18 неожиданных приветов из прошлого, которые люди случайно обнаружили в собственном доме
От своего жилища люди обычно не ждут ни сюрпризов, ни подвохов. Однако дома, особенно старинные, нередко хранят в себе немало тайн. Это может быть все что угодно: от забытых кем-то украшений до закрытого на кодовый замок сейфа. Но каждая такая находка вызывает немало эмоций, и фотографии пользователей сети это еще раз доказывают.
«Мы живем в доме, которому более 110 лет. Недавно решили отодрать ковролин и обнаружили под ним 2 сюрприза»
«Во-первых, под ковром оказался деревянный пол хорошего качества. А во-вторых, на этом полу краской был нарисован ковер».
«Мы только что переехали в дом 1870-х годов и нашли здесь камин. Не думаем, что он тут со дня основания особняка, но мог быть сделан давным-давно»
«Недавно мы купили старый дом, которому 100 лет. Я наводила порядок и нашла за печкой кольцо, да не простое, а с клеймом на внутренней стороне»
- Знак ISJ был зарегистрирован в 1972 году в Эдинбургской пробирной палате. Камень — мрамор из Коннемары (это редкая разновидность мрамора ярко выраженного зеленого цвета, которую добывают в регионе Коннемара в Ирландии). © perfume*** / Reddit
«Мой муж работал в подвале нашего дома 1901 года постройки и наткнулся на вот такой сюрприз»
«Хорошо, что он не упал в этот колодец: я никогда его там не отыскала бы».
«Нашел у себя дома кучу старых газет 1937 года»
«Обнаружил в закромах своего дома, построенного в 1966 году, старое рождественское украшение. Оно стеклянное и слегка флуоресцирует в ультрафиолетовом свете»
«Обнаружили под ковром на закрытой веранде нашего дома плитку 1920-х годов»
«Нашел в подвале своего дома 1906 года постройки коньки»
«Купили старый дом в глухомани. Залезли на чердак, а там в пыли и паутине коробка стоит. Мы ее открыли — и обомлели. Кажется, тут жил подпольный меломан»
«Обнаружили эти обои за гипсокартоном на кухне в нашем доме 1860-х годов постройки. Интересно, сколько им лет?»
«Я сегодня нашла эту люстру в своем подвале»
«Наводя порядок в доме после затопления подвала, я обнаружил этот старинный витраж. Он был спрятан за стеной в чулане под лестницей. Я не могу представить, сколько лет он там пролежал»
«Обнаружили целую коробку старинных фотографий в своем 107-летнем доме. Вот некоторые из моих любимых»
«В моем душе вырос гриб. Душ тщательно чистится каждые 2 недели»
«Переехал в новый дом и обнаружил на чердаке кучу вещей из 50-х годов»
Это открывалка для бутылок и разводной гаечный ключ. — Прим. ред. ADME.
«Нашел этот старый сейф в подвале нашего дома. В этом викторианском особняке жил еще прадед моей супруги»
«Я несколько лет пытался его вскрыть, и вот наконец-то мне повезло! Внутри оказались 2 ящика и пакет с документами. В ящиках ничего интересного не было, а вот в бумагах речь идет об остатке на счете в банке в размере $ 14 000, каких-то акциях и облигациях. Будем разбираться».
«Недавно купила столетний дом и нашла на чердаке очень старое платье. Даже не знаю пока, что с ним делать»
«Мы увековечили старые обои, которые нашли в своем доме во время ремонта»
А какими нетривиальными находками можете похвастаться вы?