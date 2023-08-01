19 особенностей Бельгии, которые докажут, что это не только страна шоколада и вафель

Бельгия — небольшая по площади, но очень разнообразная страна. Здесь можно, например, полюбоваться голубиными гонками. Однако настоящий ее колорит часто ускользает от глаз туристов, так как в путеводителях не всегда можно найти информацию о достопримечательностях и местных обычаях, которые могут сделать путешествие в разы интереснее.

Полы и дороги в стране очень чистые. Если ребенок уронил вафлю, он поднимет и продолжит есть. Их учат не быть расточительным

«Кирпичи» как вид искусства

Этот туалет в одном из ресторанов Бельгии буквально сводит с ума. Здесь прозрачная стеклянная дверь. Когда вы внутри закрываетесь, она становится непроницаемой

Кроме голубей, на улицах Брюсселя полно морозоустойчивых попугаев. Откуда они появились, точно неизвестно

По одной из версий, птиц выпустили на волю контрабандисты, чтобы не попасться с поличным во время полицейского рейда. Согласно другой версии, птицы были отпущены на свободу директорами местных зоопарков. Третья версия гласит, что разорялись зоомагазины и их владельцы отпускали птиц в свободное плавание, вернее, полет.

«Я думала, что это неповторимое украшение наших дворов. Но тут я увидела его. В самом сердце Брюсселя. Лебедь из покрышки!»

Тут есть писсуары на улицах

Если вздумается сделать свои дела на улице, то за это светит штраф, поэтому бельгийцы нашли выход: бесплатные туалеты. Неподготовленных может смутить отсутствие дверей, местных — нет, уже привыкли. Есть даже карта писсуаров и закрытых туалетов. Очень много мужских туалетов прямо посреди оживленных улиц. Запашище, скажу я вам, тот еще. Но в целом идея отличная, зато люди не ходят по нужде за угол и в подъезды. Кроме того, помимо таких писсуаров, очень много и стационарных туалетов, так что нет никаких проблем и для девушек. © puerrtto / Livejournal

Градостроительные законы не ограничивают фантазию местных жителей курортного Остенде

Местные жители крайне морозоустойчивы

Встретить девушку в балетках и тонкой курточке в минус — обычное явление. Детей здесь с рождения не кутают, одевают легко и не по погоде. Порой это шокирует приезжих: «Было очень холодно. Стою в куртке во дворе школы, наблюдаю. Одна девочка — в майке, но в сапогах. Другая рядом — в куртке, но в сандалиях».

Местные гордятся знаменитыми в Европе бельгийскими комиксами «Приключения Тинтина» и украшают ими здания

В городе существует даже «тропа комиксов», по которой можно пройти самостоятельную экскурсию и увидеть около 70 наиболее интересных арт-объектов со Смурфами, Тинтином, Астериксом и Обеликсом и многими другими.

Национальный аэропорт Брюсселя является самой большой точкой по продаже шоколада в Европе

Страна производит более 220 000 тонн шоколада в год. Бельгийцы, вдохновившись точностью соседей-швейцарцев, даже подсчитали: в среднем в местном аэропорту за минуту продается 1,6 кг шоколада. Бельгийцы на самом деле фанатично производят его по старым технологиям. Даже сегодня, во времена автоматизации и массового производства, бельгийский шоколад по-прежнему производится вручную в небольших магазинах с использованием оригинального оборудования. © Shrey Patel / Quora

Бельгийцы всегда в отличной форме

Бельгийцы по большей части в отличной форме. И дело тут не в особенностях конституции, а в том, что все независимо от возраста внимательно следят за своим питанием и занимаются спортом. Даже в самых дальних уголках страны есть оборудованные пешеходные маршруты, которые обожают местные пенсионеры. А вот званый ужин в Бельгии может показаться неместным легкой закуской. Приехала как-то в Бельгию. Позвали нас с подругой в гости. Она местная и сразу меня предупредила: «Только не забудь перед этим поесть». Думаю: зачем? Ведь в меню указано аж 7 блюд. Зашла и просто обалдела: каждое блюдо — это малюсенький кусочек чего-то. Реально кусочек, как будто на пробу. После этого я и поняла, почему они все там такие худые. И это не от скупости, просто местная традиция быть малоежками.

99,9 % дорог освещаются в ночное время

«Бельгию, как всегда, невозможно не заметить».

Когда астронавт Томас Песке опубликовал в соцсетях снимок Европы, сделанный с МКС, это вызвало бум в сети, ведь весь мир воочию увидел то, над чем раньше просто шутил, — склонность Бельгии к экстравагантному освещению автомагистралей. Фонари есть везде, даже на проселочных дорожках. Для освещения дорог в стране используется около 2,2 млн лампочек.

Женщинам во время родов предлагают гипноз

«Эпидуральная и внутривенная анестезии — это для слабаков», — решили бельгийские врачи и начали предлагать роженицам гипноанестезию. С каждым годом услуга все более популярна и даже входит в медицинскую страховку. Когда женщина попадает в роддом, то вместо того, чтобы сделать анестезию, ее сажают на кушетку и просят назвать место, где она обычно чувствует себя счастливой. Затем ей советуют закрыть глаза и глубоко подышать, представляя себя в этом безопасном месте, а потом врач начинает тихим, вкрадчивым голосом повторять слова. Наслаждаться общением с малышом мама будет 15 недель — именно столько тут длится декрет, а потом на работу, а ребенка — в ясли.

В экстренных ситуациях думают о более слабых

Такие наклейки бельгийцы клеят на входную дверь или окно на случай пожара. Надпись гласит: «Пожарные, спасите также наших животных: собак, кошек, птиц, других (указать)». Вот такой маленький, но важный жест заботы.

Здесь не стесняются громко справляться с физиологическими процессами

Не волнуйтесь, рядом с вами не лопнул шарик — это всего-навсего высморкалась миниатюрная бельгийская девушка. Здесь не стесняются делать это громко, от души, причем в любой обстановке.

В школах учат по 4 языка и кормят хот-догами

Дети растут полиглотами, ведь помимо трех официальных языков — нидерландского, французского, немецкого — они учат и английский. Некоторые бельгийские школы находятся в замках, оборудованных для обучения детей. Система оценок — 100-балльная. На обед могут давать хот-доги.

В школьных и университетских столовых подают блюда из насекомых

Тут на законодательном уровне разрешили выращивание и продажу насекомых в продовольственных целях, прислушавшись к рекомендациям ООН, согласно которым насекомые являются отличной альтернативой мясным и рыбным продуктам. В школах и университетах несколько раз в неделю предлагается специальное меню, где такие позиции, как наггетсы с червями или бургер с котлетой из мучных червей, никого не удивляют.