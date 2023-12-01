12 способов хранения продуктов, с которыми еда останется свежей, как с полки магазина

Порой во время похода в магазин очень сложно удержаться и не набить целую тележку разными вкусностями. В результате мы возвращаемся домой с целым ворохом продуктов, а через несколько дней часть этих деликатесов неизбежно отправляется на помойку. Чтобы подобного не случилось, надо всего лишь знать несколько хитростей, которые помогают сохранить припасы свежими.

Чтобы гранаты подольше сохранили вкус и свежесть, их стоит разложить в темном, сухом месте, разместив подальше друг от друга

Если на кухне слишком мало места, плоды можно подвесить, привязав нитку к плодоножке.

Если банки с творогом и сметаной хранить в холодильнике в перевернутом виде, это может предотвратить размножение бактерий. Все потому что в таком положении создается эффект вакуума

Чтобы в рисе случайно не завелись насекомые, надо всего лишь добавить в крупу несколько лавровых листьев. Их аромат отлично отпугивают вредителей

Чтобы ягоды дольше оставались свежими, следует промыть их таким раствором: 2 ложки уксуса на 3 стакана воды

Лучше всего помидоры защищает кожура, но если после приготовления еды осталась половинка плода, не стоит ее выбрасывать

Надо всего лишь положить помидор в пакет, так чтобы пластик плотно прижимался к срезу и свободно охватывал остальную часть плода. В таком виде помидор кладут срезом вниз на тарелку и отправляют в холодильник. В этой упаковке плод может храниться несколько дней.

От плесени хлеб можно защитить с помощью стебля сельдерея

Сохранить коричневый сахар свежим поможет обычный зефир. Просто положите несколько кусочков в пакет или контейнер с сахаром

Открытая банка икры даже в холодильнике может быстро испортиться. Все дело в том, что этот продукт нуждается в низких температурах, которые не каждый бытовой прибор может обеспечить

Чтобы икра вмиг не скисла, просто добавьте в банку, в которой будет стоять емкость с икрой, колотый лед. Или постарайтесь разместить икру на нижней полке холодильника около задней стенки. В этом месте обычно холоднее всего.

Чтобы авокадо быстрее дозрело, его нужно поместить в одну емкость с бананом. Он активно выделяет этилен, при помощи которого авокадо быстрее становится спелым

Чтобы сухофрукты дольше сохраняли мягкость, лучше положить их в стеклянную банку с герметичной крышкой и поставить в прохладное место

Если сначала заморозить свежие ягоды на тарелке, разместив их на некотором расстоянии друг от друга, а уже потом убрать в пакет, то они не слипнутся в морозилке