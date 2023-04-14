19 женщин, которые легким движением руки сделали свой быт в сто раз проще

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Среди женщин было довольно много изобретательниц. Например, именно благодаря им сегодня мы пользуемся вайфаем, автомобильными дворниками и кофейными фильтрами. Однако обычные девушки тоже не обделены фантазией и ежедневно придумывают что-то новое, чтобы сделать свой быт проще. И делятся своими лайфхаками со всем миром. А в конце статьи мы подготовили для вас бонус.

«Жена использовала прищепки, чтобы сделать семейное фото на телефон»

Чтобы новые туфли не жали, можно использовать мочалки для мытья посуды. Намочите их, плотно сверните и поместите в полиэтиленовые пакеты, затем засуньте в носки обуви

На ночь положите туфли в морозилку. За несколько часов губки разбухнут и обувь растянется.

«Вот что придумала мама подруги, чтобы было не больно стукаться об углы кровати»

«Крабик для волос помог мне не скучать во время полета»

Если случайно пролили лак для ногтей на твердую поверхность, посыпьте сверху сахаром. Через несколько минут его можно будет легко подмести

«Я постирала коврик из искусственного меха в стиральной машине, а затем прошлась по нему щеткой для волос — он стал выглядеть гораздо лучше»

«Вот так моя девушка смотрит любимое шоу в душе»

Если вы занимаетесь шитьем и из-за долгого сидения у вас начинает болеть спина, то поставьте машинку на подставку для монитора

Вывести пятна с обуви можно пастой из мицеллярной воды и пищевой соды. Нанесите эту смесь на загрязненные участки, а затем смочите тряпочку в мицеллярной воде и удалите остатки

«Чтобы лак на ногтях сох быстрее, моя девушка прикрепляет к ноге вентилятор»

Не выбрасывайте старые свитера: из них можно сделать варежки

Баночка для специй — отличное место для хранения невидимок

Булавки и шпильки можно скрепить вместе, чтобы не потерять их в поездке

«Мама сконструировала рабочее место из подручных материалов»

«Я использую баночки от таблеток, чтобы рассортировать материалы для рукоделия»

Чтобы не покупать одноразовые подгузники для куклы, смастерите их из носков. Отрежьте кончик носка, а по бокам сделайте прорези для ног

«Я сделала мочалку из остатков ткани»

«Я оставляю на скотче невидимку, чтобы легко находить край ленты»

«Надеваю старые шапочки для душа на горшки с растениями, чтобы удерживать влагу и тепло»

Бонус