20 нюансов жизни в Испании, от которых у путешественников просто голова кругом идет

Испания — страна ярких контрастов и улыбчивых людей. Посетив эту страну в первый раз, у путешественников от некоторых вещей может случится культурный шок. Но через время почти каждый человек, побывавший на родине паэльи, влюбляется в местный колорит. Именно здесь продают конфеты в виде камней и повсюду установлены круглосуточные аптечные торговые автоматы, которыми можно воспользоваться в любое время.

В Валенсии фигурки, изображенные на некоторых светофорах, одеты в национальную испанскую одежду

Сразу видно, что в этом зоомагазине в Барселоне любят животных. Надпись рядом с котиками гласит: «Не стучите по стеклу»

Повсюду установлены круглосуточные аптечные торговые автоматы, которыми можно воспользоваться и в ночное время

Общественные туалеты в Испании выглядят довольно эстетично

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Современные здания здесь могут быть похожи на корабли пришельцев



Пара слов про общественный транспорт в Барселоне

«В этом городе немало гибридных автобусов, которые ездят и на дизеле, и на электричестве. Они снижают выбросы вредных веществ и экономят топливо. В некоторых автобусах предусмотрены более широкие сиденья для полных людей. У среднего выхода есть выдвижная платформа для инвалидных колясок, а в салонах специально отведены места для людей с ограниченными возможностями, где им предлагается пристегнуться ремнями безопасности».

В магазинах продаются бутерброды в виде огромных колец



Местный муниципалитет построил для котиков дом

Испанки не бреют ноги, а делают эпиляцию

Испанские женщины, как и большинство других в мире, тоже удаляют нежелательные волосы на теле. Вот только ноги они, как правило, не бреют, а делают восковую эпиляцию (дома или в салоне красоты).

«У нас в Испании в центре Малаги осушили реку. Говорят, нет в ней надобности, лучше построим тут парк. Сейчас эта территория просто стоит и сушится»

Тут продаются конфеты под названием «Piedras de Rio» («речные камни»). Они действительно похожи на гальку

А это, соответственно, не просто коврики, а тенты, которыми занавешивают улицы от палящего солнца

В кафе тут частенько выдают «сиротские» порции. Посмотрите, еда еле на тарелку влезла

«Только испанцы со своим особым чувством юмора могли вручить мне на Рождество такой подарок за € 1,5»

В шутку на Рождество от испанских друзей я получил мешочек со «сладким углем» (Carbon dulce). Дарят его обычно непослушным детям на новогодние праздники как напоминание, что нужно вести себя прилично и быть паинькой в течение следующего года, чтобы заслужить хорошие подарки. На вид больше похоже на какую-то черную пемзу для чистки пяток, а по вкусу напоминает огромный и жесткий кусок рафинада.

Для Мадрида снегопад — что-то нереальное. Хотя иногда чудеса случаются

На городских праздниках в некоторых регионах готовят гигантскую паэлью и угощают ею всех желающих

Паэлья — национальное испанское блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла. В паэлью могут добавлять морепродукты, овощи, курицу.

Это не марсианский пейзаж, а всего лишь виноградники на испанском острове Лансароте

Елка из хамона? Почему бы и нет!

В этом городке некоторые дома встроены прямо в скалы

Вместо крема используют оливковое масло