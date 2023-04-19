18 историй со свадеб, которые гости и молодожены вспоминают с испариной на лбу

Свадьба — важный день в жизни каждого человека, но порой некоторые неожиданности могут сделать его еще более запоминающимся — как в хорошем, так и в плохом смысле. Но не стоит расстраиваться, даже если свадьба закончилась полной неудачей. Ведь лучше посмеяться и идти дальше, чем переживать об этом всю супружескую жизнь.