16 сотрудников, которые досыта наелись несправедливости на работе и больше такого не потерпят
Многим из нас в детстве говорили, что нужно усердно трудиться, чтобы в будущем найти достойную работу. Но, увы, в реальности все оказалось немного сложнее и на одном прилежании порой далеко не уедешь. А если еще и руководство попадется неадекватное, то можно и вовсе вкалывать как зайчик из рекламы и даже похвалы не услышать, что уж говорить о премии.
Мы в ADME считаем, что работать надо там, где тебя ценят. Поэтому готовы аплодировать героям нашей подборки, которые нашли в себе силы не ждать, когда все как-то наладится само собой, и показали, что мириться с плохим отношением не намерены.
- Уже не первый раз случается так, что на работе накидывают новых обязанностей, я быстро выгораю и увольняюсь. На текущей работе еще на собеседовании проводили тестирование, выяснили, что лидерских качеств у меня нет, их это устроило. Но недавно меня поставили руководить проектом, дали в подчинение несколько сотрудников, некоторых еще и обучить надо. Я неоднократно высказалась против. Мне все говорят, что я глупенькая, мол, меня повышают, а я сопротивляюсь. Когда же люди поймут, что не всем быть руководителями и директорами? Мне карьерный рост не нужен. У меня от нервов в первую очередь страдает здоровье. Обучу последних ребят, и все. Достали! © Подслушано / Ideer
- На 7-м месяце беременности жена работала в цеху, где ей приходилось много времени проводить стоя. Все видели, что она в положении, и всех устраивало, что каждую свободную минуту она присаживалась отдохнуть. Но однажды возвращается жена после обеда, а ее стула нет. Оказывается, начальница убрала его, потому что «несправедливо, что она может сидеть, когда остальные стоят». Супруга пошла и тут же написала заявление об уходе. © solairius / Reddit
- Я молодой специалист в области строительства. Без опыта взяли только на небольшую зарплату в частную компанию. Работы навалом, но владелец постоянно мешает и отвлекает всех, показывая по полдня фото с дорогих курортов, из ресторанов. А потом возмущается, что никто не работает, все его «дурят». На днях, когда он демонстрировал очередное фото жены на отдыхе, меня триггернуло знатно. Все высказала и уволилась. © Подслушано / Ideer
- При устройстве в одну компанию меня предупредили, что иногда бывают переработки, но это только в высокий сезон, исключительно по желанию и оплачивается. На деле оказалось, что переработки всегда минимум по 2 часа, а в самые горячие деньки сотрудники домой ездят только принять душ да поспать, и на это, вместе с дорогой, отводится не больше 5–6 часов. Если кто-то к такому не готов, на него презрительно фыркают и демонстративно не разговаривают. Переработки действительно оплачивали достойно, но жить на работе я была не готова, поэтому сбежала оттуда через 2 месяца. © Мама Дорогая / ADME
- Ненавижу планы продаж. Работала в кондитерском магазине, администратор каждый день смотрела продажи. «Ага, сегодня продали 2 кг сочников, завтра продайте 3 кг. Нет, это не люди не покупают, это вы не продаете!» А ничего, что людей может прийти меньше? Может, любители сочников вчера объелись и сегодня не придут вообще? Все, что не продалось и испортилось, вычитали из зарплаты. Как же приятно было уволиться оттуда. © Подслушано / VK
- Стажировалась в гламурном журнале. Однажды звоню главреду, чтобы предупредить, что могу задержаться — машина сломалась. «Ты уволена», — сказала она и бросила трубку. Я разозлилась, но решила: да и ладно. Стажерам в этом журнале не платили, чего расстраиваться? Прошло 2 месяца, и вдруг она звонит мне и говорит: «Извини, у меня тогда случайно телефон упал. У нас большая запарка, все поувольнялись. Когда мне тебя ждать?» С невероятным удовольствием ответила: «2 месяца назад вы меня уволили, теперь у меня новая работа, мой босс не названивает мне по выходным и исправно платит. Забудьте мой номер». И повесила трубку. © socksandpop*** / Reddit
- 3 раза в моей жизни были ситуации, когда я перерабатывала, а мне говорили: «Мы не можем платить тебе больше». Ну лады, я им в ответ: «А я не могу работать на вас больше». Не хвастаюсь и не злорадствую (хотя нет, злорадствую), но на мое место впоследствии брали по 2 человека с большими зарплатами и они не вывозили. Пришла в команду, где у шефа дело чести — финансовое благополучие сотрудников. Это рай на земле. © AnchosPanchos / Pikabu
- Я 2 года рулил крупным проектом. На финальной встрече с руководством начальник присвоил себе все лавры. Я перевелся в другой отдел, а спустя полгода звонит бывший босс и в панике просит прислать документы по той работе — у него большое совещание с директоратом. Я-то переслал, но с одной правочкой: добавил страничку с перечнем заданий, которые я выполнял. Мое имя было почти везде. Позже мне позвонил бывший коллега. Он рассказал, что шеф на собеседовании разглагольствовал о том, как он круто всем рулил, как то делал и се. А потом всплыла моя страничка. Начальник был в ярости, повышения он не получил, а мне очень приятно думать, что в этом есть и моя заслуга. © Pinetrees1990 / Reddit
- У нас работала девушка. Отличный специалист. Она хотела закончить универ, который забросила, а для этого ей на 4 месяца нужно было скорректировать расписание: она бы просто работала по субботам. Как начальник отдела я была за нее рада, а вот наш директор возмутилась: «Как самонадеянно! И что она будет делать, если я ее не отпущу?» Девушка взяла и уволилась. Директор в шоке, потому что не ожидала такого поворота. © FridaMercury / Reddit
- Меня обвинили в краже из кассы в пекарне. А на самом деле я просто платил за еду, которую брал. Все коллеги талдычили, что можно есть что угодно, никто не заметит, но я так не мог. И вот я положил деньги за то, что съел, и отсчитывал сдачу. В этот момент меня «поймали», увели в подсобку и расспрашивали около часа. Когда узнали правду, даже не извинились. Я уволился через пару часов — потратил это время на то, чтобы попробовать наконец-то все, что мне хотелось. © Marigold12 / Reddit
- По молодости устраивался на пару работ: зарплата плюс премия. Итог: либо план такой, что фиг выполнишь, а если выполнишь, то план повысят либо вызывают и говорят: «Вот тут не так, вот это не так, ай-я-яй, премию уберем». А потом ходят и психуют, что никто работать не хочет, сидят на окладе и премию не хотят. И текучка почему-то. Нашел другое место, работа сдельная, платят хорошо. Все работают, многие перерабатывают, никто не уходит. © positivchik017 / Pikabu
- Вообще-то я стоматолог. Но помимо работы с пациентами на мне висит куча левых обязанностей. Я занимаюсь телефонными звонками и решаю проблемы сотрудников. Довела проблему до руководства, но ничего не изменилось. Тогда пошла к директору, говорю: «Пусть мне повысят зарплату, или я уволюсь». Он ответил: «Я не поведусь на ваши манипуляции». Еще и обвинил меня, мол, я периодически делаю вид, что ищу другую работу, чтобы выбить повышение зарплаты. Только вот это неправда. Высказала ему все, и он извинился. Но я все равно уволюсь. © bianksterrr / Reddit
- Работала в небольшой кондитерской в ТЦ. Трудилась одна, никаких перерывов не предусматривалось. Села схомячить бутерброд в подсобке, дверь оставила открытой, чтобы видеть, что происходит в зале. Пришла начальница и начала выступать по этому поводу. В конце концов я сказала, что увольняюсь. Она потребовала вернуть фирменную рубашку. Я сняла ее и прямо в чем была прошествовала к выходу, одновременно радуясь и негодуя. Через 6 недель магазин закрылся. © ihavetogotospacenow / Reddit
- Один «эффективный» руководитель как-то в рабочей переписке пообещал мне: «Закроешь больше 200 % плана по продажам — согласуем тебе второй монитор на рабочее место и премию сверху». Получилось так, что я сделал 300 % плана, пишу ему, мол, вот, пожалуйста, закрыл даже больше, жду обещанного. А он в ответ: «Твоя лучшая мотивация — зарплата, а с такой эффективностью она у тебя будет настолько высокой, что требовать чего-то еще с компании, мягко говоря, некорректно. Сам сможешь себе еще один монитор купить и поставить». Заявление на увольнение писать не стал, но переслал всю переписку генеральному. В итоге жадина получил выговор, а у меня на столе через неделю красовались 2 новых больших монитора, бонусом — новое кресло. Ну и премию дали. © dif1362 / Pikabu
- Вчера у меня был первый рабочий день. Я справилась со всем на отлично, но начальница отвела меня в сторонку. Она негодовала, мол, через тонкую рубашку вся моя анатомия проглядывается. Кстати, ту рубашку они мне сами выдали. Я ношу несколько слоев одежды, пуговицы застегнуты, все закрыто. Я прямо растерялась, но отказалась покупать более толстые бюстгальтеры, просто чтобы выслужиться. Да и на складе, где я работала, было ужасно жарко. Короче, я уволилась, сейчас учусь на журналиста. Понадобилась одна брюзгливая тетка, чтобы дать мне волшебный пендель. © tiny_house_writer / Reddit
- Начальница плевать хотела на мой график: писала по выходным, звонила на ночь глядя. Я решила, что в эту игру можно играть вдвоем. Звонит она мне в пятницу вечером, я игнорирую и перезваниваю через пару часиков. А если она ждет ответ к понедельнику, я просто беру и названиваю со своими идеями и комментариями в тот же момент, как они пришли мне в голову. Как правило, это утро субботы или вечер воскресенья. Через пару месяцев до нее что-то дошло и она перестала дергать меня в любое удобное ей время.
А вы готовы мириться с несправедливостью на работе или считаете, что при малейших звоночках надо уходить, от души хлопнув дверью?
AdMe/Народное творчество/16 сотрудников, которые досыта наелись несправедливости на работе и больше такого не потерпят
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