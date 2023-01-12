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10 твитов от людей в возрасте немного за 30, познавших все прелести взрослой жизни

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Все мы в детстве мечтали повзрослеть как можно скорее, чтобы наконец-то смотреть сериалы до ночи, ходить туда, куда нас раньше не пускали, и переживать захватывающие дух приключения. Но никто нас не предупредил, что взрослая жизнь — это еще и большая ответственность, работа 5 дней в неделю и куча сопутствующих забот 24/7. А на все остальное сил и времени уже не остается. Мы с удовольствием похохотали над меткими твитами людей, которые, повзрослев, столкнулись с вечной проблемой несоответствия ожиданий и реальности.

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А к чему конкретно во взрослой жизни оказались не готовы вы?

Внимание: в январе 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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AdMe/Народное творчество/10 твитов от людей в возрасте немного за 30, познавших все прелести взрослой жизни
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