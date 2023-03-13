20+ твитов, которые описывают жизнь после 30 лет во всех красках

Почему-то многие до сих пор уверены, что с годами наша жизнь непременно становится хуже, а 30 лет — это и вовсе некая точка невозврата и красная линия, за которой нет места радости. На самом же деле жизнь просто меняется. И пусть порой наш организм подбрасывает нам малоприятные сюрпризы, в целом мы лишь начинаем иначе смотреть на мир и невольно проводим переоценку своих интересов. Причем зачастую всю суть и подводные камни возраста 30+ можно правдиво и иронично описать несколькими емкими твитами.

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Некоторых людей природа наградила занятными особенностями: гибкими конечностями, необычными зрачками. Но порой тело подбрасывает нам совсем уж неожиданные сюрпризы.

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При упоминании слова «миллениал» многим приходят на ум тренды 90-х и 2000-х, которые мы застали в годы своей юности. А у кого-то это поколение вызывает несколько иные ассоциации.

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Отправляясь на онлайн-свидание, всегда стоит морально готовить себя к тому, что пройти оно может самым непредсказуемым образом, ведь в реальной жизни человек часто ведет себя совершенно иначе, нежели в переписке. Неудивительно, что к 30 годам многие от этого устают и начинают открывать приложения для знакомств скорее по привычке.

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От промахов с макияжем никто не застрахован, даже звездные стилисты порой этим грешат. Но

бывает, что даже неудачно нанесенная косметика разочаровывает нас не так сильно, как осознание ее отсутствия.

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Дети то и дело сражают взрослых наповал бесподобными фразами. А некоторые умозаключения малышей и вовсе заставляют нас испытывать весь спектр эмоций, особенно когда речь заходит о восприятии детишками возраста родителей.

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