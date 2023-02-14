18 человек, чьи открытия стали для них слишком обескураживающими, чтобы молчать об этом

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

На многие факты, события или явления большинство реагирует в стиле: «Ну и что тут такого?» Но когда сам сталкиваешься с чем-то, что приводит в замешательство, тут уже не получается об этом умолчать. Например, о том, что фисташки под ультрафиолетовым светом становятся какими-то необычными или что новая морозилка производит почему-то черный лед.

Сверху — яйцо, купленное в магазине, а внизу — на фермерском рынке

«Старый сломанный телевизор на моей работе сохранил надпись „Игра окончена“, „выжженную“ на экране»

Разница в размере зеленой фасоли: между банкой без добавления соли и обычной

Все, что осталось от молотка, который забыли в асфальте



«Снег прилип к моей машине таким образом, что создает иллюзию, будто с ней что-то не так»

«Иногда мои пальцы становятся очень бледными»



«Увидел плесень, когда вскрыл этот финик»

Фильтр для воды, использованный на протяжении года, и новый

Пиджак висел на двери так долго, что остался отпечаток, оттого что на нее падал солнечный свет

«Мое новое сиденье для унитаза стало приобретать синий оттенок. После поиска ответа в сети я думаю, что у меня просто химический дисбаланс организма, который вызвал такую реакцию с сиденьем»

«Корпус моего телефона, оказывается, может собирать металл из песка на пляже»

Оказывается, фисташки светятся разными цветами под ультрафиолетом

«Первые кубики льда в моем новом холодильнике черные и серые»

Это все фильтр. Надо пропустить через него воду в течение 5 минут подряд — и все должно заработать правильно. © unknown author / Reddit

Выпечка печенья на бумаге дает лучшие результаты, чем на специальном коврике

Начало нового маленького леса в фаре

Из-за изгиба свет от лампочек стал проявляться разными цветами

«С моего мусорного ведра вместе со льдом сошла и краска»