15+ таксистов и пассажиров, которые доведут друг друга до икоты и нервного смеха

Ездить в такси может быть весело, а может и нервно. Каких только историй «за жизнь» не наслушаешься. Вот и пользователи сети поделились своими самыми эпичными поездками.

Если вам не хватило историй про таксистов и их пассажиров, то у нас есть подборка про очень классных ребят, которые крутят баранку. Они даже могут дать дельный совет о том, когда красить губы.