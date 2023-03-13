20+ классных вещиц, без которых, конечно, можно жить, но с ними в 100 раз интереснее

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Одни люди предпочитают классические вещи, другие готовы к смелым экспериментам в одежде и интерьере. Именно вторые, увидев в магазине или интернете какую-нибудь диковинную вещицу, кричат: «Дайте две!» Некоторые их приобретения настолько круты, что остается только позавидовать.

Когда мимиметр показывает максимум милоты

Серьги-люстры с подсветкой дадут вам возможность сиять

Когда высокая мода добралась до кроссовок

С этой закладкой вряд ли кто-то осмелится взять книгу без спроса

«Нашла наушники с кошачьими ушками за $ 12,99. Проверила — и они работают»

«Встретила этого ежика в дикой природе»

«Купил на блошином рынке маленькую кожаную шапочку и нашел ей идеальное применение»

Корова с гаражной распродажи идеально вписалась в интерьер

«Родители жениха подарили нам пиалы. Одна из них еще ничего, но вот другая...»

«Чуть с ума не сошла от радости, когда нашла этот свитер»

«Не смог пройти мимо такой красоты»

Эти мерные ложечки просто кладезь милоты

Балаклава в виде сердца? Дайте две

Кресло, которое так и хочется предложить нежеланным гостям

«Увидел этих ребят в комиссионке и не смог уйти без них. Всего по $ 5 за штуку!»

Заколки в виде свиных ребрышек. Когда путь к сердцу мужчины лежит через желудок

Сумка в виде куртки. Что-то в этом есть

Целый джинсовый сервиз ищет нового владельца

Идеальных сережек не существу... Да вот же они!

«Не смог найти в магазинах, поэтому спроектировал и напечатал на 3D-принтере магнитный держатель в виде топорика»

«Список дел Тора: сразиться с Локи; помыть мьёлнир (молот Тора. — Прим. ADME); купить мед; выгулять Джейн».