20+ человек, которые в юности были горячи, как бабушкины пирожки. Ну или им так искренне казалось
Многие вещи, которые казались нам апофеозом крутости в детстве и юности, с годами вызывают лишь улыбку. В те золотые времена у нас были совсем другие представления о модных прическах и стильных нарядах. Зато сегодня есть что показать своим детям и чем рассмешить весь интернет.
«Мне не то чтобы стыдно за свой образ, но ох уж эти розовые бакенбарды!»
«Папа сшил для меня наряд Зены. Мне он казался настолько крутым, что я 3 дня его не снимала, даже спала в нем»
«Моя челка из 1989 года. Каждое утро я целый час начесывала и поливала ее лаком, чтобы она стояла колом»
«Пик моего стиля. Я носила колье из макарон практически каждый день»
«Бабуля моей подруги всегда давала нам свои старые парики, когда мы играли в переодевания. Это моя „завлекательная“ поза»
«Весна 1982 года. Моя мама заставила нас сделать этот снимок. Теперь я знаю почему»
«Удивительно, но мою школьную любовь не впечатлила моя прическа и макияж»
«Я считала себя дерзким готом»
«Я думал, что похож на Джеймса Бонда, когда пришел в ночной клуб в папином костюме 15 лет назад»
«Это я в старшей школе и мой бедный отец. Я потратила час, делая дырки в своих колготках»
«Мама постригла меня за день до съемки. Для фотосессии мои очень короткие волосы завили, а я потребовала сережки, чтобы „не быть похожей на мальчика“»
«В 2006 году я брила брови, рисовала их заново и покрывала прозрачным лаком для ногтей»
«Сейчас мне стыдно за то, как я когда-то гордилась этим нарядом»
«Мы с женой на ее выпускном в 1999 году. Мою прическу мы ласково называем „скунс“»
«Сальные волосы, корона, брови-ниточки, „крутой“ макияж. 15 лет назад я так собой гордилась»
«Мы с лучшей подругой в наших самых крутых платьях, 1993–1994 год»
«У меня было много периодов, когда на меня было смешно и страшно смотреть, и вот один из них»
«Я была той еще хиппи в 1969 году»
«Примерно 2006–2007 год. Я считал себя самым крутым парнем на районе!»
«Этот наряд так мне нравился, что я заставила маму сделать фотостенд с ним. Он стоял в коридоре до прошлого года, и его видели все наши гости»
«Мы всегда умели повеселиться. 1986 год»
«Я была слишком крутой, чтобы улыбаться на фото. 8-й класс»
«Лет в 13–14 я казалась себе очень горячей штучкой. Как же я ошибалась!»
«Стрижка от папы + рубашка от бабушки = вот он я»
«В свои 15 я была уверена, что выгляжу мегакруто в этом наряде в заброшенном доме»
«Мое первое фото в соцсетях, примерно 2006 год. Я думал, девушкам такое нравится»
«Мою страдающую 14-летнюю душу можно было выразить только таким макияжем»
«1987 год. Удивительно, что мы не ослепли на один глаз после стольких лет с такими челками»
Фото на превью frankieboytelem / Reddit
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