15 лайфхаков, про которые невольно подумаешь: «И как я сам не догадался?!»

Когда-то люди вырезали из журналов и газет полезные советы по ведению хозяйства и потом бережно хранили их. А сегодня у каждого есть возможность не только найти любой лайфхак в интернете, но и поделиться своим собственным, как это сделали пользователи из нашей подборки. Прочитав ее, вы узнаете, как, например, бороться с сонливостью в общественном транспорте или отучить собаку лаять на пылесос.

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Такие вазы не помоешь ни рукой, ни щеткой. Возьмите рис и проблема решена. Засыпьте в емкость горсть крупы и налейте теплую воду с 1 ч. л. средства для мытья посуды. Закройте крышку и энергично встряхните. Выбросите рис — все чисто.

Еще один способ промыть посуду сложной формы: наберите в нее воду и бросьте любую шипучую таблетку, которая найдется в аптечке. Потом вылейте воду, в которой уже растворилась грязь. Все просто!