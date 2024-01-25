12 особенностей жизни в Италии, от которых у приезжих голова кругом. А местные уже привыкли

Для многих из нас Италия — это страна, где сытная и вкусная еда, залитые солнцем улочки старинных городов и темпераментные люди вокруг. Но те, кто оказываются здесь впервые и хотя бы немного узнают об особенностях местной жизни, нередко выпадают в осадок. Чего только стоит правило платить алименты бывшему супругу и решение выписывать штрафы за взятые в качестве сувениров ракушки.

Не все девушки могут выиграть соперничество с матерью своего избранника

В Италии есть мужчины, которых называют «mammoni» или «мамины сынки». Они не торопятся съезжать от родителей и бывает, что живут с ними даже до сорока-пятидесяти лет. Девушки, которые начинают встречаться с такими кавалерами, часто сталкиваются с противодействием со стороны потенциальной свекрови. Слишком уж глубокая эмоциональная связь образуется между матерью и ее выросшим, но не начавшим самостоятельную жизнь, сыном. Встречалась с мужчиной 4 года, два жили вместе. Мне 25, ему — 43, но он итальянец и достаточно красив и ухожен. Сто раз ссорились, мирились и расставались. Естественно, его маман меня невзлюбила, потому что я «ее сыночку обижаю». После очередного раза, когда он на коленях ко мне приполз мириться, был его день рождения. Я пришла чуть позже. А там оказалось, что все приглашенные — это его родители, один какой-то мужчина и шесть подруг. Меня посадил сбоку среди других барышень и как свою девушку за весь вечер не представил. © Подслушано / Ideer

Перемывание косточек — важная часть социальной жизни

Lubenow, Sabine / Travel Collection / East News

Местные охотно сплетничают о знакомых. Делают это они, как правило, без злого умысла. Просто итальянцы любят неформальное общение, а подобного рода болтовня создает связь между говорящими и помогает отвлечься от злободневных проблем. И мужчины, и женщины охотно обсудят со случайными собеседниками личную жизнь соседей и знакомых, а также перемоют косточки коллегам. Жители Италии могут перекинуться новостями даже посреди дороги. Если автомобилист увидит едущего навстречу знакомого велосипедиста, он умудрится остановиться и поболтать с ним, не обращая внимания на сигналящие кругом машины.

Существует «общество чистых тарелок» по-итальянски

После вкусной трапезы жители Италии выполняют действие под названием «fare la scarpetta», что дословно переводится как «сделать туфельку». Они берут кусочек хлеба, собирают им остатки соуса и отправляют в рот. Для любого повара возвращенная едоком чистая тарелка красноречивее любых комплиментов. Десятилетиями велись споры между любителями этого уютного ритуала и знатоками хороших манер о том, насколько уместно так делать вне дома. В итоге победу одержали гурманы. Итальянский свод правил этикета теперь гласит, что собирать остатки соуса кусочком хлеба уместно, но с использованием вилки. Однако местные все равно упрямо делают это руками, если не находятся на формальном мероприятии.

В Италии существуют уникальные недуги

Итальянцы могут по-своему объяснить ряд недугов. Плохое самочувствие, которое не требует посещения врача, описывают фразами «это все сквозняк» или «сезоны меняются». Такие диагнозы универсальны для недомоганий в любых частях тела. Если местный говорит: «Меня ударила ведьма», то не стоит его записывать в число суеверных людей. Это всего лишь означает, что у него прихватило спину, например когда он резко поднял тяжелый ящик.

За сбор ракушек на пляже можно схлопотать срок

Жители Италии стремятся максимально сохранить природу родных краев. Потому в некоторых местах, например на Сардинии, береговая линия находится под особой защитой. За прихваченный в качестве сувенира белый песок с ракушками туристам выпишут штраф или даже возьмут их под стражу.

По-викториански длительный срок от помолвки до свадьбы — в порядке вещей

Итальянские мужчины, как правило, делают предложение руки и сердца избраннице легко и без долгих раздумий. Но вот между датой преподнесения заветного кольца и бракосочетанием могут пройти долгие годы. А когда влюбленные будут готовы к свадьбе, они постараются назначить ее на воскресенье: этот день недели считается самым благоприятным в отличие от пятницы.

Жители Италии не боятся возраста

LUDOVIC MARIN / AFP / East News

Здесь цифру в паспорте не рассматривают как критерий оценки жизненных сил человека. Жителям Италии комфортно в любом возрасте. И женщины, и мужчины не употребляют фразу «поезд ушел», например, для того, чтобы отказаться пойти в 60–70 лет на свидание или в ночной клуб. Пользовательница сети рассказала, как ее итальянский муж ненароком обидел свою 80-летнюю родственницу, назвав ту «все еще красивой». Женщина искренне возмутилась: «С какой это стати я должна была утратить привлекательность?» Никакие доводы о естественных возрастных изменениях ее не убедили.

Спустить воду в туалете — та еще задача для туристов

Оказавшись в общественном туалете Италии, приезжие могут провести там немало времени в попытках отыскать кнопку слива воды. Там может быть и дополнительная кнопка на стене, и «педаль», на которую нужно нажать ногой. А бывает, что для смыва необходимо дернуть за цепочку, которая свисает с резервуара с водой.

Итальянские мужчины не против проявить чувства на публике

Социум не порицает всяческое выражение чувств и эмоций независимо от гендерной принадлежности. Мужчины не стесняются разрыдаться из-за проигрыша любимой футбольной команды или особенно трогательной концовки фильма. Также итальянцы будут задорно смеяться в хорошем настроении и разразятся гневной тирадой, если что-то им не понравится. Отдыхали семьей в Италии. Конечной точкой был город Бари. Решили мы в аэропорт ехать на автобусе, загрузились с чемоданами. Таких, как мы, еще толпа ехала. В итоге посередине салона образовался завал из сумок, и некоторые итальянцы с трудом пробирались внутрь. И тут один дедушка как взорвался! Он так эмоционально говорил, так жестикулировал, что нельзя было оторваться от его перформанса. Его поддерживали другие итальянцы. Языка я не понимаю, но было предельно ясно, где он видел всех туристов. Эта тирада была ярче всех достопримечательностей, что мы увидели за 20 дней в Италии. Очень понравилось. © SurferBob / Pikabu

За переезд в Италию вам могут заплатить € 28 тыс.

imago stock&people / East News

Итальянцы озадачены проблемой исчезновения старинных деревень. Потому готовы денежно поддержать желающих осесть в этой стране. Но только в том случае, если приезжие захотят поселиться в небольших населенных пунктах и в ближайшее время открыть малый бизнес, будь то оказание туристических услуг, ведение сельского хозяйства или занятие ремеслом.

В случае развода могут назначить выплату алиментов бывшему супругу

Если любовь угасла и супруги решили оформить развод, то слабейшая по экономическим признакам сторона может претендовать на алименты. Их размер определяется судом в каждом отдельно взятом случае. Срок выплат алиментов ограничен только вступлением их получателя в повторный брак. Просто приведу пример. Муж оставил после себя завещание. Но случайно поставил неверную дату, и из-за этого у меня не получилось вступить в наследство. Спустя 3 месяца мне прилетает «сюрприз». Оказалось, по местным порядкам я теперь должна содержать первую жену своего мужа. Причем назначенная мне пенсия распределяется так: 70 % идет на алименты в ее пользу и 30 % остается мне. И вот мне все знакомые говорят: «Не расстраивайся, все будет хорошо». Я искренне не понимаю: что будет хорошо? © Светлана Таварини

Местные жители с трепетом относятся к еде и хранят кулинарные традиции

Наверняка вы уже видели много роликов на тему «хочешь довести итальянца до белого каления, сломай перед варкой спагетти». И действительно жители этой страны не придут в восторг, если увидят, как кто-то нарушает неписаные правила местного кулинарного этикета. Здесь нельзя есть мясо на завтрак, заливать пасту кетчупом и кидать в салат все, что есть в холодильнике. Утром — сладкая булка с капучино, днем — что-то легкое, во время еды ни в коем случае нельзя пить кофе. После обеда кофе с молоком запрещен. В пасту карбонару нельзя класть сливки. Даже в туристических местах, если есть подозрение, что вы понимаете итальянский, вас могут отговаривать брать неподходящую еду в неподходящее время. © RussianSpyTravel / Pikabu