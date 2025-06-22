20+ женщин, которые решили летом ни в чем себе не отказывать
Фотоподборки
1 час назад
Многие люди ждут лета, чтобы сиять. Нередко именно с этим временем года связано желание сделать нетипичную стрижку, яркий макияж или дополнить гардероб каким-нибудь крышесносным нарядом. И даже если кто-то считает, что все это слишком или чересчур, то героини нашей статьи уверены: ничье бесценное мнение не помешает им выглядеть круто этим летом. А в конце вас ждет бонус о том, что женские представления о прекрасном бывают непредсказуемы.
«После того, как парикмахеры отказались перекрашивать мои русалочьи волосы в яркий блонд, мы с мамой решили сделать это самостоятельно. На все про все ушло 8 часов!»
- Ого! Я — натуральная блондинка и никогда бы не подумала, что твои волосы крашеные! © Craigh-na-Dun / Reddit
«Я люблю экспериментировать с макияжем»
«Я нашла идеальное летнее платье для нас, девушек без пышной груди!»
Нормальная грудь, если ее не плющить этой тряпкой. В действительно удачной одежде можно красивое декольте демонстрировать.
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Ответить
«Парень, с которым я познакомилась на сайте знакомств, сделал мне маникюр! Кажется, я влюбилась. Никогда не была настолько довольна своими ногтями!»
«Недавно я сходила на два фестиваля в этих нарядах»
- Ты выглядишь потрясающе! © FrustratedPlantMum / Reddit
«Мой рост всего 162 см, но я знаю, как выглядеть длинноногой красоткой: нужна расклешенная юбка с высокой талией и туфли на каблуке с открытым носком»
«Впервые надела кроп-топ, и пока это чистый восторг!»
«Я помешана на блестящих веснушках!»
«Рада впервые за много лет надеть бикини на пляж после того, как сбросила 45 кг»
«Нашла эту ткань за $ 3 в комиссионном магазине и сшила себе платье моей мечты с подсолнухами»
«Я только что впервые в жизни коротко подстриглась! Уже получила кучу комплиментов, да мне и самой нравится. А уж для летней жары такая стрижка — вообще огонь»
«В эти выходные на ярмарке ренессанса я буду топать ногами, трясти колокольчиками и куражиться»
«Летнее платье моей мечты»
«Муж сделал мне клубничные ноготочки»
«Сегодня выгуляла свой новый купальник»
- Идеальный цвет, идеальный крой, идеальная посадка! Удивительная поза. Ты такая фотогеничная! © Terrynia / Reddit
«А у меня летняя прическа!»
«Связала себе на лето лаймовое платье»
«Я только что закончила магистратуру, чтобы стать детским диетологом, и решила сделать себе нетривиальную обувь с помощью вышивки. И фрукты, и овощи тут не случайно»
«Сшила милый летний комплект. Я в восторге от того, каким он получился, и с нетерпением жду солнечных дней, чтобы надеть его!»
Когда в душе ты немного фея
«Чувствую себя милейшей девочкой в этот дождливый день»
«Летом не так уж много нужно для счастья!»
Бонус: На свой день рождения я хотела именно этот костюм. Девушка в ПВЗ думала, что это для ребенка. Нет, это не для ребенка — это для счастья!"
- Как скучно я живу! Дайте ссылку на покупку. © Balaxtandr / Pikabu
А если вам нравится смотреть на счастливых людей, то вот вам статья про парочки, которым любви хватило на целую жизнь.
Фото на превью No-Zone-7825 / Reddit
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