20+ женщин, которые решили летом ни в чем себе не отказывать

Многие люди ждут лета, чтобы сиять. Нередко именно с этим временем года связано желание сделать нетипичную стрижку, яркий макияж или дополнить гардероб каким-нибудь крышесносным нарядом. И даже если кто-то считает, что все это слишком или чересчур, то героини нашей статьи уверены: ничье бесценное мнение не помешает им выглядеть круто этим летом. А в конце вас ждет бонус о том, что женские представления о прекрасном бывают непредсказуемы.

«После того, как парикмахеры отказались перекрашивать мои русалочьи волосы в яркий блонд, мы с мамой решили сделать это самостоятельно. На все про все ушло 8 часов!»

Ого! Я — натуральная блондинка и никогда бы не подумала, что твои волосы крашеные! © Craigh-na-Dun / Reddit

«Я люблю экспериментировать с макияжем»

«Я нашла идеальное летнее платье для нас, девушек без пышной груди!»

«Парень, с которым я познакомилась на сайте знакомств, сделал мне маникюр! Кажется, я влюбилась. Никогда не была настолько довольна своими ногтями!»

«Недавно я сходила на два фестиваля в этих нарядах»

«Мой рост всего 162 см, но я знаю, как выглядеть длинноногой красоткой: нужна расклешенная юбка с высокой талией и туфли на каблуке с открытым носком»

«Впервые надела кроп-топ, и пока это чистый восторг!»

«Я помешана на блестящих веснушках!»

«Рада впервые за много лет надеть бикини на пляж после того, как сбросила 45 кг»

«Нашла эту ткань за $ 3 в комиссионном магазине и сшила себе платье моей мечты с подсолнухами»

«Я только что впервые в жизни коротко подстриглась! Уже получила кучу комплиментов, да мне и самой нравится. А уж для летней жары такая стрижка — вообще огонь»

«В эти выходные на ярмарке ренессанса я буду топать ногами, трясти колокольчиками и куражиться»

«Летнее платье моей мечты»

«Муж сделал мне клубничные ноготочки»

«Сегодня выгуляла свой новый купальник»

Идеальный цвет, идеальный крой, идеальная посадка! Удивительная поза. Ты такая фотогеничная! © Terrynia / Reddit

«А у меня летняя прическа!»

«Связала себе на лето лаймовое платье»

«Я только что закончила магистратуру, чтобы стать детским диетологом, и решила сделать себе нетривиальную обувь с помощью вышивки. И фрукты, и овощи тут не случайно»

«Сшила милый летний комплект. Я в восторге от того, каким он получился, и с нетерпением жду солнечных дней, чтобы надеть его!»

Когда в душе ты немного фея

«Чувствую себя милейшей девочкой в ​​этот дождливый день»

«Летом не так уж много нужно для счастья!»

Бонус: На свой день рождения я хотела именно этот костюм. Девушка в ПВЗ думала, что это для ребенка. Нет, это не для ребенка — это для счастья!"

Как скучно я живу! Дайте ссылку на покупку. © Balaxtandr / Pikabu