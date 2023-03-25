12 мелочей, которые предательски мешают женщинам заполучить лицо как у богини красоты

Многие женщины тратят кучу времени, средств и усилий на то, чтобы их лицо выглядело безупречно. Но одна фатальная ошибка — и все труды насмарку. Иногда образ малышки на миллион может испортить какая-нибудь ерунда вроде использования неправильной кисточки для теней. Разбираемся, какие неочевидные огрехи мешают нам выглядеть на все сто.

Помада темного оттенка

Vianney Le Caer / Invision / East News , Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Помады насыщенных, темных оттенков часто делают образ более мрачным и даже прибавляют возраста. Эксперты предлагают присмотреться к средствам более нежных, натуральных цветов. А если все же хочется накраситься темной помадой, то остальную часть макияжа стоит выдерживать в спокойных тонах.

Неувлажненная кожа лица

Нанесение косметики на сухую кожу может привести к тому, что лицо приобретет тусклый цвет и уставший вид, могут даже появиться трещины. Чтобы этого избежать, специалисты в сфере красоты рекомендуют использовать увлажняющую основу под макияж.

Чрезмерное использование карандаша для бровей

Карандашом пользуются многие женщины, особенно если их брови очень светлые или негустые. Но если переусердствовать с этим средством, то макияж будет выглядеть слишком неестественно. Крутая альтернатива карандашу — темные тени для век. Наносить их на брови следует с помощью угловой кисти.

Тональный крем только на лице

Даже если подобрать тональный крем, оттенок которого в точности совпадает с цветом лица, окружающие все равно могут заметить средство на вашей коже. Если же тон несколько отличается, то есть риск, что макияж будет больше похож на грим. Чтобы тональный крем не испортил общую гармонию, эксперты советуют наносить его также на шею и уши.

Нанесение теней для век пушистой кистью или аппликатором

Чтобы тени ложились на веки равномерно и хорошо растушевывались, стоит использовать кисти с короткими и тонкими щетинками. Также будьте аккуратны со специальными аппликаторами, которые часто кладут в упаковки производители. Они больше подходят для нанесения теней в качестве подводки.

Блестящие тени на всем веке

С мерцающими тенями стоит обращаться очень осторожно и не перебарщивать. Специалисты рекомендуют наносить их только на внутреннюю область века, а внешние уголки красить матовыми тенями, в идеале — нюдовых оттенков.

Тушь исключительно черного цвета

Блондинкам со светлыми глазами и кожей специалисты не рекомендуют пользоваться черной тушью, потому что она делает образ слишком резким и тяжелым. Такие женщины могут обратить внимание на коричневую тушь. Она подчеркнет все достоинства и сохранит нежность и гармонию в образе.

Перебор с бронзатором

С бронзатором очень легко переусердствовать. Чтобы этого не допустить, специалисты рекомендуют наносить средство только на лоб, скулы и подбородок. Именно на эти места попадают прямые солнечные лучи, а значит, загар будет выглядеть естественно.

Четко очерченный контур губ

Если использовать карандаш темнее помады, то контур губ будет слишком четким и резким. В идеале же средства должны сливаться друг с другом. Поэтому эксперты рекомендуют подбирать максимально похожие оттенки. Также стоит наносить средства особенным образом. Можно попробовать растушевать карандаш по контуру губ. А можно закрасить им все губы и поверх нанести помаду.

Сольное использование блеска для губ

Наверняка многие сталкивались с тем, что губы становятся очень липкими, если нанести на них блеск. По словам экспертов, это происходит из-за того, что продукт используется самостоятельно, без вспомогательных средств. Стоит сначала нанести бальзам для губ, затем помаду нейтрального цвета, а потом уже блеск для губ.

Подкрашивание губ в течение дня

Уходя куда-то надолго, например на работу, мы переживаем, что помада впитается и будет незаметна на губах. Поэтому постоянно достаем ее и обновляем макияж. Эксперты же не советуют увлекаться этим, потому что от наслаивания средства губы могут выглядеть неаккуратно. А еще важно не заезжать за контур.

Сон на боку

Привычка спать на боку, зарываясь лицом в подушку, может не очень хорошо сказаться на коже. Есть риск, что морщины появятся преждевременно. Во избежание этого эксперты рекомендуют стараться спать на спине.