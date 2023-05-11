12 важных правил, которые далеко не все соблюдают при посещении мастера педикюра, хотя стоило бы

Женщины, как правило, чаще обращаются к мастеру педикюра летом, когда ходят в открытой обуви. Однако ступням требуется уход и в другое время года, пусть и не так часто. Для того чтобы получить максимальную отдачу от визита к специалисту и избежать неприятных ситуаций, следует знать кое-какие правила.

1. Не брейте ноги за 3 дня до педикюра

Не стоит брить ноги минимум за сутки (а лучше за 3 дня) до посещения мастера педикюра. Даже мелкие порезы и царапины на коже могут стать «входной дверью» для бактерий. Хотя риск заражения кожи стрептококком или стафилококком в салоне довольно низок, опасность все же существует.

2. Не стригите ногти перед визитом к мастеру

Не нужно стричь ногти на ногах, если вы собираетесь в ближайшее время пойти на педикюр. Мастеру будет сложнее работать после вмешательства человека, не имеющего профессиональных навыков. А если вы подстрижете ногти слишком коротко или придадите им странную форму, не факт, что специалист вообще сможет это исправить.

3. Не срезайте кутикулу

Кутикула — это тонкая кожа у основания ногтевой пластины. Иногда она может разрастаться и становиться достаточно толстой, хотя это бывает не так часто. В большинстве случаев лучше оставить кутикулу в покое и позволить ей выполнять свою защитную функцию.

4. Приходите на процедуру пораньше, чтобы осмотреться

На процедуру лучше приходить пораньше, особенно если вы посещаете этот салон впервые. Так вы сможете увидеть, как мастер дезинфицирует после клиента ванночку для ног и инструменты. Стоит знать, что цикл санитарной обработки занимает не менее 10 минут.

5. Обратите внимание на вентиляцию и освещение

Убедитесь, что в салоне достаточно света и помещение хорошо проветривается. Заведение, где темно и пахнет затхлостью, лучше покинуть. Вряд ли вы захотите вдыхать чужие микробы во время расслабляющего сеанса педикюра.

6. Не распаривайте ноги, если у вас есть проблемы со здоровьем

Большинство процедур по уходу за ногами начинаются с приятного длительного распаривания в теплой воде. В некоторых салонах вместо этого ступни заворачивают в горячие полотенца. Вот только стоит знать, что диабетикам этого следует избегать. Или опускать ноги в ванночку на 3–5 минут, причем в прохладную воду. Дело в том, что распаривание ступней людей, страдающих диабетом 2-го типа, способствует высыханию кожи ног и образованию крошечных трещин. В них может возникнуть инфекция, развитие которой даже способно привести к госпитализации.

7. Приходите со своими инструментами

Если вы очень щепетильно относитесь к своему здоровью и гигиене, то вам стоит приносить на педикюр свои инструменты. Во многих салонах их можно оставлять на хранение, чтобы каждый раз не приносить с собой. Таким образом вы существенно снизите риск заражения микробами.

8. Интересуйтесь, какие средства использует мастер

Косметический продукт, который использует мастер, тоже очень важен. Если вы видите загадочную баночку без этикетки, это верный признак того, что внутри может быть дешевый крем. Как минимум поинтересуйтесь, что это за средство и какого бренда. Некачественный продукт плохо увлажняет кожу и не принесет ей пользы.

9. Надевайте подходящую обувь

Даже если вам кажется, что лак на ногтях подсох, он мог высохнуть не полностью. Полное высыхание может занять несколько часов. А если вы пришли в обуви с узким носком, то велик шанс испортить свежий педикюр. Также нежелательно надевать обувь на танкетке или каблуке, потому что она создает излишнее давление на пальцы, что может привести к появлению натертостей, а ведь после педикюра кожа гораздо более нежная и даже более тонкая, чем была до процедуры. К тому же, появляется риск испортить свежее покрытие. Будет здорово, если вы сможете покинуть педикюрный салон, например, в тапочках, шлепанцах или другой открытой обуви (можно взять ее с собой, если записались на педикюр после работы). Такая обувь не дает пальцам ног соприкасаться и позволяет воздуху циркулировать вокруг лака, ускоряя процесс отверждения.

10. Не разговаривайте по телефону во время процедуры

Многие считают педикюр расслабляющей процедурой, во время которой можно отвлечься от забот и насладиться моментом. Одни предпочитают читать журналы, слушать в наушниках любимую музыку или подкаст, другие же разговаривают по телефону, отвлекая всех окружающих, в первую очередь мастера педикюра. Даже если вы общаетесь с помощью наушников, вряд ли другие клиенты смогут в полной мере расслабиться, слушая обрывки вашего разговора. Если у вас все же есть необходимость поговорить с кем-то, воспользуйтесь текстовыми сообщениями (не забудьте при этом отключить звук входящих уведомлений).

11. Делайте педикюр чаще, если вы много стоите на ногах

Периодичность походов к мастеру зависит от того, как именно вы ухаживаете за своими ступнями и какой образ жизни ведете. Если вы постоянно увлажняете ноги и не работаете в суровых условиях, то можно делать педикюр раз в месяц или немного реже. Если же вы много стоите на ногах и работаете в открытой обуви, то больше подвергаете ступни воздействию пыли и грязи, поэтому вам может понадобиться ухаживать за ногами каждые 2 недели. Все же, чтобы красивый педикюр в этом случае продержался дольше, по возможности стоит носить закрытую обувь.

12. Не забывайте про лосьон

Существует крутой способ надолго сохранить педикюр, а также придать коже ухоженность. Нужно всего лишь несколько раз в неделю наносить на ступни любимый увлажняющий лосьон, надевать удобные носки и оставаться в них примерно 30 минут.