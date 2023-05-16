15+ таксистов и пассажиров, которые доведут друг друга до икоты и нервного смеха
Ездить в такси может быть весело, а может и нервно. Каких только историй «за жизнь» не наслушаешься. Вот и пользователи сети поделились своими самыми эпичными поездками.
- Заказала машину от торгового центра до своего дома, ехать минут 20–25 максимум, сажусь, и отправляемся. Проходит минут 15, смотрю в окно, а дорога мне совсем не знакома. Потихоньку начала паниковать, прошло 10 минут, дорога все еще не известна мне. Руки вспотели, коленки дрожат, но сказать что-то или возразить не могу. Спустя 40 минут мы наконец-то доехали ко мне домой. Как же я была рада! И тут выяснилось, что таксист — новичок. Поэтому так долго и ехал. © Палата № 6 / VK
- Отвозил 2 мужичков. Поездка стоила 245 рублей. Они сказали, что у них только 200 рублей и пятитысячная купюра. Сказали, когда мы приехали к ним в садоводство. Ну, я думаю: «Черт с вами. Давайте 200 и валите». Немного отъехал. Эти двое перезванивают и орут в трубку: «Мы вещи у тебя забыли». Я говорю: «Уехал далеко, давайте я ваши вещи в офис сдам, потом заберете». Они кричат: «Мы доплатим!» Я интересуюсь, мол, у вас же денег нет. И тут они: «Вот еще 100 рублей нашли». Вернулся, отдал. © LLIampyn / Pikabu
- C друзьями опаздываем на поезд, до отправки остается 30 минут. Вызываем, навигатор показывает приблизительное время пути 45–50 минут. Таксист, видимо, заметил, что мы как на иголках, и уточнил, опаздываем ли. В итоге он на очередном светофоре повернул не так, как указывал навигатор. Приехали за 8 минут до отправления. Вся дорога заняла около 20 минут вместо 50. Респект таким таксистам. © rafteil / Pikabu
«Таксист, у которого есть собственный магазин прямо в салоне».
- Мой дедушка был таксистом. Однажды парень выскочил, не заплатив, и побежал в поле. Посередине рос один небольшой куст, в который он прыгнул, думая, что убежит. В конце концов мой дедушка отпустил его, потому что он от души над ним посмеялся. © unknown author / Reddit
- Мать задержалась в гостях, далее с ее слов: «Вызвала такси, выпархиваю, машина стоит. Сажусь, здороваюсь, водитель молча трогается, на середине пути сворачивает в гаражи, я напрягаюсь. Потом поворачивает в какие-то бараки, а на улице ни души! Все, попала, это маньяк! Притормаживает на повороте, я резко открываю дверь, выскакиваю и скрываюсь в каком-то подъезде. Машина ждет еще минут 20 и уезжает». Добралась домой, рассказала мне, а я думаю: сказать ли ей, что она просто села в чужое такси, или нет?.. © Подслушано / VK
«В этом японском такси есть кнопка, позволяющая пассажиру снизить скорость».
- У нас была компания, человек 7, да еще плюс багаж, поэтому диспетчера мы попросили прислать большую машину. Приезжает седан, кое-как втискиваемся, едем, водитель ругается и шутит попеременно, и тут машина начинает просто дымиться. Водитель был просто в ярости, он прямо при нас позвонил в компанию и заорал: «Я увольняюсь!» © TheGrumpyOldBear / Reddit
- Не забуду слова таксиста, который вез нас домой из роддома после рождения моего старшего: «Все зависит от тебя. Если малыш вырастет плохим человеком, это потому, что ты такой. Так что не будь плохишом». Какие-то философы водят такси, не иначе. Сыну, о котором идет речь, сейчас уже 8 лет, он милый, умный и добрый мальчик. Думаю, что это все благодаря его матери, ха-ха. © Aaron Alexander / Quora
- А мне попался пожилой и пухлый мужик на старом мерседесе, который обожал гудок. Он сигналил каждому человеку, которого видел, а также сигналил машинам, деревьям, дорожным знакам. В конце концов, не доехав до пункта назначения, он увидел женщину на другой стороне дороги, традиционно посигналил и, видимо, от радости резко затормозил. Так что в нас удачно въехали 2 машины. © s0lidusThePositive / Reddit
«Мой таксист исчерпал свой одометр».
- Поздно вечером вызвала такси. Подъезжаем к моему дому — темнота, фонари не горят, только свет от окон. Таксист останавливается около соседнего дома со словами: «Дальше я не поеду». Спрашиваю: «Что случилось?» Ответ таксиста просто поразил: «Там дорогу только что перебежала черная кошка. Поэтому дальше мы не поедем». Я сначала засмеялась, подумала, он шутит. Но он повторил. Взрослый мужик, а суеверный. Ну я пожелала ему счастливого пути, попросила фарами постоять посветить, пока к своему подъезду улепетываю. © kisikmyau / Pikabu
- Мне нужно было купить продукты, время за полночь. Поехал в круглосуточный магазин на автобусе. Выхожу — 4 тяжеленных пакета, —35 °С на улице, и уже на остановке понимаю, что опоздал на последний автобус. Вызвал такси. Таксист помог загрузить пакеты, по дороге разговорились, рассказал, что учусь и работаю, а когда доехали, я тяну ему кредитку, а он такой: «Слушай, ты много работаешь, вообще весь день, а сейчас полночь. Так что поездка бесплатная». Прикиньте, меня бесплатно отвез домой на такси старый добрый таксист. Он был одним из самых добрых незнакомцев, которых я когда-либо встречал. © evenline / Reddit
«Просто таксист, который кормит голубей».
- Друг был в Риме и собрался на вечеринку, ну и конечно, ни слова не знал по-итальянски. Проявил смекалку и схватил визитную карточку, которая была в его гостиничном номере, чтобы найти дорогу назад. Ну знатно отдохнул, собрался обратно, вызвал такси и сунул водителю эту визитку. Таксист начинает возить его по всему городу. Он подъезжал к гостинице, потом к другой — все не то. Он отвез его примерно в 6 отелей, прежде чем они попали в тот, который нужен. Уже потом мой друг понял, что дурак тут не таксист, — ему объяснили, что на карточке было написано: «Приятного отдыха». И никакого логотипа или названия отеля. © Bitter_Idealist / Reddit
- Опаздываю по делам, утро, задач уйма, все валится из рук, ничего не успеваю. Вызвала такси, водителем которого оказался приятный дедушка, уловивший мое настроение и не проронивший ни слова. Едем молча, у меня от проблем пухнет голова, и только радио тихонько работает. Тут из колонок как заиграет: «Как у матушки моей было 8 дочерей...» Водитель хитро на меня смотрит, выворачивает громкость на полную и начинает петь во всю глотку. Не удержалась и подхватила. Мы ехали, горланили песню и смеялись. Было ощущение, что груз с плеч упал. И улыбка на весь день! Всем таких таксистов. А ему огромное спасибо! © Палата № 6 / VK
«У моего таксиста сразу 6 телефонов».
- Поехали в соседний город на такси. Водитель все время подбирал пассажиров, думаем: ну ладно, пусть человек подзаработает. Потом он попросил потесниться, чтобы сзади сидело пятеро. Доехали до заправки, и он говорит: «Дайте денег, мне заправиться нужно. И дайте чуть больше, далеко везти было». © Наталия Воднева
- Друг таксовал. Однажды подобрал 3 серьезных азиатских бизнесменов, направлявшихся в аэропорт. Сначала все было тихо, а потом один из них заявляет по-китайски: «Посмотрите, какой огромный у водилы нос». Затем они по очереди начинают шутить по этому поводу. Друг вел машину спокойно. Приехав на место, выгрузил их сумки из багажника, взял плату за проезд, а потом на безупречно китайском говорит: «Надеюсь, вам понравилась моя страна?». Все трое замерли, разинув рты, а потом схватили сумки и как побегут! Друг смеялся им вслед. Просто в детстве он жил в Китае и выучил язык. © Paul Fenn / Quora
- 2 января, 9 утра. Вышел потаксовать. Самый первый заказ — доставка из супермаркета. Смотрю, сумма заказа маленькая, думаю, что же можно заказать на эти деньги? Подъехал к магазину. Мне говорят, мол, кофе сейчас сварится, подождите. Я думаю, вот мажоры совсем охренели, взяли только кофе да еще плюс доставка. Мое дело маленькое: взял-отдал. Только получил заказ — сразу звонок. Клиент:
— Доброе утро, ты доставку взял?
— Здравствуйте, да, я. Минут через 8 буду у вас.
— Я не пью кофе, мне не нравится.
Я в замешательстве.
— Это тебе, брат. Спасибо, что работаешь, ты нужен людям.
И много еще благодарностей. Блин, как же это прекрасно. © public.enemy.1 / Pikabu
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