17 человек, которые теперь знают про неловкость абсолютно все

Бывают такие ситуации, что нарочно не придумаешь. То мужчина вдруг встает и уходит посреди свидания, то начальнику не то сообщение отправишь. В эти моменты только и мечтаешь, чтобы под землю провалиться. Но с другой стороны, над таким можно и от души посмеяться.