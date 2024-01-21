11 досадных ошибок, из-за которых мы выходим из парикмахерской в растрепанных чувствах

Чтобы получить отличную стрижку, порой недостаточно найти хорошего парикмахера. К сожалению, даже самый опытный и талантливый мастер ничего не может сделать, если клиент ему ненароком мешает. А на конечный результат может повлиять не только состояние волос, но даже одежда, в который мы приходим в салон.

Приходим в салон слишком рано

Конечно, опаздывать к мастеру — последнее дело. Но и появляться за полчаса до назначенного срока тоже не стоит. Обычно время, которое нужно потратить на каждую процедуру, четко просчитывается, и попасть к стилисту раньше все равно не получится. Зато мастер, видя, что следующий клиент слишком долго его ждет, начинает нервничать и раздражаться. Лучше уж позвонить в салон с утра и уточнить, не появилось ли у мастера свободное окошко до назначенного времени.

Надеваем неподходящую одежду

Свитера с объемными воротниками, толстовки и водолазки не слишком подходят для визита в салон. Во-первых, капюшон или воротник может попасть в раковину и намокнуть, запачкаться в краске или же в складках одежды окажутся пряди отстриженных волос, которые потом будет очень сложно оттуда вытряхнуть. Во-вторых, мастеру вне зависимости от того, делает ли он стрижку или окрашивает волосы, проще работать на плоской поверхности. Из-за капюшона или воротника конечный результат может оказаться разочаровывающим.

Приходим в салон в сережках или очках

В процессе работы мастерам приходится орудовать расческами, ножницами и множеством других инструментов. Все эти предметы могут случайно зацепиться за сережки или дужки очков, что доставит немало неприятных ощущений и парикмахеру, и клиенту. Кроме того, краска для волос может оставить пятна на изделиях, от которых потом будет сложно или даже невозможно избавиться.

Являемся на стрижку в шапке

Облегающие головные уборы и аксессуары с плотной резинкой сминают волосы, и пряди после долгого ношения головного убора лежат неестественно. Даже с помощью мытья головы и расчесывания вернуть шевелюру в естественное состояние достаточно сложно, а стрижка в результате может завершиться полным фиаско. Если на улице холодно и ветрено, лучше накинуть на голову шарф или капюшон. Кстати, некоторые стилисты просят клиентов перед окраской высушить и тщательно расчесать волосы дома, чтобы все особенности цвета были отчетливо видны.

Делаем селфи во время стрижки

Нет ничего плохого в том, чтобы сделать пару снимков с готовой укладкой, но в процессе стрижки или окраски фотографироваться не стоит. Во-первых, телефон может помешать работе мастера. Во-вторых, даже самые небольшие изменения позы порой безнадежно портят стрижку. Стилист подравнивает пряди, предполагая, что клиент находится в одном положении. Если же человек чуть смещается в сторону, край волос может получиться неровным. Поэтому не стоит также складывать руки на груди или закидывать ногу на ногу во время стрижки.

Стряхиваем волосы с накидки

Иногда нам хочется упростить работу мастера, но наши усилия приводят только к обратному эффекту. Так, даже если защитная накидка покрыта прядями отстриженных волос, не стоит очищать ее. Стилисты работают с острыми и горячими инструментами, поэтому из соображений безопасности не могут ничего делать, когда клиент двигается. И им приходится делать перерыв и терпеливо ждать, пока все волосы не окажутся на полу.

Поддерживаем с мастером оживленную беседу

Почему-то многим кажется, что салон красоты — это идеальное место для задушевных разговоров, и с парикмахером надо обязательно поделиться всеми последними сплетнями. Но беседы на слишком личные темы могут смутить не только мастера, но и других клиентов. Да и вообще, если настроения нет, болтать с парикмахером не обязательно. Они много работают с людьми и хорошо чувствуют настроение клиента. Так что мастер не будет обижен, если клиент не развлекает его беседой.

Извиняемся за состояние своих волос

Если женщина целую вечность не посещала салон и давно не подкрашивала корни, совсем не обязательно начинать свою беседу с мастером с извинений. В конце концов, это личное дело каждого человека, как именно ухаживать за своими волосами. Вместо того чтобы разражаться покаянной речью, лучше рассказать стилисту о беспокоящих моментах, например, спросить, как именно можно уложить волосы и чем можно подкрасить отросшие корни. Толку от этого будет больше.

Приходим в салон голодными

Некоторые люди забывают перекусить перед походом к стилисту. Но порой процедуры занимают много времени, а запах химикатов на голодный желудок может вызвать головную боль и тошноту. Из-за плохого самочувствия клиент не может усидеть на месте, мастер нервничает, и стрижка в результате не оправдывает своих ожиданий.

Забираем волосы в хвост сразу после стрижки

Лучше не стягивать свою свежеуложенную шевелюру в хвостик или завязывать в пучок, как только мастер закончил свою работу. Иначе на волосах появятся волны и вихры, что подпортит результат работы стилиста. Кроме того, не стоит ерошить только что сделанную укладку пальцами. Обычно стилисты пользуются феном и расческой для создания прически, и пальцы могут разрушить конечный результат. Лучше пройтись по волосам щеткой.

Проговариваем длину, на которую мы хотите отстричь волосы

Чаще всего недопонимания возникают, когда дело доходит до длины, на которую нужно было обрезать волосы. Многие люди не до конца понимают, насколько короче станут пряди, если попросить укоротить их на несколько сантиметров. Поэтому лучше просто показать на локонах, где именно мастер должен поработать ножницами. Это избавит от множества разочарований.