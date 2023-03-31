19 фотографий, которые убедительно демонстрируют, что такое колоссальная разница

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Глубинная суть многих предметов познается в сравнении. И нет ничего лучше, чем сравнить те или иные вещи наглядно, просто разместив их рядом или сделав их фотографии из серии «до и после». Именно такие свежие снимки мы раскопали на просторах интернета. Особенно любопытно нам было узнать, как изнашивается обувь человека с протезом вместо одной ноги.

«4,5 месяца назад я перестала грызть ногти. Разница настолько огромна, что я сама в шоке»

Разница между сгущенным молоком, просроченным на 4 года (слева) и на 2 года (справа)

30 лет копоти, 10 часов чистки

Насколько высок раньше был уровень воды у плотины Гувера

На местности вокруг водохранилища виден след верхнего уровня воды, достигнутого в 1983 году. Причиной столь существенного повышения уровня стало необычайно высокое количество осадков (прим. ADME).

Внешний жесткий диск емкостью 1 ТБ 2009 года производства по сравнению с выпущенным в 2022 году

Старое и новое колесо тележки для покупок

500 упакованных шелковых цветочных лепестков по сравнению с 500 отдельными лепестками

Износ кроксов, которые носил человек с протезом

«Кольцо моего жениха на моем пальце»

«Разница в размерах между моим Fiat 500 и двумя пикапами»

Мускатная тыква: домашняя (слева) по сравнению с купленной в магазине

Вот как сказались на инструменте 2 года напряженной работы

«Эволюция камеры iPhone (С днем рождения, папа!)»

Разница в цвете растения, часть которого находилась в тени, а другая часть — на солнце

«Этот массивный ключ я использую на работе. Ботинок 44-го размера для сравнения»

«Мой тесть решил, что я сошел с ума, раз купил это на распродаже за $ 20 (фото до/после)»

«Сравнение моих рисунков, сделанных в 2015 и 2017 годах»

Левым баскетбольным мячом в течение 5 лет играли строго в помещении, правым — столько же времени, но только на улице