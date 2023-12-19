15 лайфхаков, про которые невольно подумаешь: «И как я сам не догадался?!»
Когда-то люди вырезали из журналов и газет полезные советы по ведению хозяйства и потом бережно хранили их. А сегодня у каждого есть возможность не только найти любой лайфхак в интернете, но и поделиться своим собственным, как это сделали пользователи из нашей подборки. Прочитав ее, вы узнаете, как, например, бороться с сонливостью в общественном транспорте или отучить собаку лаять на пылесос.
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Такие вазы не помоешь ни рукой, ни щеткой. Возьмите рис и проблема решена. Засыпьте в емкость горсть крупы и налейте теплую воду с 1 ч. л. средства для мытья посуды. Закройте крышку и энергично встряхните. Выбросите рис — все чисто.
Еще один способ промыть посуду сложной формы: наберите в нее воду и бросьте любую шипучую таблетку, которая найдется в аптечке. Потом вылейте воду, в которой уже растворилась грязь. Все просто!
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Такое переплетение язычков замка дополнительно защитит рюкзак от воров. © antek_g_animations / Reddit
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Шнуры удобно хранить во втулках от бумажных полотенец — так провода не будут путаться друг с другом.
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«Чтобы жидкое мыло заканчивалось не так быстро, нужно накрутить канцелярскую резинку на промежуток между дозатором и крышкой, и расход уменьшается в несколько раз. Раньше бутылочки мыла мне хватало на неделю, а теперь — на месяц».
В этой статье собраны лайфхаки, которые мы подсмотрели в наших любимых фильмах, например, о том, как изящно есть спагетти. Еще у нас есть статья с советами, которые сделают перелет комфортным, а в этой подборке — хитрости, которые пригодятся при выборе продуктов в магазине.