Мой эксперимент: две недели без смартфона и неожиданные выводы, к которым я не была готова
Жизнь иногда ставит неожиданные эксперименты — мой начался с пропажи телефона в самый неудачный момент. Но вместо того, чтобы бежать за новым гаджетом, я решилась на рискованный шаг: полный цифровой детокс. Итог двух недель без соцсетей, уведомлений и бесконечного скроллинга оказался куда более противоречивым, чем я могла предположить.
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Эта история началась как обычная поездка к подруге в другую страну, но обернулась серьезными испытаниями. Сначала — долгий путь на поезде до аэропорта, потом изматывающий перелет с двумя пересадками (прямой рейс, увы, не влезал в мой бюджет).
С растрепанными волосами, с темными кругами под глазами и ощущением, будто меня пропустили через мясорубку, я все же успешно прохожу паспортный контроль. И вот он — долгожданный момент: после всех этих часов дороги я наконец падаю в объятия подруги. Через несколько минут, когда эйфория начала сходить на нет, я сунулась в свою поясную сумочку за смартфоном. Нужно же оповестить родных, что у меня все в порядке! Как вдруг моя душа просто уходит в пятки, потому что... смартфона я там не нахожу.
«Ну, Наташа, вот это номер! Умудрилась профукать телефон, едва переступив границу чужой страны!» — эта мысль не выходила у меня из головы всю поездку. Полная катастрофа.
Отсутствие гаджета осложнило всю поездку: я не могла отойти от подруги ни на шаг, фотографировать и делиться впечатлениями с близкими, листать новостную ленту в очередях или транспорте, даже просто позвонить, когда захочется. И все же рука автоматически тянулась к карману — вдруг в этот раз нащупаю свой родной кирпичик?
Это происшествие стало для меня сигналом: пора получать удовольствие от самой жизни, а не от блеска экрана телефона. Но будьте уверены — мое оффлайн-погружение в культуру другой страны оказалось по-настоящему глубоким!
Прилетев домой (это путешествие без телефона заслуживает отдельной истории — расскажу в конце), я решила не спешить покупать новый смартфон. Для экстренных случаев вполне подходил телефон моего парня, который встречал меня дома.
Молодой человек, правда, не пришел в восторг от моей идеи — а как иначе, если мы живем вместе и должны будем подстраиваться друг под друга в рамках испытания, которое я сама себе же и придумала. А вот мои родители отреагировали на мою идею совсем иначе — они не просто поддержали меня, а прониклись ею!
Так начался мой новый эксперимент — уже добровольный цифровой детокс. Теперь главный вопрос: надолго ли меня хватит?
В поездке я уже привыкла к отсутствию «утяжелителя» в руках, поэтому первые дни в домашних условиях прошли без особого сопротивления. Освободилось куча времени — того самого, которого вечно не хватало.
Я вдруг стала укладываться в дедлайны, перестала опаздывать на работу, сделала генеральную уборку, разобрала все забытые ящички с вещами. Красота! Кстати, без постоянных всплывающих и трезвонящих уведомлений улучшилась концентрация, а по ночам я засыпала гораздо быстрее — больше не было соблазна листать ленту до полуночи.
Еще я избавилась от дурацкой привычки включать видео «для фона». Раньше было так: чем бы я ни занималась дома, всегда должна вещать говорящая голова на заднем плане. Продуктивность? Не, не слышали. Притом сначала тишина одиноко резала слух, а вскоре мысли стали яснее, а в мыслях перестал царить хаос.
Одним из существенных недостатков моей затеи могу назвать тот факт, что мне пришлось носить с собой только наличные, что оказалось для меня ну жутко неудобным. Я забыла, каково это — стоять в очереди в магазине, копаясь в купюрах, пока за спиной вздыхают нетерпеливые покупатели.
Но в этом пункте есть и свой плюс: я перестала компульсивно заказывать все подряд на маркетплейсах! Раньше для своего быстрого дофамина я добавляла всякие шмотки в мою корзину, просто так: у меня создавалось ощущение, что очередная маечка уже у меня и посылочка вот-вот придет. А порой и просто в плохом настроении заказывала наспех всякую ерунду, которая, конечно, была мне не нужна.
Шел 5-й день без телефона. Вроде все было гладко, но парень задержался на работе. Хотела поворчать, но дошло, что предупредить-то он меня бы и не смог. А на 6-й день так вообще пришел за полночь. Устроила допрос, мол, что за дела, а он гневно рявкнул: «Ты стала... слишком навязчивой! Без телефона ты буквально впиваешься в меня глазами каждую минуту. Я устал!» К тому же, его жутко раздражали звонки моих родственников на его телефон. И посредником быть он тоже устал.
И тогда я поняла страшную вещь: мой цифровой детокс не вернул мне «живого общения». Он просто обнажил правду — разлад в отношениях наметился уже давно, а мой эксперимент лишь подсветил имеющиеся проблемы.
Одновременно с этим мне стало не по себе от того, что ушла та часть моей виртуальной жизни, где я делилась с другими своими переживаниями, открытиями и своим личным творчеством. Мне не хватало одобрения и поддержки, которую я получала с экрана телефона в виде комментариев и сердечек. А еще через несколько дней у меня и вовсе сложилось ощущение, что про меня все забыли. Продолжать тест уже не было ни мотивации, ни сил.
Результаты моего эксперимента
Ни один из пунктов не мешает мне быть с телефоном. Это ж сколько в нем сидеть нужно, чтоб опаздывать н а работу, не иметь время н а себя и жить в сраче? 😳😳😳
То, что меня обрадовало:
- улучшилась концентрация;
- появилось время «на себя»;
- перестала опаздывать и срывать дедлайны на работе;
- провела генеральную уборку квартиры с ревизией своих вещей;
- стала лучше засыпать;
- сэкономила деньги.
То, чего я не ожидала:
- стала тревожнее, так как освободилось время для саморефлексии;
- ближе к концу эксперимента не покидало ощущение одиночества и отсутствия поддержки;
- слишком неудобная возня с наличными;
- расставание с парнем (но я верю — все только к лучшему!).
На 100% отказаться от смартфона нереально — цифровой мир уже часть нашей жизни. Но контролировать эту зависимость можно. Хотя бы иногда стоит отложить телефон в сторону и осмотреться — ведь мир стоит того, чтобы на него обратить внимание!
P. S. Обратная дорога до дома
Как и обещала, рассказываю про свой квест по возвращению домой — с двумя пересадками, ночным поездом и отсутствием смартфона.
Перед вылетом я, конечно, подготовилась: вооружилась тетрадью, куда выписала все важные номера, нарисовала карты маршрутов и расписание поездов. Но вот чем занять себя в дороге — не продумала. Все мои книги оказались в аудио формате (спасибо, телефон!), а в чужой стране родную прессу не сыскать днем с огнем. Зато теперь я знаю каждый уголок двух огромных аэропортов — успела изучить их вдоль и поперек.
Первая пересадка быстро дала понять: ориентироваться на местности — не мой конек. Английский я знаю хорошо, но вот местные жители, желая помочь иностранке, от балды махали руками. С багажом, в жару я прошла несколько ненужных километров в поисках автобуса, который довез бы меня до отеля, где мне нужно было переночевать перед следующим вылетом.
И вот финальный аккорд — ночь в поезде. Многочасовое ожидание на вокзале, верхняя полка в плацкарте, усталость, голод... Но когда я наконец увидела родной город в окне, все закончилось. Я дома.
Отправляясь в путь, никто не знает, какие сюрпризы ждут впереди. В этих подборках — правдивые истории из личного опыта путешественников: