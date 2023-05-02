AdMe
AdMe

20 твитов, которые поднимут настроение, словно солнышко после пасмурной недели

Народное творчество
10128

Некоторые люди как учудят что-нибудь эдакое, что даже не знаешь, возмущаться, хихикать или же умиляться в ответ. А другие умеют подмечать моменты, от которых немного теплеет на душе или которые просто привносят в жизнь немножко позитива. И такие пользователи сети охотно делятся своими историями с другими.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Если вам хочется еще немного позитива, то посмотрите эти подборки твитов:

8
10128
AdMe/Народное творчество/20 твитов, которые поднимут настроение, словно солнышко после пасмурной недели
Поделиться этой статьёй