Мы нашли 10+ семейных дуэтов, которые снялись в одном фильме. И у нас челюсть отпала

Истинные киноманы наверняка знают, кто из звездных детей и родителей снимался вместе. Но вот обычные зрители, такие как мы с вами, вполне могли проглядеть эти семейные дуэты. На этот раз мы задались конкретной целью: разобраться, кто из знаменитостей играл в одном фильме и сериале с ближайшим родственниками, сделать стоп-кадры и найти фамильное сходство. И вот что из этого получилось.

Ванда Вентхам, Тимоти Карлтон и Бенедикт Камбербэтч



В сериале «Шерлок» в роли родителей знаменитого сыщика выступили настоящие отец и мать Бенедикта. Зрители могли увидеть их в третьем и четвертом сезоне. Ванда Вентхам и Тимоти Карлтон — тоже известные актеры, которые начали свою театральную и кинокарьеру еще в середине XX века. Они даже познакомились во время съемок одного из фильмов.

Энди МакДауэлл и Маргарет Куэлли

Звездные мать и дочь сыграли в сериале «Уборщица. История матери-одиночки». Маргарет досталась главная роль девушки, которая разрывает тяжелые отношения с парнем, сбегает с двухлетней дочерью и устраивается работать уборщицей. Энди же исполнила роль ее матери, страдающей от ментального расстройства.

Бен Стиллер, Джерри Стиллер и Энн Мира

Оказывается, что милый старичок из комедий «Девушка моих кошмаров» и «Образцовый самец» на самом деле является не только экранным отцом киногероев Бена Стиллера, но и его биологическим папой вне съемочных павильонов. Кстати, Бен снимался вместе не только с отцом, но и с матерью. Актриса Энн Мира исполнила эпизодическую роль в первой части кинофраншизы «Ночь в музее».

Комедийная актриса и по совместительству родная мать актера появилась на экране в роли Дебби — сотрудницы службы занятости, к которой главный герой приходит, чтобы подобрать подходящую вакансию и устроиться на работу.

Брюс Уиллис и Румер Уиллис

Румер Гленн Уиллис, родившаяся в актерской семье, решила, что, как и ее знаменитые родители, тоже хочет сниматься в кино. Хотя у ее отца и матери были связи в киноиндустрии, они не давали ей никаких поблажек. Так, Брюс Уиллис заставил своего родного ребенка пройти прослушивания, чтобы она сыграла в триллере «Заложник» его дочь. На момент съемок юной актрисе исполнилось 16 лет, и со своей ролью она справилась блестяще.

Донал Глисон и Брендан Глисон

Аластор «Грозный глаз» Грюм, которого сыграл ирландский актер Брендан Глисон в фэнтези о юном волшебнике «Гарри Поттер и Кубок огня», решил привести на съемочную площадку поттерианы своего сына Донала. Отец и его отпрыск вместе появились на экране в первой части фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти». Донал исполнил в фильме роль Билла Уизли, которая принесла ему популярность и любовь поклонников по всему миру.

Колин Хэнкс и Том Хэнкс

Колин Хэнкс и его знаменитый папа Том Хэнкс впервые появились вместе на экране в музыкальной комедии «То, что ты делаешь» в 1996 году, а в 2008 году еще раз сыграли отца и сына в фильме «Великий Бак Ховард».

Деми Мур и Румер Уиллис

Одну из первых ролей Румер сыграла, когда ей было всего 8 лет. В фильме «Стриптиз», где ее мама Деми Мур, была главной героиней, Румер прекрасно справилась с ролью дочери известной актрисы.

Гвинет Пэлтроу и Блайт Даннер

Дети популярной голливудской актрисы Блайт Даннер решили пойти по стопам своей знаменитой матери. Ее сын Джейк стал кинорежиссером, а дочь Гвинет Пэлтроу — всемирно известной актрисой. Впервые Даннер снялась вместе со своей дочерью в криминальном фильме 1992 года «Жестокие сомнения». А в 2003 году мама и дочь встретились на съемочной площадке биографической драмы «Сильвия», где главную роль исполнила Гвинет, а Блайт сыграла ее мать.

Мэми Гаммер и Мерил Стрип

«Рики и Флэш» — это трагикомедийный фильм 2015 года о женщине, которая оставила свою семью ради карьеры рок-звезды, в котором Мерил Стрип исполнила главную роль, а родная дочь актрисы сыграла саму себя. Это была вторая картина, в которой две звездные актрисы снялись вместе, а первой стала работа в фильме «Ревность» 1986 года, где 3-летняя Мэри Уилла «Мэми» Гаммер также исполнила роль дочери главной героини.

Эмма Томпсон и Софи Томпсон