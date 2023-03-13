20+ классных вещиц, без которых, конечно, можно жить, но с ними в 100 раз интереснее
Одни люди предпочитают классические вещи, другие готовы к смелым экспериментам в одежде и интерьере. Именно вторые, увидев в магазине или интернете какую-нибудь диковинную вещицу, кричат: «Дайте две!» Некоторые их приобретения настолько круты, что остается только позавидовать.
Когда мимиметр показывает максимум милоты
Серьги-люстры с подсветкой дадут вам возможность сиять
Когда высокая мода добралась до кроссовок
С этой закладкой вряд ли кто-то осмелится взять книгу без спроса
«Нашла наушники с кошачьими ушками за $ 12,99. Проверила — и они работают»
«Встретила этого ежика в дикой природе»
«Купил на блошином рынке маленькую кожаную шапочку и нашел ей идеальное применение»
Корова с гаражной распродажи идеально вписалась в интерьер
«Родители жениха подарили нам пиалы. Одна из них еще ничего, но вот другая...»
«Чуть с ума не сошла от радости, когда нашла этот свитер»
«Не смог пройти мимо такой красоты»
Эти мерные ложечки просто кладезь милоты
Балаклава в виде сердца? Дайте две
Кресло, которое так и хочется предложить нежеланным гостям
«Увидел этих ребят в комиссионке и не смог уйти без них. Всего по $ 5 за штуку!»
Заколки в виде свиных ребрышек. Когда путь к сердцу мужчины лежит через желудок
Сумка в виде куртки. Что-то в этом есть
Целый джинсовый сервиз ищет нового владельца
Идеальных сережек не существу... Да вот же они!
«Не смог найти в магазинах, поэтому спроектировал и напечатал на 3D-принтере магнитный держатель в виде топорика»
«Список дел Тора: сразиться с Локи; помыть мьёлнир (молот Тора. — Прим. ADME); купить мед; выгулять Джейн».
«Муж захотел подставку под кружку как в интернете. Выходной почти весь ушел на изготовление зверя, ибо без него не жизнь. Муж доволен как слон»
В современном мире так много диковинных штук, которые стоит один раз увидеть — и сразу же хочется что-нибудь такое же. Например, как вещицы из этих наших статей:
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Фото на превью cwaite013 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ классных вещиц, без которых, конечно, можно жить, но с ними в 100 раз интереснее
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