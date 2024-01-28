15+ свекровей, после общения с которыми шутки стендап-комиков кажутся не такими уж и смешными

Пока одни невестки пьют валерьянку из-за своих вредных свекровей, другие не могут нарадоваться, что в лице мамы второй половины обрели верного сообщника. Но, пожалуй, каждая из них оказывалась в ситуации, когда свекровь отчебучивала что-то ну вообще комичное.