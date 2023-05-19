10 популярных продуктов, которые лучше бы оставить на полках в магазине

Изобилие товаров на полках в магазинах кого угодно может сбить с толку. Производители стараются подобрать яркую упаковку и расписать многочисленные положительные свойства своих продуктов, умалчивая об их возможных минусах.

1. Специи в мельницах

Уже готовые мельницы со специями — удобная штука. Но не стоит платить больше за устройство, которое придется выкинуть, когда ингредиенты закончатся. Лучше приобрести ступку с пестиком или мельницу, которые прослужат вам много лет. На кухне можно отвести специальное место для хранения цельных специй. Эксперты рекомендуют избегать готовых порошков из корицы, кориандра или перца, так как свежемолотые специи имеют более насыщенный вкус и аромат.

2. Мультизерновой хлеб

Большинство людей знает, что белый хлеб не слишком полезен для здоровья и лучше покупать изделия, приготовленные из цельнозерновой муки. Но о настоящей пользе выпечки можно узнать, только внимательно ознакомившись с этикеткой. Некоторые производители называют свой хлеб многозерновым, но не указывают процентное содержание ингредиентов в изделии. Такая выпечка может в основном состоять из обычной пшеничной муки мелкого помола с небольшим добавлением других злаков. Пользы от такого продукта будет немного.

3. Замороженные овощные смеси

Овощи в замороженном состоянии сохраняют витамины и минералы, которые содержатся в свежих продуктах. Если заморозить зрелые плоды, они могут даже стать более питательными, чем свежие овощи, которые проходят долгий путь до магазина. Вместо покупки фасованных смесей, в которые часто добавляют бесполезные соусы, лучше выбирать овощи на развес. Они обходятся гораздо дешевле, и качество таких продуктов можно оценить на глаз, в отличие от вариантов в непрозрачных пакетах.

4. Набор для приготовления чая

Чашечка чая, например, с облепихой отлично поднимает настроение в пасмурный день. Кстати, витамина С в облепихе в 10 раз больше, чем в апельсине. Можно приобрести готовые смеси в магазине, но отдельно купленные ингредиенты позволяют смешивать их в нужной для вас пропорции и заодно экспериментировать с различными добавками, чтобы получить идеальный напиток.

5. Пакетированные соки

Даже натуральные соки, на упаковках которых указано «100 %», содержат приличное количество сахара (практически столько же можно найти в лимонаде или газировке). Многие бренды добавляют в свои продукты искусственные подсластители, ароматизаторы и другие вещества, чтобы сделать напиток более привлекательным. Поэтому от чрезмерного потребления пакетированного сока будет больше вреда, чем пользы.

6. Соленая рыба

Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, делают ее очень полезной. Однако есть несколько нюансов, которые нужно учитывать при включении рыбы в свой рацион. Продукт, не прошедший термическую обработку, может быть небезопасен для здоровья. Если вы хотите полакомиться слабосоленым лососем, лучше приготовить его самостоятельно. Во-первых, можно контролировать количество соли. Во-вторых, вы будете уверены в качестве блюда. Перед засолкой рыбу необходимо заморозить. Низкая температура позволяет избавиться от паразитов. Некоторым сортам рыбы придется провести в морозилке до 7 дней, так что будьте терпеливы.

7. Костянка

Если вы хотите попробовать настоящие орехи, то лучше не покупать миндаль, кешью и арахис. Несмотря на то что их называют орехами, в действительности они к ним не относятся. Арахис, к примеру, является бобовой культурой, а миндаль, кешью и фисташки — это костянка, то есть косточки, покрытые защитной оболочкой внутри мясистого плода. Но не только это может послужить причиной того, чтобы не покупать кешью и миндаль. Эти семена содержат много жирных кислот омега-6, которые мы и так употребляем в больших количествах. Более сбалансированный и полезный выбор — грецкие орехи, а также семена чиа и льна.

8. Взбитые сливки в баллоне

Готовые взбитые сливки, которые продаются в баллонах, содержат множество добавок, такие как эмульгаторы, ароматизаторы и даже веселящий газ. Если вы хотите насладиться натуральным и безопасным продуктом, то лучше приготовить его самостоятельно. Для этого вам понадобятся жирные сливки, сахар и миксер для взбивания. Кроме того, такой вариант стоит значительно дешевле, чем товар из магазина. Домашние сливки не только вкуснее, но и более полезны, так как не содержат лишних добавок.

9. Салат в пакете

Листовые овощи необходимо включать в рацион, потому что они являются источником многих витаминов, минералов и клетчатки. Однако зелень, упакованная в пластиковые пакеты или поддоны, заметно бьет по кошельку и очень быстро теряет свежесть. Если вы хотите обогатить свою диету такими продуктами, то есть несколько способов. Например, можно приобрести салаты в горшочках и пересадить их в грунт, или использовать зиплок-пакеты. Я покупаю недорогие салаты в горшочках или вилок айсберга и сразу же разделываю их. Такого запаса зелени хватает семье из 2 человек на неделю. Чистые нарезанные листья хорошо хранятся в многоразовом пакете с застежкой. Да и салаты мы стали есть чаще, ведь основной ингредиент всегда под рукой.

А с помощью этих хитростей вы сможете выбрать по-настоящему свежие продукты.

10. Смеси для завтрака с гранолой

Подобные смеси выглядят как замечательный вариант для завтрака. Готовятся они буквально за секунды и при этом содержат много полезных элементов и витаминов. Однако для усиления вкуса некоторые производители добавляют в продукт различные растительные масла и подсластители. Стандартная порция гранолы может содержать до 4 ч. л. сахара, при этом люди обычно насыпают смеси больше, чем рекомендуется. Стоит внимательно прочесть состав продукта перед покупкой, иначе от него будет больше вреда, чем пользы.