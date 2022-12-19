20 человек, которым жизнь подкинула подлянку, когда они совсем этого не ждали

Жизнь иногда бывает несправедливой штукой и подкидывает нам такие неприятности, которые ну никак не можешь ожидать, особенно если мы в них даже не виноваты. И нам только и остается, что мириться с произошедшим. Например, когда обнаруживаешь у себя аллергию на 56 уличных растений или когда находишь свои наушники, погрызенные собакой. Вот еще 20+ подобных случаев, героям которых хочется посочувствовать и крепко их обнять.

1. «На нашу годовщину сняли квартиру. Засунули ребрышки в духовку, установили температуру 135 °C, поставили на 2,5 часа и ушли. Вернулись, а они сырые»

«Оказалось, в духовке было всего 37 градусов, так как газ не поступал в конфорки, а горел лишь один воспламенитель».

2. «Это мои единственные дорогие очки»

3. «Банкомат отключился после того, как я загрузил в него наличку. И она не зачислилась на мой счет!»

4. «И тут я понял, что деревянный пол в нашей ванной пора менять»

5. «Оказывается, вот почему у нас такие высокие счета за воду. Соседский кот входит в ванную, включает кран и оставляет его включенным на всю ночь»

6. «Буря повалила дерево на дом перед самой зимой»

7. «Бригада ремонтников отключила наш морозильник от сети, чтобы зарядить свою дрель. И потом забыла обратно включить. Через 2 дня все продукты разморозились»

8. «Врачи проверили меня на 56 видов аллергии. Оказывается, все растения вызывают у меня аллергию. Я невосприимчива только к плесени и животным»

9. «Я уже все приготовила, чтобы испечь банановый хлеб, как заметила, что моих бананов нет. Оказалось, соседка по комнате выбросила их, ей, видите ли, показалось, что они плохие»

10. «Моя 2-летняя дочь сегодня бросила пульт в телевизор»

11. «Кошка сбросила с полки наушники за $ 100, а собака погрызла их»

12. «Кто-то сорвал эмблему Subaru с моей машины»

13. «Из-за вибрации стиральная машина отодвинулась от стенки и заблокировала дверь»

14. «Проснулась в 4:30 утра от какого-то шума на кухне. Оказалось, наши кошки решили „навести порядок“ на полках с продуктами»

15. «Олень выпрыгнул прямо перед моим пикапом, которому всего месяц!»

16. «Достала елочные игрушки с чердака... Кажется, у нас завелись крысы»

17. «Оставила щенка одного всего на 10 минут»

18. «Заказал по интернету большую цельную автодеталь, а она прибыла в двух частях»

«К счастью, служба поддержки клиентов сработала на отлично и новая деталь уже в пути».

19. «Забор поставили всего 2 недели назад»

20. «Когда ты находишься в отпуске и твоя теща просто присылает тебе фотографию с текстом: „Я потушила огонь“»