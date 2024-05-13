14 фото, которые лучше солнышка согреют вас в самый пасмурный день
Животные
12 часов назад
В нашей жизни бывают как белые, так и черные полосы. И когда кажется, что все катится в тартарары, особенно важно научиться видеть счастье в простом и ценить каждый момент, пропитанный добром и теплотой.
«Тесть играет с моей дочкой, проходя легкие уровни и позволяя ей постоянно выигрывать»
«Забрал этого дружка из приюта. Он находился там 8 месяцев и был никому не нужен. А я знаю, что он ждал нас с женой»
«Она сказала „да“. Мы живем вместе 6 лет, и меня все равно трясло перед предложением — столько адреналина!»
«Моя прабабушка, которой будет 103 года в День святого Валентина, смеется вместе с моей 2-месячной дочкой»
«Мои родители уснули на диване, держась за руки»
«После урагана „Харви“ мы нашли собаку, которая пряталась в нашем джипе, спасли ее, и теперь с ней все в порядке»
«Вот так мой сын ждал школьный автобус. Я увидел это, когда проходил мимо»
«Мой папа увидел своего первого внука»
«Моя 96-летняя бабуля делает соус»
«Мои бабушка и дедушка приютили котенка и прислали мне эту фото»
«Жена купила мне на день рождения очки EnChroma, и я впервые вижу этот мир цветным!»
«Недавно у нас в курятнике поселился бездомный котенок, и теперь он считает белую курицу своей мамой»
«Зрение у нашей бабушки портится, а она обожает играть в настольные игры. Тетя купила ей огромные Uno, чтобы она играла и дальше»
«Мой муж говорит, что я сумасшедшая. Но когда я вижу хотя бы одну из наших кошек, отдыхающую здесь, понимаю, что это стоило всех усилий»
Еще больше душевных фото вы можете найти в этих подборках:
Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью bobmur1975 / Reddit
Комментарии
Уведомления
А пожалуйста объясните кто-нибудь, что имелось в виду под "спасением собаки". В смысле к себе ее жить взяли? Почему было нельзя просто сказать "приютили"?
-
-
Ответить
Похожее
12 фотографий о том, что хеппи-энд бывает не только в кино
Добро
1 год назад
22 фотографии, которые сразили нас наповал
Фотографы
1 год назад
18 крутых выпускниц, которые отыскали платье мечты и утерли нос гламурным одноклассницам
16 бортовых историй, которые можно услышать только за закрытыми дверями кабины пилотов
Путешествия
1 год назад
20+ человек, которые хотели перекусить, а пришлось строчить гневные отзывы
14 человек рассказали о том, какая жесть творилась у них на работе и почему они оттуда сбежали
Все думают, что эти 11 фильмов и мультфильмов закончились хеппи-эндом. Но на самом деле нет
Кино
1 месяц назад
18 человек, которые никогда не смогут забыть то, чем их хотели накормить
16 человек рассказали о нюансах их работы, от которых даже стальной выдержке придет конец
12 закулисных фото, которые на пальцах объяснят всю магию кино
Кино
1 год назад