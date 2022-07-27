10 современных приспособлений, о которых наши мамы сказали бы: «Жаль, что, когда вы росли, такого не было»

Наши мамы до сих пор всплескивают руками при виде памперсов и слингов, а мы уже привыкли к тому, что уход за маленькими детьми становится легче. Производители буквально соревнуются, выдумывая новые товары, чтобы упростить родительские будни.

Мы в ADME считаем, что мамам и папам, а также бабушкам и дедушкам малышей хлопот будет хватать, даже если в каждом доме появится няня-робот. Поэтому увлеченно сохраняем ссылки и отзывы на полезные изобретения, которые могут пригодиться тем, кто заботится о детях.

Механический назальный аспиратор

Научить ребенка высмаркиваться можно где-то лет с 2. До этого родителям приходится удалять слизь из носа малыша при помощи различных приспособлений. Если этого не делать, ребенок может плохо спать, ему будет тяжело сосать, при длительной заложенности носа возможны различные осложнения. Когда-то для очищения маленьких носиков использовали спринцовки-груши, но они подходят лишь совсем крохам с их маленькими носиками и небольшим количеством слизи. С детьми постарше эффект нулевой. Механические же аспираторы безопасны, недороги и просты в использовании. Достаточно вставить мягкий наконечник в нос ребенку и начать отсасывать скопившиеся сопли ртом через трубочку — и все, что мешает малышу дышать, начнет вытекать в резервуар. Да, может, кому-то из родителей и придется преодолеть брезгливость, но здоровье ребенка ведь намного важнее. К тому же современные аспираторы оснащены сменными гигиеническими фильтрами, которые защищают человека, проводящего процедуру, от попадания в рот слизи.

Я дарю такие всем друзьям с маленькими детьми. Многие говорят, что сам принцип работы отвратителен, и клянутся, что никогда не будут использовать механический аспиратор. Но достаточно одного раза, когда у их ребенка заложит нос, чтобы они начали петь другую песенку. © gangstead / Reddit

Эта штука — золото. Все дети их ненавидят, улыбающийся на коробке малыш — ложь, зато такие аспираторы невероятно полезны. © Erutious / Reddit

Подушка для кормления

Подушки для кормления нельзя назвать новинкой, но современные производители вывели их на другой уровень. В частности, начали использовать специальные наполнители, которые одновременно достаточно упругие и не деформируются. В подушку невозможно провалиться, но при этом она принимает нужную форму, «обнимая» маму или ребенка. Как показывает практика, даже когда малыш становится слишком взрослым для этой подушечки, она все равно не лежит без дела. Они отлично подходят для кормления: как грудью, так и из бутылочки. Когда ребенок немного подрастет, подушку можно использовать в том случае, когда нужно немного приподнять ему голову, стабилизировав тело. Когда малыш начнет сидеть, можно раскладывать подушку вокруг него, чтобы он не падал на бок или назад. Моя дочь пользовалась своей подушкой лет до 4. © pixikins78 / Reddit

«Наш малыш давно перерос свою подушку, но это не страшно — щенку она тоже нравится».

Генератор белого шума

Любая мама ответственно заявит вам, что нет ничего более ценного, чем детский сон. Ведь когда малыш сладко спит, отдыхает не только он. А если ребенок не выспался, страдают все вокруг. Новорожденные привыкают к белому шуму (фоновому звуку, в котором есть весь диапазон частот, притом они распределены равномерно и звучат на одной громкости) еще в утробе матери. Ее сердцебиение, течение крови, работа органов, приглушенные голоса «снаружи» — эта «мелодия» ассоциируется у младенцев с безопасностью, комфортом, покоем. Если купить специальную машину, которая генерирует белый шум, то даже самый неугомонный ребенок будет засыпать быстрее. Единственный минус: после 2 лет прослушивания белого шума через радионяню я больше не могу спать без него. © fudrummer / Reddit

Шушеры-шумогенераторы (Baby Shusher)

Успокаивая капризничающего малыша, мы часто издаем звук «ш-ш», и это отлично работает. Но стоит замолчать, и ребенок снова начинает хныкать. Почему бы не доверить шиканье специальному прибору? Существуют небольшие портативные версии, которые можно положить в кроватку или коляску, а также стационарные шушеры, зачастую совмещенные с ночником. Кроме шиканья, приборы могут издавать шум дождя или волн, стук сердца, играть колыбельные. На некоторые даже можно записать короткий трек со своим голосом. Вау, подумать только! Мне, когда дети были маленькими, приходилось шикать самому. © AliasTonyKarn / Reddit

«Спроектировал и распечатал на 3D-принтере держатель для шушера сына. Надоело шарить в темноте, пытаясь найти эту штуку. И да, шушер — это вещь. Сначала я подумал, что это шуточный приборчик, а оказалось, что он прямо-таки меняет жизнь к лучшему».

Налобный стикер-термометр

Ртутные градусники хоть и точны, но небезопасны, к тому же очень тяжело измерять ими температуру малышам. Бесконтактные термометры не всегда надежны, так как их точность зависит от калибровки, температуры окружающей среды, активности ребенка, его потливости и сосудистых изменений. Поэтому родителям и кажется, что они часто врут. Врачи рекомендуют измерять у малышей температуру оральным или ректальным термометрами. Но если ребенок задремал или вы уже измучили его своими измерениями, можно использовать налобный стикер. Ребенок не откажется наклеить на лоб забавную зверушку, а родителю одного взгляда будет достаточно, чтобы понять, нормальная температура у малыша или повышенная. Минус: выдает только целые числа. Плюсы: зато точно и дешево. © An_angry_wife / Reddit

Стул для маминого помощника

«Я сам сделал своему сыну такой стул».

Дети обожают принимать участие в домашних делах или просто смотреть на то, как родители ими занимаются. Чтобы не держать ребенка на руках или тем более не ставить на стул, с которого он может в любой момент упасть, лучше использовать специальное приспособление — устойчивое и с ограничениями. Конечно, искусные столяры могут сами смастерить такое, а все остальные просто купят в магазине. Этот стул спасал нас, когда дочка хотела посмотреть, как мы готовим, или помочь с посудой. © unimaginativej / Reddit

Часы-тренажер для засыпания

Подобные часы дают сигнал маленьким детям, которые еще не в силах разобраться с циферблатом, когда пора ложиться спать или вставать. А еще работают как ночник и будильник. Со временем ребенка начинает клонить в сон, как только меняется освещение, ведь условные рефлексы никто не отменял. Эти часы меняют цвет по утрам, чтобы малыши знали, что уже можно вставать. Рекомендую их всем молодым родителям, которые устали оттого, что маленькие дети приходят и будят их в несусветную рань. © lolarent / Reddit

«Дочери только что исполнилось 2 года, и мы собирались купить ей часы, которые помогают засыпать. Я поржал над ценником в 60 баксов и решил, что сам сделаю красивее и дешевле. Итак, результат. Поверхность становится синей, когда пора спать, и оранжевой, когда нужно просыпаться».

U-образные зубные щетки

Зубные щетки с музыкой, подсветкой и таймером уже давно не в новинку. Но даже с ними все равно остается проблема — проследить, что ребенок почистил зубы тщательно со всех сторон. А вот новые щетки U-образной формы сразу чистят зубки со всех сторон, приятно вибрируя и светясь. С такой щеткой чистить зубы забавно. Она хорошо чистит как спереди, так и сзади. © S***e / AliExpress

Машина для приготовления детской смеси или каш

Обладатели такой машины сравнивают ее с кофеваркой, которая быстро и без проблем готовит напиток заданной крепости и температуры. Возможность просто насыпать порошок, налить воды и нажать кнопку, чтобы через считаные минуты получить в продезинфицированную машиной бутылочку готовую еду — бесценна. Особенно если дело происходит ночью. Отлично подходит для тех случаев, когда нужно быстро приготовить смесь. И она делает это при правильной температуре, что избавляет родителей от танцев с бубном: слишком холодная, слишком горячая и так далее. © soitspete / Reddit

Чехол для тележки в супермаркете

Тележки в супермаркетах — рассадник различных микробов. По данным исследований, их на ручке тележки почти в 300 раз больше, чем на кнопке унитаза. Дети же не только хватаются за все подряд, но и тянут потом руки в рот. Простой чехол избавит от такого нежелательного контакта. Чехол подороже будет еще и с мягкой обивкой, карманами для игрушек и лакомств и пластиковым окном для мобильного.

Лучшее, что я когда-либо покупал! Моей дочке очень нравится. Я могу положить телефон в защитный чехол, чтобы она могла смотреть его, не уронив и не запачкав. Куча народа останавливает нас в магазине, чтобы спросить, где я купил такую штуку. © Tara / Amazon