18 человек, чьи открытия стали для них слишком обескураживающими, чтобы молчать об этом
На многие факты, события или явления большинство реагирует в стиле: «Ну и что тут такого?» Но когда сам сталкиваешься с чем-то, что приводит в замешательство, тут уже не получается об этом умолчать. Например, о том, что фисташки под ультрафиолетовым светом становятся какими-то необычными или что новая морозилка производит почему-то черный лед.
Сверху — яйцо, купленное в магазине, а внизу — на фермерском рынке
«Старый сломанный телевизор на моей работе сохранил надпись „Игра окончена“, „выжженную“ на экране»
Разница в размере зеленой фасоли: между банкой без добавления соли и обычной
Все, что осталось от молотка, который забыли в асфальте
«Снег прилип к моей машине таким образом, что создает иллюзию, будто с ней что-то не так»
«Иногда мои пальцы становятся очень бледными»
«Увидел плесень, когда вскрыл этот финик»
Фильтр для воды, использованный на протяжении года, и новый
Пиджак висел на двери так долго, что остался отпечаток, оттого что на нее падал солнечный свет
«Мое новое сиденье для унитаза стало приобретать синий оттенок. После поиска ответа в сети я думаю, что у меня просто химический дисбаланс организма, который вызвал такую реакцию с сиденьем»
«Корпус моего телефона, оказывается, может собирать металл из песка на пляже»
Оказывается, фисташки светятся разными цветами под ультрафиолетом
«Первые кубики льда в моем новом холодильнике черные и серые»
- Это все фильтр. Надо пропустить через него воду в течение 5 минут подряд — и все должно заработать правильно. © unknown author / Reddit
Выпечка печенья на бумаге дает лучшие результаты, чем на специальном коврике
Начало нового маленького леса в фаре
Из-за изгиба свет от лампочек стал проявляться разными цветами
«С моего мусорного ведра вместе со льдом сошла и краска»
«У моего кота эффект красных глаз на фото появляется только в голубом»
Фото на превью Charge_Physical / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек, чьи открытия стали для них слишком обескураживающими, чтобы молчать об этом
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