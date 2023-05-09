20+ человек рассказали о моментах, когда их как холодной водой окатило: «Вот она, взрослая жизнь»

«Все течет, все меняется» — гласит древнегреческая мудрость. С каждым годом мы становимся старше и к нам приходят все новые осознания. Позитивные и не очень, веселые и грустные. Пользователи Reddit рассказали в одном из тредов о моментах, когда они ощутили, что окончательно и бесповоротно повзрослели.