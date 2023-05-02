20 твитов, которые поднимут настроение, словно солнышко после пасмурной недели
Некоторые люди как учудят что-нибудь эдакое, что даже не знаешь, возмущаться, хихикать или же умиляться в ответ. А другие умеют подмечать моменты, от которых немного теплеет на душе или которые просто привносят в жизнь немножко позитива. И такие пользователи сети охотно делятся своими историями с другими.
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Если вам хочется еще немного позитива, то посмотрите эти подборки твитов:
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AdMe/Народное творчество/20 твитов, которые поднимут настроение, словно солнышко после пасмурной недели
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