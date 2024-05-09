18 человек, которые заплатили за товар и опешили от сюрприза

К сожалению, мы не может проконтролировать все. Так что даже обычная шоколадка, купленная 5 минут назад, может преподнести сюрприз. И ведь никогда нельзя предугадать, как все обернется: надпись на именном торте может быть не та, что заказывали, или результат предоставленной услуги придется переделывать. Или наоборот, нас может ждать приятный бонус: например, в упаковке натертого сыра можно найти еще и большой кусок.

«За это платье для выпускного вечера, сшитое на заказ, мы заплатили $1000. Пришлось срочно переделывать»

«Мои печеньки оказались с лимонной начинкой вместо обычной»

«В упаковке тертого чеддера нам попался этот кусочек сыра»

«В этой пористой шоколадке не было пузырьков»

«Эта упаковка колбасы надулась, как футбольный мяч, через несколько дней после покупки»

«Откусила кусочек от моего фруктового батончика и только потом поняла, что было внутри»

«В мой бублик положили целую упаковку сливочного сыра»

Кажется, производители кое-что забыли

«Это выскочило из моего салата, пока я его перемешивал»

«По какой-то причине мне впервые за целую вечность захотелось съесть такой бутерброд, и вот что я получил»

«Торт на день рождения моей дочери. Ее точно зовут не Баннер»

«С днем рождения, Баннер»

«Купил шоколадные яйца, и вы только посмотрите, что было внутри обоих. Оба оказались пустыми внутри, а должны быть с кремом»

«Купил я безглютеновые булочки. На фото они выглядели неплохо»

«Это просто новая форма разочарования»

«Заказал макароны с сыром. Официант сказал, что это прям домашняя кухня. И что теперь они делают их именно так»

«Вафли, которые я заказал, и что привезли»

«Цветы, которые заказала для меня моя свекровь, и то, что нам доставили»

«Не могу поверить, что заплатил за это 13 долларов»