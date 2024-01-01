20 нюансов жизни в Испании, от которых у путешественников просто голова кругом идет
Испания — страна ярких контрастов и улыбчивых людей. Посетив эту страну в первый раз, у путешественников от некоторых вещей может случится культурный шок. Но через время почти каждый человек, побывавший на родине паэльи, влюбляется в местный колорит. Именно здесь продают конфеты в виде камней и повсюду установлены круглосуточные аптечные торговые автоматы, которыми можно воспользоваться в любое время.
В Валенсии фигурки, изображенные на некоторых светофорах, одеты в национальную испанскую одежду
Сразу видно, что в этом зоомагазине в Барселоне любят животных. Надпись рядом с котиками гласит: «Не стучите по стеклу»
Повсюду установлены круглосуточные аптечные торговые автоматы, которыми можно воспользоваться и в ночное время
Общественные туалеты в Испании выглядят довольно эстетично
Современные здания здесь могут быть похожи на корабли пришельцев
Пара слов про общественный транспорт в Барселоне
«В этом городе немало гибридных автобусов, которые ездят и на дизеле, и на электричестве. Они снижают выбросы вредных веществ и экономят топливо. В некоторых автобусах предусмотрены более широкие сиденья для полных людей. У среднего выхода есть выдвижная платформа для инвалидных колясок, а в салонах специально отведены места для людей с ограниченными возможностями, где им предлагается пристегнуться ремнями безопасности».
В магазинах продаются бутерброды в виде огромных колец
Местный муниципалитет построил для котиков дом
Испанки не бреют ноги, а делают эпиляцию
Испанские женщины, как и большинство других в мире, тоже удаляют нежелательные волосы на теле. Вот только ноги они, как правило, не бреют, а делают восковую эпиляцию (дома или в салоне красоты).
«У нас в Испании в центре Малаги осушили реку. Говорят, нет в ней надобности, лучше построим тут парк. Сейчас эта территория просто стоит и сушится»
Тут продаются конфеты под названием «Piedras de Rio» («речные камни»). Они действительно похожи на гальку
А это, соответственно, не просто коврики, а тенты, которыми занавешивают улицы от палящего солнца
В кафе тут частенько выдают «сиротские» порции. Посмотрите, еда еле на тарелку влезла
«Только испанцы со своим особым чувством юмора могли вручить мне на Рождество такой подарок за € 1,5»
В шутку на Рождество от испанских друзей я получил мешочек со «сладким углем» (Carbon dulce). Дарят его обычно непослушным детям на новогодние праздники как напоминание, что нужно вести себя прилично и быть паинькой в течение следующего года, чтобы заслужить хорошие подарки. На вид больше похоже на какую-то черную пемзу для чистки пяток, а по вкусу напоминает огромный и жесткий кусок рафинада.
Для Мадрида снегопад — что-то нереальное. Хотя иногда чудеса случаются
На городских праздниках в некоторых регионах готовят гигантскую паэлью и угощают ею всех желающих
Паэлья — национальное испанское блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла. В паэлью могут добавлять морепродукты, овощи, курицу.
Это не марсианский пейзаж, а всего лишь виноградники на испанском острове Лансароте
Елка из хамона? Почему бы и нет!
В этом городке некоторые дома встроены прямо в скалы
Вместо крема используют оливковое масло
У большинства испанок красивая кожа. Секрет красоты здесь кроется в оливковом масле. Жительницы Испании не только его много едят, но и используют для ухода за кожей — как очищающее и увлажняющее средство.
Например, они наливают на ладонь 1/2 ст. л. масла первого холодного отжима и в течение 2 минут массируют лицо, ноги, руки и другие участки кожи.
Путешествия — это клад ярких впечатлений на всю жизнь. Но даже если у вас сейчас нет возможности отправиться в отпуск, читать о традициях разных стран не менее увлекательно:
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