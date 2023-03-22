20 волшебников, которые способны для своих любимых любую деревяшку превратить в шедевр
Мы можем часами зависать в интернете или мотаться по магазинам, присматривая интересные, нужные и полезные вещи для дома. Героиням нашей подборки несказанно повезло — их супруги не только разделяют их интересы, но и сами готовы, засучив рукава, смастерить оригинальные и крутые вещи для своих дорогих половинок.
«В подарок на мой день рождения муж смастерил ниткодержатель на 100 катушек. Я в полном восторге!»
«Моя жена увидела это в интернете и захотела, чтобы я сделал так же. Представляю наш 4-уровневый органайзер для бельевых корзин»
«Муж смастерил мне эту миниатюрную ширму, только ума не приложу, как ее можно использовать?»
- Повесьте на нее сережки. © ju5philli / Reddit
«Жена любит сушить волосы возле обогревателя, поэтому я смастерил ей табуретку»
«Только что закончил покрывать глазурью эти забавные тарелочки, которые жена сделала своими руками!»
«Зачем покупать, если я могу сделать это сам, всего-то нужны инструменты и несколько выходных»
«Вдохновился и сваял вот такие доски для сыра, назвал их „Ромео и Джульетта“»
«Мы с женой не нашли в интернете нужных нам чертежей двухъярусной кровати. Поэтому я начертил этот проект сам и очень этим горжусь!»
«Моя жена выбрала дизайн по своему вкусу, а я лишь добавил несколько деталей. Здорово получилось»
«Для своих вкуснейших тако моя жена захотела специальные подставки»
«Жена захотела новый стол. И вот, можете полюбоваться результатом — вышло просто, но элегантно»
«Впервые делал мебель, это книжный шкаф для моей жены»
«В прошлом году обещал жене, что соберу пару тумбочек. В сроки, конечно, не уложился, но она все равно счастлива»
«Жена попросила сделать полочки в гостиную»
Жена хотела потратить на вешалку $ 60. Я сказал: «Ни слова больше!»
«Чтобы жена могла дотянуться до верхних полок в шкафу, смастерил вот такую табуретку со ступенькой»
«Изготовил для жены ночничок»
«Моей жене ужасно понравился брелок в виде верблюда, и я сделал ей такой же»
«Мой самый миниатюрный и утонченный проект — подарок жене на нашу пятую годовщину (деревянная свадьба). Это шкатулка для драгоценностей»
«Жене захотелось еще одну подставку под кухонную утварь»
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Фото на превью tomohulk / Reddit
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