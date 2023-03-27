18 человек, которые перерыли гору одежды в магазинах, но так и не нашли той самой. А потом схватили иголку и сшили сами

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Несмотря на то что магазинов одежды вокруг пруд пруди, найти что-то по-настоящему уникальное и необычное не так-то просто. И порой той самой вещью, которая становится любимой и занашивается в прямом смысле до дыр, оказывается не купленная, а сшитая своими руками.

«Сшила угги-корсет и юбку-карандаш с бахромой»

«Смастерил штаны с языками пламени»

«Влюбилась в эту ткань с птицами. И сшила себе вот такой комплект»

«Только что закончила. С этими рукавами пришлось немало повозиться»

«Готово! Хотела сделать нечто наподобие халата в винтажном стиле»

«Сшила самый настоящий костюм»

«Сшитое собственными руками платье для венского бала»

«Мой первый проект. Куриный комбинезон»

«Вот чем закончился мой эксперимент — комбинезончик для беременных»

«Да, это просто гномья шапка. Но я трудилась над ней не покладая рук»

«Сама сшила платье Белль из „Красавицы и Чудовища“»

«Много криков было в процессе шитья, но я сдержалась и ни разу не расплакалась»

«Смастерила себе комплект для тренировок»

«Сшила себе и своей собаке одинаковые пальто»

«Просто посмотрите, какое платье я сшила из перьев попугая ара»

«К чайной вечеринке готова»

«Очень хотела себе стеганую курточку. И сшила ее сама»