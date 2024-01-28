15+ свекровей, после общения с которыми шутки стендап-комиков кажутся не такими уж и смешными
Пока одни невестки пьют валерьянку из-за своих вредных свекровей, другие не могут нарадоваться, что в лице мамы второй половины обрели верного сообщника. Но, пожалуй, каждая из них оказывалась в ситуации, когда свекровь отчебучивала что-то ну вообще комичное.
- Мой муж категорически выступает против того, чтобы я одевала нашего двухлетнего сына зимой в колготки. Видите ли, настоящие мужчины колготок не носят. А термобелье мне не нравится, и я считаю, что ребенку в нем неудобно. Так вот, после последнего такого разговора я не выдержала и позвонила свекрови. У нее ведь наверняка есть детский «компромат» на мужа в виде фотографий. На следующий день она взяла и принесла мне кучу фоток, где мой благоверный позирует в колготках. С тех пор про колготки в нашем доме никто не говорит. © Мамдаринка / VK
- Разговаривала со свекровью по телефону и выслушивала ее жалобы на то, как далеко они находятся от своего будущего внука (я готовлюсь стать мамой). К тому моменту она уже успела рассмотреть вопрос покупки жилища рядом с нами. Но, к счастью, меня пронесло. И тут свекровь заявляет: «Знаешь, я собираюсь заказать кукольную копию нашего дома и наши фигурки, чтобы внучок потом мог хотя бы так провести с нами время». Я чуть не поперхнулась напитком. © like_the_cookie / Reddit
- На нашу с мужем свадьбу свекровь купила подарок аж за 6 месяцев, потому что были распродажи. Но она не стала дожидаться торжества и вручила его заранее. И вот когда на свадьбе пришло время получать подарки, я была в приятном шоке, увидев новый презент от свекрови. С чувством благодарности снимаю упаковку и вижу... распечатку с изображением того подарка, что она отдала нам 6 месяцев назад. Свекровь хотела, чтобы я показала гостям. То есть ей не хватило терпения приберечь свой подарок до торжества, но при этом она не хотела прийти на праздник с пустыми руками. © WellJuhnelle / Reddit
- Детям и мужу назначили особое диетическое питание. Потому ни сладкого, ни соленого, ни любого другого вредного у нас дома нет. Я в их «диетическое содружество» не попала, но дразнить их тем, что я шоколад трескаю, тоже не стала. На днях пришли свекровь со свекром. Свекор мужа и детей увел развлекать, а свекровь со мной на кухне осталась. Огляделась по сторонам и тихонечко так со дна пакета достает шоколадку, мое любимое печенье и соленую рыбку. Говорит: «Устала ты, бедная, готовить вот это все диетическое на эту ораву. Вот, это тебе. Ты среди крупы спрячь — они туда и не полезут никогда, а ты хоть порадуешь себя немного». Вышла потом в зал, а свекор подмигивает. Боже, бальзам на душу, какие же они замечательные! © Мамдаринка / VK
- На день рождения мужа свекровь решила купить торт (как будто я сама не додумаюсь до такого), и он был с клубникой. Было вкусно, но муж не ест фруктово-ягодные вкусняшки, ему шоколадные подавай. И вот свекровь уговаривает его съесть еще один кусочек, и он мягко объясняет, что не в восторге от таких десертов. Она насупилась, а потом смотрит на меня и выдает: «Ну на самом деле я его купила для тебя». © jceej88 / Reddit
- Знакомство с будущей свекровью, на мой взгляд, очень даже задалось. Мы весь вечер ели пиццу и обсуждали сериалы. А на следующий день она заявила моему жениху, что меня раскусила. Мол, я точно прежде делала аборт. Это было бредом, и я решила выяснить, что к чему. Оказалось, она пришла к такому выводу, потому что я слишком много говорила о сериале, главная героиня которого как раз и прерывала беременность. Вот такая логическая цепочка получилась. До сих пор смеемся, когда вспоминаем.
- Дело было на моей свадьбе. Разгар праздника, все веселятся, а я решила отойти в дамскую комнату. Захожу, пудрю носик немного, вдруг кабинка позади меня открывается, а там свекровь сидит на унитазе с тарелкой вареников! Неловкая тишина длилась слишком долго и была невероятно тяжелой... Но тут свекровь объяснилась: «Ой, ты только не говори никому, доченька. Уж больно мне они понравились, пытаюсь тихонько рецепт разгадать, потому что у меня не такие вкусные!» © Мамдаринка / VK
- История про мою потенциальную свекровь — маму парня. Я заблокировала ее в соцсети, чтобы она не видела, что я публикую. Но я упустила из внимания тот факт, что она все равно сможет увидеть мои комментарии к чужим постам. И вот мой друг опубликовал пародию на «Сумерки», и я грязно пошутила про Беллу в комментариях. И буквально через пару секунд мама парня пишет: «Судя по всему, это было не для моих глаз, ха-ха». Мне было так неловко. © Unknown author / Reddit
- У нас уже неделю гостит свекровь. Приехала на осмотры к врачам, заодно остановилась у нас, чтобы каждый день из деревни на электричке не кататься. У нее своеобразный подход к быту: запрещает выкидывать использованный пакетик чая, заваривает его по несколько раз. Удивлена, что у нас нет ящика, где лежит пакет с пакетами. В еде мы тоже не сошлись: у нее всегда должно быть первое, второе и компот, а мы с мужем даже не завтракаем. Не без приколов, но уживаемся. Вчера, например, свекровушка решила навести порядок в холодильнике. Сказала, что мы плохие хозяева и продукты давно испортились. Выкинула дорогущие французские сыры с плесенью. Дайте мне выдержки! © Мамдаринка / VK
- Еще когда мы с мужем только встречались, он сказал своей маме, что ему нравится моя стряпня. И это положило начало соревнованию: «О, он так любит мою еду! Помнишь то жаркое?» Затем она начала приносить блюда для него. По большей части они были ни о чем. Но один раз она принесла кое-что действительно очень вкусное и я спросила, как это готовить. Рецепт она зажала. © geminibee / Reddit
- Моя свекровь фотографирует просто все. У нее тысячи снимков всякой ерунды. Однажды мы пригласили ее со свекром в ресторан в 10 минутах ходьбы от нашего дома. Но добирались мы туда битый час, потому что она все снимала. Отель с фонтаном? Нужно фото. Строительная площадка для нового многоквартирного дома? Нужно фото. Товары на витрине магазина? Нужно фото. Общественная библиотека? Нужно фото. Жесть. © particularshadeofblu / Reddit
- Моя свекровь строго придерживается того мнения, что в день рождения надо поздравлять только после того, как наступит время, в которое человек родился. Вот я, например, родилась в 23 часа. И она принципиально выжидает и не поздравляет до этого часа. И вообще рекомендует отмечать праздник на следующий день. © По секрету / VK
- Свекровь часто забегает к нам с мужем в гости. Но вместо того, чтобы просто сидеть на диване и пить чай, она указывает мне на мои бытовые ошибки. Однажды она пришла ко мне в то время, когда я мыла пол.
— Ну как ты можешь так мыть?! Тряпку лучше выжимай, — сказала она. — И швабру лучше не использовать — везде мой руками, так будет качественнее.
Свекровь не останавливала свой поток нравоучений, продолжая ходить за мной.
— Знаете что? — рявкнула я, кинув тряпку. — Вот вам ведро с водой, мойте сами!
И она помыла в доме все полы, а когда супруг вернулся с работы, начала жаловаться, что я заставляла ее работать. Другого я и не ожидала. © MaestroAl / Pikabu
- Однажды я помогала подруге готовить для семейного праздника. Ее свекровь об этом узнала и ела только то, что приготовила я, и нахваливала. Пока мой муж случайно не испортил ей аппетит, сказав, что салаты она перепутала: «тот невзрачный» был мой, а «интересный» — салат невестки. Угадайте, что было дальше. Вся родня мужа подруги ополчилась против нее: свекровь разыграла, выдала свои блюда за чужие, чтобы выставить в дурном свете. © _OneLostDay / Twitter
- А у меня свекровь классная. Моя любимая история — о том, как я обручилась с ее сыном. Я тогда работала там же, где и она (да, она помогла мне получить должность). Она так обрадовалась помолвке, что таскала меня с собой повсюду и заставляла показывать всем обручальное кольцо. © spazzawagon / Reddit
- Через пару месяцев после того, как мы поселились у родителей мужа, свекровь трогает мою шевелюру и спрашивает: «Почему ты выстригаешь волосы?» Я улыбаюсь и отвечаю, что не стриглась уже пару месяцев. А она выдает: «Не ври, ты закрываешься в ванной, выстригаешь клок волос, а потом выбрасываешь его в мусорку!» Вот так мне пришлось объяснять взрослой женщине, что, когда во время мытья головы волосы выпадают, потом их нужно доставать из сливного отверстия и выбрасывать в урну. © raisedbydentists / Reddit
- Сын сильно хотел себе велосипед на день рождения. Мы с мужем просто не могли не подарить ему его первый велик. Малыш был в полнейшем восторге, сразу же стал учиться кататься. Уже спустя неделю его успехи впечатляли, а еще через несколько дней муж снял третье колесо. А потом к нам пришла свекровь... Сын потащил бабушку во двор, чтобы похвастаться подарком. Она у нас женщина большая, села на сиденье маленького велосипеда, а тот и разлетелся в разные стороны... Сын сразу плакать, а она смеется, мол, переела домашних пельменей утром. Купили сыну новый через неделю, ну а свекровь — это просто цирк какой-то... © Мамдаринка / VK
Справедливости ради стоит отметить, что невыносимыми бывают не только свекрови, но и невестки. В этом материале мы как раз писали о таких.
AdMe/Народное творчество/15+ свекровей, после общения с которыми шутки стендап-комиков кажутся не такими уж и смешными
Поделиться этой статьёй