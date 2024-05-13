14 фото, которые лучше солнышка согреют вас в самый пасмурный день

В нашей жизни бывают как белые, так и черные полосы. И когда кажется, что все катится в тартарары, особенно важно научиться видеть счастье в простом и ценить каждый момент, пропитанный добром и теплотой.

«Тесть играет с моей дочкой, проходя легкие уровни и позволяя ей постоянно выигрывать»

«Забрал этого дружка из приюта. Он находился там 8 месяцев и был никому не нужен. А я знаю, что он ждал нас с женой»

«Она сказала „да“. Мы живем вместе 6 лет, и меня все равно трясло перед предложением — столько адреналина!»

«Моя прабабушка, которой будет 103 года в День святого Валентина, смеется вместе с моей 2-месячной дочкой»

«Мои родители уснули на диване, держась за руки»

«После урагана „Харви“ мы нашли собаку, которая пряталась в нашем джипе, спасли ее, и теперь с ней все в порядке»

«Вот так мой сын ждал школьный автобус. Я увидел это, когда проходил мимо»

«Мой папа увидел своего первого внука»

«Моя 96-летняя бабуля делает соус»

«Мои бабушка и дедушка приютили котенка и прислали мне эту фото»

«Жена купила мне на день рождения очки EnChroma, и я впервые вижу этот мир цветным!»

«Недавно у нас в курятнике поселился бездомный котенок, и теперь он считает белую курицу своей мамой»

«Зрение у нашей бабушки портится, а она обожает играть в настольные игры. Тетя купила ей огромные Uno, чтобы она играла и дальше»

«Мой муж говорит, что я сумасшедшая. Но когда я вижу хотя бы одну из наших кошек, отдыхающую здесь, понимаю, что это стоило всех усилий»

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.