с подписью: «Рождественский подарок пришел немного раньше». Он написал и о том, какая его жена красивая и при этом сильная женщина.

Секрет счастливого брака

В интервью People в 2016 году Джонсон заявил, что отношения с Хашиан остаются крепкими благодаря юмору. Он рассказал, что они постоянно над чем-то смеются и подкалывают друг друга по любому поводу. Дуэйн был назван самым горячим мужчиной 2016 года, и Лорен эта новость не сильно удивила, ведь она считала его таким всегда.

Пополнение в семье

В декабре 2018 года Дуэйн и Лорен объявили, что у них будет еще одна девочка, Тиана. Джонсон сообщил об этом в социальных сетях, разместив пост, в котором их дочь Жасмин делает большое рождественское объявление. Свой пост он подписал: «Столько девчонок. И я. Ну и пес — мальчик. А я и не против. Что вообще может быть лучше?»

Свадьба на Гавайях

Дуэйн и Лорен планировали пожениться еще до рождения Тианы, но когда узнали, что Хашиан беременна, решили повременить с церемонией. Джонсон объяснил, что его жена не хотела, чтобы на свадебных снимках она была с большим животом. Он называл Лорен своей женой, хотя они еще не были расписаны. Брак был заключен в августе 2019 года на Гавайях.

Песня для мужа

После года совместной жизни Хашиан выпустила песню под названием «Step Into a Love Like This». Она подарила ее своему мужу, когда они шли к алтарю на своей свадьбе.

Сейчас пара по-прежнему счастлива. Дуэйн и Лорен все так же любят и поддерживают друг друга. Хашиан сказала, что больше всего в муже ей нравится его чувство юмора.