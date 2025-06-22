Мой эксперимент: две недели без смартфона и неожиданные выводы, к которым я не была готова

Эта история началась как обычная поездка к подруге в другую страну, но обернулась серьезными испытаниями. Сначала — долгий путь на поезде до аэропорта, потом изматывающий перелет с двумя пересадками (прямой рейс, увы, не влезал в мой бюджет).

С растрепанными волосами, с темными кругами под глазами и ощущением, будто меня пропустили через мясорубку, я все же успешно прохожу паспортный контроль. И вот он — долгожданный момент: после всех этих часов дороги я наконец падаю в объятия подруги. Через несколько минут, когда эйфория начала сходить на нет, я сунулась в свою поясную сумочку за смартфоном. Нужно же оповестить родных, что у меня все в порядке! Как вдруг моя душа просто уходит в пятки, потому что... смартфона я там не нахожу.