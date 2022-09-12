16 сотрудников, которые досыта наелись несправедливости на работе и больше такого не потерпят

Многим из нас в детстве говорили, что нужно усердно трудиться, чтобы в будущем найти достойную работу. Но, увы, в реальности все оказалось немного сложнее и на одном прилежании порой далеко не уедешь. А если еще и руководство попадется неадекватное, то можно и вовсе вкалывать как зайчик из рекламы и даже похвалы не услышать, что уж говорить о премии.