1 000$ за то, что справа ?
Да за такую "работу" не то, что платить не стоило но ещё и моральную компенсацию стребовать нужно!
18 человек, которые заплатили за товар и опешили от сюрприза
К сожалению, мы не может проконтролировать все. Так что даже обычная шоколадка, купленная 5 минут назад, может преподнести сюрприз. И ведь никогда нельзя предугадать, как все обернется: надпись на именном торте может быть не та, что заказывали, или результат предоставленной услуги придется переделывать. Или наоборот, нас может ждать приятный бонус: например, в упаковке натертого сыра можно найти еще и большой кусок.
«За это платье для выпускного вечера, сшитое на заказ, мы заплатили $1000. Пришлось срочно переделывать»
1 000$ за то, что справа ?
«Мои печеньки оказались с лимонной начинкой вместо обычной»
«В упаковке тертого чеддера нам попался этот кусочек сыра»
Мало ли покупателю не понравится что-то (длина или текстура натёртого сыра). Так что "вот вам сыр, сами натрите как хотите". :)))
«В этой пористой шоколадке не было пузырьков»
«Эта упаковка колбасы надулась, как футбольный мяч, через несколько дней после покупки»
«Откусила кусочек от моего фруктового батончика и только потом поняла, что было внутри»
Ну что ж, зато вы теперь знаете, что в батончике точно есть фрукты. То бишь производитель не обманул.
«В мой бублик положили целую упаковку сливочного сыра»
Кажется, производители кое-что забыли
«Это выскочило из моего салата, пока я его перемешивал»
«По какой-то причине мне впервые за целую вечность захотелось съесть такой бутерброд, и вот что я получил»
«Торт на день рождения моей дочери. Ее точно зовут не Баннер»
«С днем рождения, Баннер»
«Купил шоколадные яйца, и вы только посмотрите, что было внутри обоих. Оба оказались пустыми внутри, а должны быть с кремом»
«Купил я безглютеновые булочки. На фото они выглядели неплохо»
«Это просто новая форма разочарования»
«Заказал макароны с сыром. Официант сказал, что это прям домашняя кухня. И что теперь они делают их именно так»
«Вафли, которые я заказал, и что привезли»
«Цветы, которые заказала для меня моя свекровь, и то, что нам доставили»
«Не могу поверить, что заплатил за это 13 долларов»
Если вам хочется еще посмотреть на фотопримеры в стиле «ожидание-реальность», то у нас есть такая подборка.