20 волшебников, которые способны для своих любимых любую деревяшку превратить в шедевр

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Мы можем часами зависать в интернете или мотаться по магазинам, присматривая интересные, нужные и полезные вещи для дома. Героиням нашей подборки несказанно повезло — их супруги не только разделяют их интересы, но и сами готовы, засучив рукава, смастерить оригинальные и крутые вещи для своих дорогих половинок.

«В подарок на мой день рождения муж смастерил ниткодержатель на 100 катушек. Я в полном восторге!»

«Моя жена увидела это в интернете и захотела, чтобы я сделал так же. Представляю наш 4-уровневый органайзер для бельевых корзин»

«Муж смастерил мне эту миниатюрную ширму, только ума не приложу, как ее можно использовать?»

Повесьте на нее сережки. © ju5philli / Reddit

«Жена любит сушить волосы возле обогревателя, поэтому я смастерил ей табуретку»

«Только что закончил покрывать глазурью эти забавные тарелочки, которые жена сделала своими руками!»

«Зачем покупать, если я могу сделать это сам, всего-то нужны инструменты и несколько выходных»

«Вдохновился и сваял вот такие доски для сыра, назвал их „Ромео и Джульетта“»

«Мы с женой не нашли в интернете нужных нам чертежей двухъярусной кровати. Поэтому я начертил этот проект сам и очень этим горжусь!»

«Моя жена выбрала дизайн по своему вкусу, а я лишь добавил несколько деталей. Здорово получилось»

«Для своих вкуснейших тако моя жена захотела специальные подставки»

«Жена захотела новый стол. И вот, можете полюбоваться результатом — вышло просто, но элегантно»

«Впервые делал мебель, это книжный шкаф для моей жены»

«В прошлом году обещал жене, что соберу пару тумбочек. В сроки, конечно, не уложился, но она все равно счастлива»

«Жена попросила сделать полочки в гостиную»

Жена хотела потратить на вешалку $ 60. Я сказал: «Ни слова больше!»

«Чтобы жена могла дотянуться до верхних полок в шкафу, смастерил вот такую табуретку со ступенькой»

«Изготовил для жены ночничок»

«Моей жене ужасно понравился брелок в виде верблюда, и я сделал ей такой же»

«Мой самый миниатюрный и утонченный проект — подарок жене на нашу пятую годовщину (деревянная свадьба). Это шкатулка для драгоценностей»