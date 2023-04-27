20+ доказательств того, что даже в собственном доме можно обнаружить такой сюрприз, что хоть стой, хоть падай
Как правило, мы уверены, что знаем в своем жилище каждый уголок. Однако порой, заглянув за розетку или в кладовую, мы вдруг обнаруживаем сюрприз. Это может быть приятное открытие вроде давно забытого камешка из детства. Ну а иногда ты даже не знаешь, как реагировать, например если во дворе собственного дома оказывается медведь.
«Этот кустарник-монстр пытается подползти к моему дому»
«Весь дом моего деда ничего не стоит, кроме этой люстры. Я недавно обнаружил ее и показал паре антикваров. Они только взглянули и сразу же сказали, что хотят ее заполучить»
«Мой дедуля откопал в своем подвале калькулятор, который работает не от электричества»
«Во время ремонта обнаружил в подвале 100-летнее свидетельство о браке»
«Мы обнаружили странные рисунки на стене нового дома моей тети»
«Набор старых приборов для похода, на которые я наткнулся во время уборки кладовки»
«Перебирал старые вещи и достал этот камень, который я нашел в детстве, — идеальный треугольник со всех сторон»
«Я обнаружил яйца ящерицы за розеткой»
«У нас есть самоочищающийся лоток. Недавно мы узнали, что его вентиляция заблокирована. И вот чем»
«Это ковер из кошачьей шерсти, который и был на вентиляции».
«Птица свила гнездо в нашем зимнем венке для украшения дома»
«У меня нет лошади»
«Копался у себя во дворе и нашел старый тротуар»
«За стеной подвала мы обнаружили джакузи и парилку»
«Я только что узнал, что мой новый холодильник делает эти ледяные шары»
«Сегодня утром я наткнулся на летучую мышь, спящую на сетке окна внутри дома»
«Сегодня мне чистили вентиляцию и нашли деформированный „магический“ шар. Определенно не наш, мы живем в этом доме уже 9 лет»
«Игровая приставка, которую я обнаружил закопанной во дворе, когда косил траву»
«Сегодня в моем дворе оказался грустный медведь»
«Я открыл свою входную дверь и увидел этих двух друзей, завтракающих вместе»
«Моя сестра сегодня переехала в новый дом и нашла этот сейф в полу»
«Придя сегодня домой, я обнаружил это на стуле на своем балконе»
Разные находки поджидают нас в самых неожиданных местах. Вот еще несколько статей, посвященных подобным сюрпризам:
Фото на превью Next_Inflation7156 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что даже в собственном доме можно обнаружить такой сюрприз, что хоть стой, хоть падай
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