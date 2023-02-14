20+ человек, которые в юности были горячи, как бабушкины пирожки. Ну или им так искренне казалось

Многие вещи, которые казались нам апофеозом крутости в детстве и юности, с годами вызывают лишь улыбку. В те золотые времена у нас были совсем другие представления о модных прическах и стильных нарядах. Зато сегодня есть что показать своим детям и чем рассмешить весь интернет.

«Мне не то чтобы стыдно за свой образ, но ох уж эти розовые бакенбарды!»

«Папа сшил для меня наряд Зены. Мне он казался настолько крутым, что я 3 дня его не снимала, даже спала в нем»

«Моя челка из 1989 года. Каждое утро я целый час начесывала и поливала ее лаком, чтобы она стояла колом»

«Пик моего стиля. Я носила колье из макарон практически каждый день»

«Бабуля моей подруги всегда давала нам свои старые парики, когда мы играли в переодевания. Это моя „завлекательная“ поза»

«Весна 1982 года. Моя мама заставила нас сделать этот снимок. Теперь я знаю почему»

«Удивительно, но мою школьную любовь не впечатлила моя прическа и макияж»

«Я считала себя дерзким готом»

«Я думал, что похож на Джеймса Бонда, когда пришел в ночной клуб в папином костюме 15 лет назад»

«Это я в старшей школе и мой бедный отец. Я потратила час, делая дырки в своих колготках»

«Мама постригла меня за день до съемки. Для фотосессии мои очень короткие волосы завили, а я потребовала сережки, чтобы „не быть похожей на мальчика“»

«В 2006 году я брила брови, рисовала их заново и покрывала прозрачным лаком для ногтей»

«Сейчас мне стыдно за то, как я когда-то гордилась этим нарядом»

«Мы с женой на ее выпускном в 1999 году. Мою прическу мы ласково называем „скунс“»

«Сальные волосы, корона, брови-ниточки, „крутой“ макияж. 15 лет назад я так собой гордилась»

«Мы с лучшей подругой в наших самых крутых платьях, 1993–1994 год»

«У меня было много периодов, когда на меня было смешно и страшно смотреть, и вот один из них»

«Я была той еще хиппи в 1969 году»

«Примерно 2006–2007 год. Я считал себя самым крутым парнем на районе!»

«Этот наряд так мне нравился, что я заставила маму сделать фотостенд с ним. Он стоял в коридоре до прошлого года, и его видели все наши гости»

«Мы всегда умели повеселиться. 1986 год»

«Я была слишком крутой, чтобы улыбаться на фото. 8-й класс»

«Лет в 13–14 я казалась себе очень горячей штучкой. Как же я ошибалась!»

«Стрижка от папы + рубашка от бабушки = вот он я»

«В свои 15 я была уверена, что выгляжу мегакруто в этом наряде в заброшенном доме»

«Мое первое фото в соцсетях, примерно 2006 год. Я думал, девушкам такое нравится»

«Мою страдающую 14-летнюю душу можно было выразить только таким макияжем»