20+ человек рассказали о моментах, когда их как холодной водой окатило: «Вот она, взрослая жизнь»
«Все течет, все меняется» — гласит древнегреческая мудрость. С каждым годом мы становимся старше и к нам приходят все новые осознания. Позитивные и не очень, веселые и грустные. Пользователи Reddit рассказали в одном из тредов о моментах, когда они ощутили, что окончательно и бесповоротно повзрослели.
- Вся моя косметика просто перестала производиться. Все начало пропадать одно за другим: шампунь, карандаш для бровей, бигуди, которыми я пользовалась каждый день. Мне понадобится удача, чтобы найти замену. Конечно, круто, что производители продержались больше 30 лет, но вот бы им задержаться еще лет на 30. © octobertwins / Reddit
- Я начал смешивать простые кукурузные хлопья с глазированными, потому что вторые без первых для меня слишком сладкие. 7-летний я был бы в шоке от себя. © 1_UpvoteGiver / Reddit
- Я дожил до возраста, когда был бы рад получить в подарок лишнюю парочку носков. © BillMillerBBQ / Reddit
- Когда я двигаюсь, у меня что-нибудь да щелкает. Бедра, колени, спина, локти, плечи, лодыжки, а иногда все одновременно. © MDF87 / Reddit
- Несколько лет назад я была в магазине и мне на глаза попался телевизор как в моем в детстве. Я решила проверить его, рассмотрела, почитала этикетку. И вот я стою в очереди, и ребенок позади меня показывает пальцем на него и выкрикивает: «Мама, посмотри, это же древний телевизор!» © MotherOfBorzoi / Reddit
- Я работаю с только что окончившими ординатуру врачами. Неожиданно я осознала, что по возрасту я уже могла бы быть их мамой. И да, я начала называть их «детками». © maggiespie07 / Reddit
- Я горжусь процентной ставкой ипотеки, которую мне платить 30 лет. © RustDustGuts / Reddit
- За год я набрал около 11 кг. Решил пойти на рыбалку со своими детьми. Присел на корточки, чтобы помочь снять рыбу с крючка, и как же мне было трудно встать из приседа. © Kinetic_kurage / Reddit
- Я на самом деле не считаю себя старой, но другие люди думают иначе. Вот сосед всего на 10 лет моложе, но называет меня бумером. А мой гинеколог недавно на осмотре вообще заявил, что у меня «грудь молодой женщины». Я слегка обиделась, ведь мне всего 54. © AndyFan35 / Reddit
- Теперь я ношу одежду и обувь для комфорта, а не для стиля. © millygraceandfee / Reddit
- В этом году мой брат и его дети испекли мне торт на день рождения. Они меня очень удивили. И тут племянник извиняется и выдает, что в упаковке не хватило свечей для моего возраста. © -PM_me_your_recipes / Reddit
- Я обнаружил, что больше не люблю толпы и многолюдные места. Иногда, заходя в какое-то заведение, мы с женой переглядываемся и вместе говорим: «Ну не-е-е-ет», разворачиваемся и уходим. © Emotional_Monk_1201 / Reddit
- Когда мне исполнилось 35, я понял, что вообще не разбираюсь ни в современных музыкальных исполнителях, ни в звездах кино и телевидения. © antons83 / Reddit
- Раньше Рождество длилось целую вечность. Теперь я моргнуть не успеваю, как проходит целый год. А с появлением ребенка время стало лететь еще быстрее. © Hungry_Grade2209/ Reddit
- Мне 25, но чувствую себя намного старше. Недавно в магазине какой-то малыш врезался своей тележкой в мою. И то, что он сказал, уничтожило мою молодость окончательно. Посмотрел и вымолвил: «Извините, дяденька». Ну и его мама добила, сказав: «Спасибо, что извинился перед дяденькой». © SPARTAN_GAM3R / Reddit
- Работаю тату-мастером. И когда я делаю тату 18-летним, у меня возникает ощущение, что я издеваюсь над ребенком. © Bacon-Chainsaw / Reddit
- Когда я рос, я знал, понимал и использовал современный сленг. И мне было смешно, когда взрослые его не понимали. И я всегда думал, что никогда не буду таким. Что ж, теперь я понятия не имею, как и когда вставить нужно слово. © Lawsuitup / Reddit
- Недавно мы с женой осознали, что прожили друг с другом дольше, чем с родителями. © fredzout / Reddit
- Моя 17-летняя падчерица сейчас одевается так же, как и я в 2001 году. © danidawn01 / Reddit
- Моим любимым занятием на выходные стало ничегонеделание. © MooreDubs / Reddit
- Вы взрослый, если смотрите на картонную коробку и думаете: «Отличная коробка, надо бы ее оставить». © Otherwise_Skill_4189 / Reddit
- Недавно парикмахер впервые предложил мне подстричь брови. © jgriss / Reddit
- Я начал переживать, что девушкам в коротких юбках холодно. © straightnoturns / Reddit
- Раньше я ускользал из дома, чтобы пойти на вечеринку, а недавно я улизнул с нее, чтобы пойти домой. © Dman7419 / Reddit
- Я начал замечать, что тренды, которые вышли из моды, возвращаются снова. Мои дети в восторге от них и считают их чем-то новеньким. А я недоумеваю, почему им нравятся вещи, которым под 30 лет. © SDMF8766 / Reddit
- Я читала журнал в кабинете врача и поняла, что не знаю ни одну из групп в списке топов. И хиты моей молодости для моих детей теперь то же самое, чем когда-то для меня была музыка 60-х. © wholesomeorgange / Reddit
Вообще, взрослая жизнь полна абсолютно разных событий и иногда преподносит такие сюрпризы, которых вообще не ожидаешь. А вот как к ним относиться — каждый решает сам.
AdMe/Народное творчество/20+ человек рассказали о моментах, когда их как холодной водой окатило: «Вот она, взрослая жизнь»
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