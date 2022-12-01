18 неожиданных приветов из прошлого, которые люди случайно обнаружили в собственном доме

От своего жилища люди обычно не ждут ни сюрпризов, ни подвохов. Однако дома, особенно старинные, нередко хранят в себе немало тайн. Это может быть все что угодно: от забытых кем-то украшений до закрытого на кодовый замок сейфа. Но каждая такая находка вызывает немало эмоций, и фотографии пользователей сети это еще раз доказывают.

«Мы живем в доме, которому более 110 лет. Недавно решили отодрать ковролин и обнаружили под ним 2 сюрприза»

«Во-первых, под ковром оказался деревянный пол хорошего качества. А во-вторых, на этом полу краской был нарисован ковер».

«Мы только что переехали в дом 1870-х годов и нашли здесь камин. Не думаем, что он тут со дня основания особняка, но мог быть сделан давным-давно»

«Недавно мы купили старый дом, которому 100 лет. Я наводила порядок и нашла за печкой кольцо, да не простое, а с клеймом на внутренней стороне»

Знак ISJ был зарегистрирован в 1972 году в Эдинбургской пробирной палате. Камень — мрамор из Коннемары (это редкая разновидность мрамора ярко выраженного зеленого цвета, которую добывают в регионе Коннемара в Ирландии). © perfume*** / Reddit

«Мой муж работал в подвале нашего дома 1901 года постройки и наткнулся на вот такой сюрприз»

«Хорошо, что он не упал в этот колодец: я никогда его там не отыскала бы».

«Нашел у себя дома кучу старых газет 1937 года»

«Обнаружил в закромах своего дома, построенного в 1966 году, старое рождественское украшение. Оно стеклянное и слегка флуоресцирует в ультрафиолетовом свете»

«Обнаружили под ковром на закрытой веранде нашего дома плитку 1920-х годов»

«Нашел в подвале своего дома 1906 года постройки коньки»

«Купили старый дом в глухомани. Залезли на чердак, а там в пыли и паутине коробка стоит. Мы ее открыли — и обомлели. Кажется, тут жил подпольный меломан»

«Обнаружили эти обои за гипсокартоном на кухне в нашем доме 1860-х годов постройки. Интересно, сколько им лет?»

«Я сегодня нашла эту люстру в своем подвале»

«Наводя порядок в доме после затопления подвала, я обнаружил этот старинный витраж. Он был спрятан за стеной в чулане под лестницей. Я не могу представить, сколько лет он там пролежал»

«Обнаружили целую коробку старинных фотографий в своем 107-летнем доме. Вот некоторые из моих любимых»

«В моем душе вырос гриб. Душ тщательно чистится каждые 2 недели»

«Переехал в новый дом и обнаружил на чердаке кучу вещей из 50-х годов»

Это открывалка для бутылок и разводной гаечный ключ. — Прим. ред. ADME.

«Нашел этот старый сейф в подвале нашего дома. В этом викторианском особняке жил еще прадед моей супруги»

«Я несколько лет пытался его вскрыть, и вот наконец-то мне повезло! Внутри оказались 2 ящика и пакет с документами. В ящиках ничего интересного не было, а вот в бумагах речь идет об остатке на счете в банке в размере $ 14 000, каких-то акциях и облигациях. Будем разбираться».

«Недавно купила столетний дом и нашла на чердаке очень старое платье. Даже не знаю пока, что с ним делать»

«Мы увековечили старые обои, которые нашли в своем доме во время ремонта»