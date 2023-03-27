18 человек, которые перерыли гору одежды в магазинах, но так и не нашли той самой. А потом схватили иголку и сшили сами
Несмотря на то что магазинов одежды вокруг пруд пруди, найти что-то по-настоящему уникальное и необычное не так-то просто. И порой той самой вещью, которая становится любимой и занашивается в прямом смысле до дыр, оказывается не купленная, а сшитая своими руками.
«Сшила угги-корсет и юбку-карандаш с бахромой»
«Смастерил штаны с языками пламени»
«Влюбилась в эту ткань с птицами. И сшила себе вот такой комплект»
«Только что закончила. С этими рукавами пришлось немало повозиться»
«Готово! Хотела сделать нечто наподобие халата в винтажном стиле»
«Сшила самый настоящий костюм»
«Сшитое собственными руками платье для венского бала»
«Мой первый проект. Куриный комбинезон»
«Вот чем закончился мой эксперимент — комбинезончик для беременных»
«Да, это просто гномья шапка. Но я трудилась над ней не покладая рук»
«Сама сшила платье Белль из „Красавицы и Чудовища“»
«Много криков было в процессе шитья, но я сдержалась и ни разу не расплакалась»
«Смастерила себе комплект для тренировок»
«Сшила себе и своей собаке одинаковые пальто»
«Просто посмотрите, какое платье я сшила из перьев попугая ара»
«К чайной вечеринке готова»
«Очень хотела себе стеганую курточку. И сшила ее сама»
«Я мать-одиночка, недавно уволилась с надоевшей работы и наконец сделала то, о чем всегда мечтала. Как вам?»
Если у вас теплеет на сердце при виде вышивок, вязаных шарфов или сшитых своими руками подушек, то советуем заглянуть в эти статьи:
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Фото на превью AnakenSkaiwoker / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые перерыли гору одежды в магазинах, но так и не нашли той самой. А потом схватили иголку и сшили сами
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