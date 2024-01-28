17 человек, которые теперь знают про неловкость абсолютно все
Бывают такие ситуации, что нарочно не придумаешь. То мужчина вдруг встает и уходит посреди свидания, то начальнику не то сообщение отправишь. В эти моменты только и мечтаешь, чтобы под землю провалиться. Но с другой стороны, над таким можно и от души посмеяться.
- Однажды зимой в колледже меня посадили позировать на уроке рисунка. Костюм был с открытыми ногами, и я пришла в капроновых колготках. А на второй день напрочь забыла и притопала в носках. Паника, метнулась на переменке, но колготок по району не нашла... Сижу с голыми ногами, мурашки от холода, и волосы на ногах топорщатся. Красная как рак. Только отвлеклась, успокоилась, смотрю — мальчишки подходят как бы невзначай, а сами искоса смотрят на ноги и ржут между собой. Нарисовали мне ноги-кактусы, заразы. © Подслушано / Ideer
- Стоим мы возле входа в универ. Подъезжает такси и из него выходит преподша английского. Вся такая красивая, нарядная, с цветами, и, что самое главное, с шикарной прической. Ну, я думаю, сейчас ей комплимент сделаю, скажу, что у нее великолепная прическа, и вообще она сегодня как никогда прекрасна. Но вместо этого предательский рот выдал: «Здравствуйте, а что у вас с головой?». © fanps / Pikabu
- Мы как-то в походе были, взбирались на гору, попутно кряхтя, обливаясь потом и громко матерясь. И в это самое время мой телефон (а в те времена еще была мода носить его на шее, на веревочке) решил сам собой позвонить шефу. И вот он минут пять слушал, а потом я неожиданно из-под кофты слышу его голос, вопрошающий, что, собственно, происходит. © Тревожное Пирожное / ADME
- Был случай, когда я оделась Женщиной-кошкой на хэллоуин, который был в пятницу, и осталась ночевать у друзей. В субботу пришлось постыдно возвращаться в костюме обратно в общагу, а у нас в универе как раз проходил футбольный матч, так что меня увидело достаточно народу. © fauxxfoxx / Reddit
- Вызвала такси с работы. Ночь, дождь моросит, мерзость. Села, поздоровалась, в ответ тишина. Думаю, может, водитель не в духе, либо я не расслышала. Подъезжаем к моему дому, и я вижу, что поворачиваем в соседний двор. Понимаю, что в навигаторе забит адрес неверно, говорю: «Не в этот двор», он — ноль реакции. Я погромче, опять игнор. Разозлилась, деньги протягиваю, водитель обернулся и широко улыбается! Ну я в сердцах и брякнула: «Довез не туда, так еще и улыбается!» и дверь открывать тянусь. Слышу невнятное мычание... Блин, водитель глухонемой. Боже, как же мне было стыдно. И ведь хоть бы в приложении указали, что ли. © PapiroskaKota / Pikabu
- Однажды я увидела, как очень плохо одетый дедушка стоит напротив двери супермаркета и, почти не моргая, смотрит туда. Стоял он долго, мне стало его жаль. Я подошла к нему и предложила хлеб и салат, которые купила себе на обед. А оказалось, он просто ждал внука, который выбежал с мороженым через секунду... Было жутко стыдно и за неудавшееся «доброе дело», и за то, что смутила человека. © Подслушано / Ideer
- Однажды ранним воскресным утром шла на работу. Иду мимо мусорных баков. Смотрю — в них мужик неопрятного такого вида копается. Ну, бывает. Тут он вытаскивает из бака... Я сначала решила, что крысу, аж вздрогнула. Что-то грязное, ободранное, худющее, с длинным лысым хвостом. Прижимает к себе и быстро уходит, бормоча под нос: «Сейчас я тебя помою и покормлю. Вот сволочи...». Вот это да, думаю. Совсем, что ли, башню понесло? Голоса в голове приказали крысу спасать? А когда мужик проходил мимо меня, я услышала, что «крыса» еле слышно мяучит. Судя по длинному хвосту, котенок уже был немаленьким, просто очень истощенным. Прости меня, мужик. Сколько времени прошло, мне до сих пор стыдно за свои мысли. © portulakis / Pikabu
- Однажды, когда я училась в 11 классе, в местной поликлинике мне назначили массаж спины. Медсестра, которая его делала, как-то сразу предвзято стала ко мне относиться: не так легла на кушетку, не расслабила руки/шею/плечи, не вовремя пришла и т.д. Я уже не могла дождаться последнего сеанса. И вот он, тот самый день и тот самый сеанс. На мне была довольно узкая юбка, и я решила, что смогу забраться на кушетку и в ней. Мои ожидания оправдались наполовину: на кушетку-то я залезла, но моя юбка такого испытания не пережила. Она разорвалась по боковому шву, издав при этом сами понимаете на что похожий оглушительный звук. Единственное, что я могла вымолвить медсестре — «Это не то, о чем вы подумали». Мне кажется, лицо у меня было красным не только до конца процедуры, но и до конца того злополучного дня. © Tanzu / ADME
- Часто утром отвожу младшего брата в детский сад и наблюдаю родителей с их детьми, которые плетутся и плачут, говоря, что не хотят в детский сад, потому что там Максим. А я за руку веду этого самого Максима... Блин. © Подслушано / Ideer
- Мамин телефон как-то сам разблокировался в сумке, сам добрался до списка контактов, сам написал смс: «Фу-у-у-у» и послал его даже не ее начальнику, а «начальников начальнику», т.е. такому человеку, которому просто так не звонят и не пишут. Мама это обнаружила только спустя полдня. Пока она осознавала, что это было и как теперь лучше поступить, пришел ответ: «Я готов принести свои извинения, но что я наделал?». © Ия / ADME
- Когда я была маленькой, за мамой ухаживал мужчина. Он старался уделять внимание и мне, и однажды купил мне торт. Торт оказался дико невкусный, я даже куска не смогла съесть. На следующий день спрашивает, понравилось ли мне. А меня воспитывали так, что говорить правду про угощения и подарки было неприлично, поэтому я, естественно, сказала, что да. Он улыбнулся и ответил: «Ну и отлично, сегодня еще куплю». Нафиг эту тактичность! © Подслушано / Ideer
- Начала встречаться с мужчиной. Свидания, все дела. И вот сидим у меня дома, страсть накаляется. Тут звонит его телефон. Он отвечает и выдает мне, мол, мама сказала забрать ее из кафе. Съездит и через полчаса продолжим. И реально встает и сваливает! Я на это все просто выключила телефон и спать пошла. А то ведь он действительно через время приехал обратно и начал писать и звонить, чтобы продолжить. © Подслушано / Ideer
- Познакомился в интернете с девушкой. На свидание она приехала с ребенком лет шести, про которого умолчала! А он дикий и неуправляемый, носится, орет. Девушка хлопает глазами и заявляет, что специально ничего ему не запрещает. На мою просьбу успокоить ребенка как заорет: «Давай, устрой мне скандал!» Вызвал ей такси и долго обалдевал. © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько историй о крайне неловких ситуациях:
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые теперь знают про неловкость абсолютно все
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