15 человек, которые сказанули такую глупость, что у окружающих глаза на лоб полезли
Век живи — век учись. Но некоторым людям и правда нужно много времени, чтобы понять простые истины. Например, кто-то в 20 лет думает, что кролики откладывают яйца, кто-то — что во время сна мы перестаем дышать. Люди рассказали, какие неожиданные открытия для себя сделали немного позже окружающих.
- Мне было около 25 лет, когда я узнал, что Тимбукту — реальное место. Раньше думал, что это просто выражение для образного обозначения очень далекого места. © asokola / Reddit
- Я в универе на 3-м курсе узнал, что ежики не едят яблоки. Они вообще хищники. Но стереотипный ежик с яблочком на спине тоже существует. Ежи валяются в листьях и яблоках, а кислоты гниения с налипшего листа не позволяют заводиться в иголках паразитам. © Iam600kg / Pikabu
- До 22 лет я думал, что седан — это автомобильный бренд. © RamblingRaptor / Reddit
- В моем городе по обеим сторонам главной дороги растут длинные ряды деревьев, кроны которых абсолютно квадратные. Мне было 24 года, когда я увидел, как кто-то подстригает их, и только тогда понял, что деревья вовсе не квадратные. © nihilisticas / Reddit
- Недавно меня осенило, что маленькая стрелка на манометре на приборной панели указывает, с какой стороны автомобиля находится крышка бензобака. © lombezien / Twitter
- Во время просмотра «Ходячих мертвецов» моя теперь уже бывшая жена спросила меня, почему она не слышала о вспышке зомби-эпидемии. Я замер и посмотрел на нее, уверенный, что она пошутила. Но она на самом деле не знала, что зомби не существует. Она также думала, что если сейчас день, то и на всем земном шаре день. © SafewordisJohnCandy / Reddit
- Я только в 25 лет узнала, что коровы дают молоко только после того, как родят первого детеныша. © manksy / Pikabu
- Когда мне было 7 лет, я назвал свою золотую рыбку Радугой, потому что она меняла цвет каждые несколько месяцев. Я много лет рассказывал друзьям об этой рыбе как о какой-то мистической рыбе-калейдоскопе. Пару месяцев назад меня озарило, что рыбы не меняют цвет. Мои родители, не сказав мне, просто заменяли рыбу на новую, если она умирала. © christinaorr / Reddit
- Пару лет назад на отдыхе зашла речь о том, что люди едят мышцы животных, привычно называя это мясом. И была у меня на тот момент подруга, которая просто обожала со всеми вокруг спорить и доказывать, что она права, а все вокруг — нет. И она тут же с азартом подключилась к теме и начала доказывать, что мясо — это мясо, а мышцы — это мышцы, и что мы все недалекие люди, и как нам повезло, что она рядом есть и может нас «просветить». Когда же я предложила ей открыть в сети анатомическое построение коровы и показать, где же именно там прячется это самое загадочное «мясо», которое «не мышцы» и которое люди едят, то она немного зависла, а потом резко сменила тему. © MyAlterEgo / Pikabu
- Моя сестра работает медсестрой. Только когда ей исполнилось 20 с небольшим, она узнала, что кролики на самом деле не откладывают яйца. © EnderOfHope / Reddit
- Я только в этом году узнал и осознал значение слова «ширпотреб» — товары широкого потребления. Раньше думал, что пишется «ширпотреп» — от слова «тряпье». © GolovaLoshadi / Pikabu
- До 22 лет я думал, что у лошадей есть пальцы, а подкова — это их «обувь». Как я понял, насколько ошибался? Проходя мимо музея, увидел статую лошади и громко заметил: «Должно быть, лошадям больно сгибать пальцы, чтобы вставить их в подкову!» И тут все вокруг повернулись и посмотрели на меня с диким недоумением в глазах. © BronNatsPulisic / Reddit
- В детстве я думал, что кадры для фильма снимают в том же порядке, в котором мы их смотрим. © spraguesterness / Twitter
- Я узнал совсем недавно, что совсем не обязательно стоять в душе под холодной водой и ждать, пока потечет теплая. © MagicPieBush / Reddit
- Я смотрел «Титаник» с друзьями. И на моменте, когда корабль начинает тонуть, моя подруга вдруг спрашивает: «Почему бы им всем просто не пойти спать?» Наступила пауза, все посмотрели на нее, сбитые с толку, и тут она начала объяснять, что во время сна мы не дышим и поэтому не можем утонуть. Ей был 21 год, и она училась в университете. © Unknown author / Reddit
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые сказанули такую глупость, что у окружающих глаза на лоб полезли
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