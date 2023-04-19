18 историй со свадеб, которые гости и молодожены вспоминают с испариной на лбу
Свадьба — важный день в жизни каждого человека, но порой некоторые неожиданности могут сделать его еще более запоминающимся — как в хорошем, так и в плохом смысле. Но не стоит расстраиваться, даже если свадьба закончилась полной неудачей. Ведь лучше посмеяться и идти дальше, чем переживать об этом всю супружескую жизнь.
- У меня была «закрытая» свадьба, то есть только родственники и свидетели. Для друзей планировалось отдельное мероприятие, уже после свадебного путешествия. И тут в ЗАГС вваливаются 3 девицы (мои подруги, однокурсницы), которые начинают меня активно поздравлять. Это свидетель решил так пошутить, тоже друг, из нашей компании. Мои папа с мамой обрадовались (они-то всех знали). А вот невеста была знакома только с одной из них, поэтому напряглась, но улыбалась. Тесть с тещей, кажется, были готовы к тому, что свадьбы не будет.
А потом у меня на фразе «готовы ли вы...», обращенной ко мне, сработало напоминание на мобильном. Я женился давно, тогда даже в выключенном состоянии телефон умел воспроизводить будильник и напоминания. Я просто забил в календарь событие на будущее, потому что у меня плохая память на даты. И самая мякотка: это был крик петуха... © Dmytro / ADME
- Однажды в подростковом возрасте поймала букет на свадьбе родственницы. На следующий день она зашла ко мне и попросила вернуть его, ведь он «слишком дорогой для тебя». © Мама Дорогая / ADME
- Мы планировали скромную свадьбу и приглашали по 10–20 гостей с каждой стороны. Я пригласил 12 человек, включая семью и коллег, но мама моей жены пригласила всех, кого только могла. Из-за этого некоторые гости, вероятно, подумали, что у меня нет друзей. Спасибо, теща. © d1jeditech / Reddit
- ЗАГС, торжественная роспись, гости, платье, фата. Звучит фраза регистратора: «А теперь обменяйтесь кольцами». Музыка начала основную тему Мендельсона: та-та-та-та, та-та-та-та-а-а. Муж запускает руку в чашку с кольцами. Чашка маленькая. Большие мужские пальцы гоняют кольца по чашке и не могут подцепить. Пауза. Музыканты: та-та-та-та, та-та-та-та-а-а... Кольца не даются. Музыканты в 3-й раз: та-та-та-та, та-та-та-та-а-а... Гости хихикают. Муж: «Да блин!» Взял чашку другой рукой и высыпал кольца себе в ладонь. А потом гости набежали, подарили нам цветы. Один букет был в сетке, которая зацепилась за мою фату и прическу. На свадебном видео я торжественно вышагиваю из дверей зала с приклеившимся к волосам букетом. © Елена Козачук
- Друг женился. Его родители были, мягко говоря, не в восторге и на свадьбу прийти отказывались, но все же их уговорили. И вот новоявленную свекровь просят поздравить сына и невестку. Она долго смущалась, а потом выдала: «Сынок, я речь не готовила, ведь не в последний раз женишься». © Не мудрая Сова / ADME
А еще у нас есть статья с историями о свадьбах из разряда «Да не может быть!»: «18 историй со свадеб, в которых драмы больше, чем в любом популярном сериале».
- Какой-то ребенок случайно включил пожарную сигнализацию, поэтому нам пришлось эвакуироваться из здания прямо под дождем. Мы ждали на улице, пока не приехали пожарные и не убедились в том, что все в порядке. Зато теперь у нас есть крутые фотографии с пожарными и их машиной. © idkmybffjill__ / Reddit
- К назначенному часу приезжаем в ЗАГС. Время идет, а нас не запускают. Я нервничаю, жених забегает во дворец и потом выходит со словами: «Милая, не переживай, у них технические неполадки». Минут через 30 нас расписывают. И только после любимый рассказал, что на самом деле мы забыли взять с собой паспорта. © Ксения Зенина-Радонежская
Почитайте также статью с историями о свадебных курьезах: «20+ неловких свадебных историй, в которых сразу было понятно, что дело пахнет керосином».
- На нашей свадьбе моя бабушка ходила туда-сюда и повторяла: «Надеюсь, все будет хорошо» и «Хоть бы у них все получилось». А моя дочь заявилась на торжество в комбинезоне и ботинках Dr. Martens. Позже мне рассказали, что, когда мы с невестой поцеловались у алтаря, дочь пробурчала под нос: «Фу-у-у, гадость». И это слышали окружающие. © Wayne Phillips / Quora
- День свадьбы, я в красивом платье, готовлюсь идти к алтарю, а где-то неподалеку ревет бензопила. Оказалось, что сосед решил в этот день запастись дровами. Но это не испортило нам настроения, все гости буквально рыдали от смеха. Кто-то побежал к соседу и попросил его чуть отдохнуть, пока идет церемония. © Jennifer Hanson / Quora
- Меня одногруппник пригласил на свадьбу. Дядя со стороны невесты подарил молодым конверт толще, чем остальные. Зная его «щедрую» натуру, молодожены решили, что он набил его 100-рублевыми купюрами. А дядя весь вечер с конверта глаз не сводил, нервничал. В итоге не выдержал, подходит и говорит: «Вы конверт спрячьте, а то сворует кто-нибудь. Я вам 300 тысяч на свадьбу отложил». Это был 2011 год, провинция. Надо ли говорить, что он стал самым важным гостем в тот вечер. © Barahloff / Pikabu
- Брат вышел пораньше, чтобы не опоздать на мою свадьбу, но, к сожалению, заблудился по пути. Как назло, он не мог позвонить ни одному из нас, чтобы уточнить маршрут, так как телефона у него не было. Ирония в том, что он даже не стал ждать свою девушку, которая слишком долго одевалась, потому что боялся опоздать. В итоге он все-таки нашел дорогу к месту церемонии и прибыл туда, несмотря на все препятствия. © Jenni Williams / Quora
- Мы решили устроить церемонию на открытом воздухе. Гости, конечно же, были голодными после долгой дороги и сразу же набросились на еду. Когда мы с мужем вернулись с фотосессии, на столах уже почти ничего не осталось, все начали немного нервничать. Пришлось попросить вынести торт.
Но это было не самое интересное. Моя маленькая племянница была цветочницей, и она решила, что не будет носить обычную обувь. Ей очень хотелось быть в тапочках с кроликами! Это было так мило, что я просто не могла отказать ей в этом маленьком капризе. © strangerflower / Reddit
- На нашу свадьбу не явилась ведущая мероприятия. Якобы заболела и у нее не было моего телефона, чтобы сообщить (ну да, ну да). Прислала какую-то женщину, которая когда-то проводила юбилей. Женщина растерялась, конечно. И только задор гостей не дал празднику стухнуть. © Madam Boo / ADME
- У меня было все просто: лучшая подруга пришла на мою свадьбу в своем свадебном платье. © Лфыяф / ADME
- Моя мама пришла на нашу свадьбу в футболке с Микки-Маусом и в джинсах. Она сделала это нарочно. © meaniemariska / Reddit
- Жених приезжал утром, раньше меня и гостей, и должен был сказать музыкантам, какую мелодию мы выбрали на выход невесты. Мы придирчиво прослушали весь их репертуар, неделю спорили и наконец остановились на саундтреке из фильма «Ромео и Джульетта».
Жених, развесив ленты на стульях и проконтролировав расстановку столов, пробегал мимо музыкантов. Те его окликнули и поинтересовались, что играть.
— «Руслан и Людмила», — сообщил замотанный жених.
— Ой, мы сразу не вспомним, там сложно... Давайте что-нибудь другое? Может, «Ромео и Джульетта»?
— Давайте «Ромео и Джульетту».
Я об этом узнала через полгода после того, как благополучно вышла замуж ровно под то, что заказывала. © Polina Karabardina / ADME
- Нас с мужем позвал на свадьбу его коллега. Муж должен был приехать прямо с работы, но его задержали, поэтому поехала я одна. Приехала, зашла в зал, гостей не знала, но оно и неудивительно. Прошлась между столиками, увидела листочек со своей фамилией. Села, уже и гости подтянулись. Налила себе сок, взяла закуску, сижу, пью, знакомлюсь. Тут муж звонит, мол, ты где, уже все началось давно. Короче, я перепутала зал и просто поела на чужой свадьбе. Так стыдно никогда не было. © Подслушано / VK
- Мы были молодые, большую часть свадьбы оплачивали родители жениха. Моя мама купила нам новый набор посуды, а будущая свекровь сказала так: «Подарка на свадьбу не будет, я торжество оплатила». Мы и не возражали. Но в день свадьбы она демонстративно толкнула шикарную речь, а вместо подарка вручила нам документы от нового ноутбука. Только вот никакого ноутбука не было. Это были документы от ее ноутбука, купленного накануне дня собственных нужд. А впечатление на гостей нужно было как-то произвести. © Ирина Калистратова
У нас есть еще несколько статей с историями о том, как свадебное мероприятие, мягко говоря, пошло не по плану:
AdMe/Народное творчество/18 историй со свадеб, которые гости и молодожены вспоминают с испариной на лбу
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