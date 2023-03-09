15 человек, которые сказанули такую глупость, что у окружающих глаза на лоб полезли

Век живи — век учись. Но некоторым людям и правда нужно много времени, чтобы понять простые истины. Например, кто-то в 20 лет думает, что кролики откладывают яйца, кто-то — что во время сна мы перестаем дышать. Люди рассказали, какие неожиданные открытия для себя сделали немного позже окружающих.